Tít: Ninh Bình: Từ 13/6, Sun World Ha Nam tung chính sách vé 50 ngàn đồng khám phá Vịnh Thần Sóng trong khung giờ vàng

sapo: Bắt đầu từ ngày 13/6, Sun World Ha Nam (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) mở thêm hai khung giờ đặc biệt để du khách trải nghiệm Vịnh Thần Sóng - bể bơi ngoài trời rộng 5.000m² với mức giá chỉ 50.000 đồng/người.

Cụ thể, ngoài khung giờ vận hành chính thức (9h30-19h), du khách có thể vui chơi tại Vịnh Thần Sóng trong hai khung giờ đặc biệt: sáng sớm từ 06h30 – 08h30 và buổi tối từ 19h00 – 21h00, với giá vé chỉ 50.000 đồng/người, dễ dàng đặt tại website:https://booking.sunworld.vn/.

Du khách có thể vui chơi tại Vịnh Thần Sóng vào hai khung giờ đặc biệt 6h30–8h30 và 19h–21h, với giá vé chỉ từ 50.000 đồng/người.

Chỉ với mức chi phí tương đương một ly cà phê, du khách được thoải mái bơi lội và thư giãn tại bể bơi ngoài trời rộng 5.000m², vận hành bằng công nghệ lọc nước tuần hoàn hiện đại, đảm bảo an toàn và vệ sinh tuyệt đối. Bên cạnh không gian bơi lội, giải nhiệt rộng rãi, khu vực này còn được trang bị hệ thống tạo sóng hiện đại, mang đến những trải nghiệm giải trí đầy phấn khích cho du khách vào các khung giờ vận hành phù hợp.

Trong suốt khung giờ ưu đãi, các vị khách nhí còn được miễn phí khu vui chơi trẻ em với hàng loạt hoạt động hấp dẫn như câu cá, lái máy xúc, làm tranh Đông Hồ – những trải nghiệm văn hóa dân gian lồng ghép khéo léo vào không gian giải trí hiện đại...

Trong khi các bé vui đùa, người lớn có thể thảnh thơi xem phim hoặc xem bóng đá được chiếu trực tiếp ngay trong khuôn viên công viên, hoặc thưởng thức ẩm thực Á – Âu phong phú tại nhà hàng nội khu trong không gian thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước truyền thống Bắc Bộ.

Hai khung giờ này được công viên nước thiết kế để phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Buổi sáng sớm là khoảng thời gian lý tưởng cho những vị khách muốn bắt đầu ngày mới bằng cách đắm mình trong làn nước mát lạnh trước khi Hà Nam thực sự thức giấc – yên tĩnh, bình yên, không chút xô bồ. Còn khung giờ chiều tối là khi nắng đã tắt, gió mát thổi về, và mặt nước lấp lánh dưới ánh đèn khiến không gian Vịnh Thần Sóng thêm lung linh, huyền ảo, đủ sức hấp dẫn các gia đình, nhóm bạn đến giải nhiệt, xả stress sau một ngày dài.

Trên diện tích hơn 19ha, công viên vận hành 14 tổ hợp vui chơi với hơn 40 đường trượt hiện đại.

Vịnh Thần Sóng là một hạng mục trò chơi tiêu biểu của Sun World Ha Nam – công viên nước lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước dân gian Bắc Bộ đầu tiên tại Việt Nam, nằm trong lòng đại đô thị Sun Urban City tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Trên diện tích hơn 19ha, công viên vận hành 14 tổ hợp vui chơi với hơn 40 đường trượt hiện đại, được sản xuất bởi ProSlide – thương hiệu công nghệ giải trí nước số 1 thế giới. Không gian được chia thành 7 phân khu mang tên các vở múa rối nước nổi tiếng, tạo nên một hành trình giải trí đầy cảm xúc, vừa mãn nhãn về thị giác, vừa giàu chiều sâu văn hóa. Theo công bố mới đây của Công viên nước Hà Nam, giá vé mùa hè trong khung giờ vận hành chính thức áp dụng từ ngày 23/5 đến hết ngày 2/9/2026 có chi phí 250.000 đồng/người lớn và 170.000 đồng/trẻ em.

Điểm hấp dẫn là hành trình di chuyển từ thủ đô Hà Nội đến Sun World Ha Nam chưa bao giờ nhanh và dễ đến thế kể từ khi nút giao Phú Thứ trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình mới đi vào hoạt động từ ngày 1/6. Du khách từ thủ đô chỉ cần 45 phút là đặt chân tới công viên nước Hà Nam.

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Sun Sports City Ninh Binh sở hữu với 58 sân tập cho 7 bộ môn.

Đặc biệt, dịp này Sun Urban City còn mang đến thêm một điểm đến mới đáng chú ý trong mùa hè này: Sun Sports City Ninh Binh – công viên thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam, mang đến không gian giải trí kết hợp thể thao đẳng cấp với 58 sân tập cho 7 bộ môn gồm pickleball, bóng đá, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông và chạy bộ. Điểm nổi bật là cụm 41 sân pickleball có mái che đạt chuẩn thi đấu chuyên nghiệp – hiếm có tại miền Bắc – cùng đường chạy bộ dài gần 2km và hơn 1.000 cây xanh tỏa bóng mát, tạo nên không gian lý tưởng cho các gia đình và cộng đồng yêu vận động.

Khi màn đêm buông xuống, du khách còn được thưởng thức những màn pháo hoa mãn nhãn thắp sáng bầu trời tại Quảng trường Thời Đại vào 21h30 mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần. Ngay cạnh đó là show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam trải dọc đại lộ lễ hội bên Kênh Vua Lê, với 5.280 vòi phun và hơn 3.000 đèn LED, kiến tạo nên vũ điệu ánh sáng mỗi buổi tối.

Với sự kết hợp liền mạch giữa vui chơi giải trí, vận động thể thao và những màn pháo hoa, nhạc nước mãn nhãn trong cùng một điểm đến, hành trình trải nghiệm mùa hè này tại vùng đất di sản Hà Nam hứa hẹn mang đến một thế giới trải nghiệm đầy màu sắc và đáng nhớ chưa từng có.