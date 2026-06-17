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Doanh nghiệp

HDBank: Tăng trưởng ấn tượng song hành cùng trách nhiệm cộng đồng

HDBank tiếp tục được vinh danh tại Lễ công bố Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam năm 2026 (Top 50 CSA).

Phan Tú

Đây là năm thứ tư liên tiếp HDBank góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức, phản ánh chiến lược phát triển bền vững được triển khai nhất quán, gắn kết hiệu quả giữa tăng trưởng kinh doanh, quản trị hiện đại và trách nhiệm với cộng đồng.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của HDBank trong việc tích hợp các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) vào hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội; đồng thời phản ánh cam kết của ngân hàng trong việc đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế.

Trong nhiều năm qua, HDBank đã xây dựng chiến lược phát triển dựa trên ba trụ cột: tài chính bền vững, phát triển con người và lan tỏa giá trị cộng đồng.

Ở lĩnh vực tài chính bền vững, HDBank là một trong những ngân hàng tiên phong thúc đẩy tín dụng xanh tại Việt Nam. Từ năm 2019 đến cuối năm 2025, ngân hàng đã giải ngân hơn 42.000 tỷ đồng cho các lĩnh vực xanh như năng lượng tái tạo, công trình xanh, nông nghiệp phát thải thấp, phương tiện giao thông xanh và các dự án góp phần chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Riêng năm 2025, HDBank giải ngân hơn 10.800 tỷ đồng cho tín dụng xanh, tăng 28% so với năm trước.

HDBank cũng là một trong những tổ chức tài chính tiên phong thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính theo chuẩn quốc tế GHG Protocol, bao gồm cả phát thải Scope 3, từng bước nâng cao năng lực quản trị carbon và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero). Song song, ngân hàng liên tục thúc đẩy số hóa quy trình vận hành, giảm sử dụng giấy và nhựa dùng một lần, mở rộng ứng dụng năng lượng tái tạo và sáng kiến tiết kiệm năng lượng trong toàn hệ thống.

Ở khía cạnh xã hội, HDBank tiếp tục khẳng định vai trò của một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng. Năm 2025, ngân hàng dành 139 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo, phát triển hạ tầng nông thôn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thông qua chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, HDBank cùng các đối tác đã đóng góp xây dựng gần 2.600 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngân hàng cũng tiếp tục đồng hành với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính, các chương trình học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, và nhiều hoạt động phát triển cộng đồng khác.

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Đặc biệt, chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo do HDBank tài trợ đã được duy trì liên tục suốt 20 năm, mang lại ánh sáng cho hơn 18.000 bệnh nhân trên cả nước, trở thành một trong những hoạt động nhân văn tiêu biểu của ngân hàng.

Bên cạnh những đóng góp cho cộng đồng, HDBank còn được đánh giá cao về phát triển nguồn nhân lực và môi trường làm việc bền vững. Ngân hàng hiện có hơn 18.000 cán bộ nhân viên, trong đó tỷ lệ lao động nữ chiếm 57%, tỷ lệ nữ quản lý trên 43%. Năm 2025, HDBank triển khai hơn 1.000 chương trình đào tạo với gần 140.000 lượt tham gia, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI, quản trị rủi ro và ESG. HDBank cũng là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” trong 8 năm liên tiếp.

Những nỗ lực bền bỉ trong thực hành ESG đã giúp HDBank liên tục được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận. Giai đoạn 2025-2026, ngân hàng ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng quốc tế về ESG, tài chính xanh, quản trị doanh nghiệp và là một trong những ngân hàng Việt Nam tiên phong huy động thành công nguồn vốn xanh từ các định chế tài chính hàng đầu thế giới như IFC, FMO và BII.

#Phát triển bền vững ngân hàng #Tài chính xanh và tín dụng xanh #Trách nhiệm xã hội và cộng đồng #Chương trình phát triển nhân lực và môi trường làm việc #Giải thưởng quốc tế về ESG và quản trị doanh nghiệp

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