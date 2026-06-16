“Áo khoác” mới của Doanh nghiệp tư nhân nhìn từ Hội thảo FTZ Đà Nẵng

Đằng sau câu chuyện phát triển Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam là một sự dịch chuyển đáng chú ý trong tư duy phát triển.

Doanh nghiệp tư nhân không còn đứng ở cuối chuỗi giá trị với vai trò nhà đầu tư, mà đang tham gia từ giai đoạn nghiên cứu, kết nối nguồn lực và chuẩn bị nền tảng cho những động lực tăng trưởng mới. Câu chuyện của KITA Group tại FTZ Đà Nẵng 2026 là một ví dụ điển hình cho xu hướng đó.

Một FTZ thành công cần nhiều hơn một bản quy hoạch

Tại Hội thảo “Mô hình phát triển Khu kinh tế tự do (FTZ) - Kinh nghiệm thế giới và bối cảnh Việt Nam”, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về quá trình hình thành và phát triển các FTZ thành công trên thế giới. Điểm chung được nhắc đến là thành công của một FTZ không chỉ nằm ở quy hoạch hay hạ tầng, mà còn phụ thuộc vào khả năng hình thành một hệ sinh thái phát triển đồng bộ, nơi logistics, công nghiệp, thương mại, công nghệ và đô thị được kết nối trong cùng một chiến lược dài hạn.

Hội thảo “Mô hình phát triển Khu kinh tế tự do (FTZ) - Kinh nghiệm thế giới và bối cảnh Việt Nam đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về quá trình hình thành và phát triển các FTZ thành công trên thế giới.

Nếu FTZ được xem là bài toán về xây dựng một hệ sinh thái tăng trưởng mới, thì đây cũng chính là góc nhìn mà KITA Group lựa chọn khi tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển FTZ Đà Nẵng.

Theo nội dung thống nhất tại Hội thảo, KITA Group sẽ tham gia nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển, xúc tiến và chuẩn bị đầu tư đối với Phân khu số 6 (VT6) và Phân khu số 7 (VT7) thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Trong đó, VT6 có quy mô khoảng 154 ha, được định hướng phát triển thương mại, dịch vụ và logistics, đóng vai trò trung tâm dịch vụ - hậu cần hỗ trợ FTZ. VT7 có quy mô khoảng 401 ha, được định vị triển khoa học công nghệ, kinh tế số và đổi mới sáng tạo, trở thành động lực tăng trưởng dài hạn của FTZ Đà Nẵng.

Trong quá trình này, KITA Group sẽ đảm nhận vai trò đầu mối nghiên cứu chiến lược, kết nối các đối tác và đơn vị tư vấn trong nước, quốc tế để đề xuất mô hình phát triển phù hợp cho FTZ Đà Nẵng. Định hướng của doanh nghiệp không chỉ tập trung vào từng phân khu riêng lẻ mà hướng tới việc kết nối VT6 và VT7 với hệ sinh thái cảng Liên Chiểu, logistics, công nghiệp, thương mại - dịch vụ và không gian đô thị phía Tây Bắc thành phố, trong đó có khu đô thị Golden Hills, góp phần hình thành một cấu trúc kinh tế - đô thị tích hợp, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của FTZ Đà Nẵng trong tương lai.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch Hội đồng sáng lập KITA Group cho biết sau khi mở rộng không gian phát triển, Đà Nẵng đang sở hữu những điều kiện hiếm có để trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung.

“Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn của Đà Nẵng và mong muốn là nhà đầu tư đồng hành cùng thành phố, DSEZA và các đối tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển và thu hút đầu tư vào FTZ, góp phần hình thành một hệ sinh thái kinh tế hiện đại, kết nối cảng biển, logistics, công nghệ và đô thị”, ông Nguyễn Duy Kiên chia sẻ.

Khi doanh nghiệp không còn đứng ở cuối chuỗi phát triển

Nếu trước đây doanh nghiệp thường xuất hiện khi quy hoạch đã hoàn thiện và cơ hội đầu tư đã hình thành, thì ngày nay khu vực tư nhân đang tham gia ngày càng sâu hơn vào quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và kết nối nguồn lực cho các mô hình phát triển mới.

Với KITA Group, việc tham gia nghiên cứu FTZ Đà Nẵng không đơn thuần xuất phát từ một cơ hội đầu tư. Điều đáng chú ý hơn là cấu trúc phát triển của FTZ có nhiều điểm tương đồng với định hướng xây dựng hệ sinh thái mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Đại diện Tập đoàn KITA Group và Ban Quản lý Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các đối tác kí kết thỏa thuận hợp tác về việc nghiên cứu các vị trí thuộc Khu thương mại tự do tại thành phố Đà Nẵng

Về bản chất, FTZ là mô hình phát triển dựa trên khả năng kết nối. Đây cũng là cách KITA Group tiếp cận chiến lược phát triển của mình trong nhiều năm qua. Lợi thế của KITA Group không chỉ nằm ở quy mô quỹ đất hay kinh nghiệm phát triển đô thị. Điều đáng chú ý hơn là quá trình mở rộng hoạt động của doanh nghiệp trong nhiều năm qua đang tạo ra một cấu trúc tương đối gần với những thành tố cốt lõi của một FTZ hiện đại: đô thị, hạ tầng, logistics, thương mại, kết nối quốc tế và các dịch vụ hỗ trợ phát triển.

Trong nhiều năm, doanh nghiệp thường được nhắc đến như những chủ thể tham gia vào tăng trưởng. Nhưng từ câu chuyện FTZ Đà Nẵng, có thể thấy một vai trò mới đang dần hình thành. Doanh nghiệp không chỉ đầu tư vào các động lực tăng trưởng, mà đang tham gia vào quá trình kiến tạo những động lực đó ngay từ giai đoạn đầu.

Ở góc độ này, sự hiện diện của KITA Group tại FTZ Đà Nẵng không đơn thuần là câu chuyện của một doanh nghiệp tham gia nghiên cứu một khu vực phát triển mới. Đó là cách doanh nghiệp lựa chọn đồng hành cùng địa phương không chỉ trong việc thu hút đầu tư, mà còn trong quá trình kiến tạo những nền tảng phát triển mới. Và có lẽ, đây cũng là một trong những vai trò quan trọng nhất của khu vực tư nhân trong giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế.