Nha khoa Thùy Anh - Hệ thống nha khoa tiêu chuẩn quốc tế

Nha khoa Thùy Anh, định hướng phát triển theo mô hình nha khoa tiêu chuẩn quốc tế hiện đại, đồng bộ giữa công nghệ, chuyên gia và quy trình trải nghiệm dịch vụ.

Ứng dụng nha khoa thông minh

Tại nha khoa Thùy Anh, hiệu quả điều trị của khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu với công nghệ nha khoa thông minh. Đơn vị đầu tư toàn diện vào hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại.

Máy quét dấu răng Itero Lumia

Itero Lumia là thế hệ máy scan kỹ thuật số tiên tiến được ứng dụng rộng rãi trong chỉnh nha Invisalign và phục hình răng thẩm mỹ. Thiết bị cho phép quét toàn bộ cung hàm chỉ trong vài phút với độ chính xác cao, thay thế hoàn toàn phương pháp lấy dấu truyền thống.

Đặc biệt, công nghệ này giúp khách hàng xem trước kết quả mô phỏng sau điều trị, hỗ trợ bác sĩ xây dựng kế hoạch niềng răng hoặc phục hình phù hợp ngay từ giai đoạn đầu.

Máy chụp phim CT Cone Beam 3D

CT Cone Beam 3D cung cấp hình ảnh ba chiều chi tiết về răng, xương hàm, khớp thái dương hàm và các cấu trúc giải phẫu liên quan. Nhờ dữ liệu hình ảnh chính xác, bác sĩ có thể đánh giá mật độ xương, xác định vị trí dây thần kinh và lập kế hoạch điều trị an toàn, hạn chế tối đa các biến chứng không mong muốn.

Hệ thống phân tích khớp cắn T-Scan Novus

T-Scan Novus là công nghệ phân tích lực cắn kỹ thuật số hiện đại, giúp đo lường chính xác sự phân bố lực nhai trên từng răng theo thời gian thực.

Thông qua dữ liệu thu được, bác sĩ có thể phát hiện sớm các bất thường về khớp cắn, điều chỉnh chính xác trong quá trình niềng răng, phục hình sứ hoặc cấy ghép Implant, từ đó nâng cao hiệu quả ăn nhai và kéo dài tuổi thọ phục hình.

Máng hướng dẫn phẫu thuật Implant 3D

Máng hướng dẫn phẫu thuật 3D hỗ trợ bác sĩ đặt Implant đúng vị trí, đúng độ sâu và đúng góc độ đã tính toán trước, giúp ca cấy ghép diễn ra nhanh chóng, ít xâm lấn và tăng tỷ lệ tích hợp xương thành công.

Kính hiển vi nha khoa

Kính hiển vi nha khoa cho khả năng phóng đại nhiều lần so với mắt thường, giúp bác sĩ quan sát rõ các cấu trúc nhỏ trong quá trình điều trị.

Thiết bị đặc biệt hữu ích trong điều trị tủy, phục hình răng sứ và các thủ thuật nha khoa yêu cầu độ chính xác cao. Nhờ khả năng kiểm soát tốt từng chi tiết, kết quả điều trị được nâng cao đồng thời hạn chế tối đa sai sót kỹ thuật.

Với hệ sinh thái nha khoa số hóa toàn diện, Nha khoa Thùy Anh không chỉ nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán mà còn giúp cá nhân hóa kế hoạch điều trị cho từng khách hàng. Đây là nền tảng quan trọng để mang lại kết quả điều trị an toàn, nhanh chóng và bền vững.

Labo in house

Nha Khoa Thùy Anh đầu tư nhà máy Labo chế tác răng sứ ngay tại vào phòng khám. Thay vì phụ thuộc vào xưởng sản xuất bên ngoài, đơn vị chủ động trong việc lựa chọn nguyên liệu, thời gian chế tác răng sứ.

Như vậy, khách hàng sẽ không cần lo lắng về nguồn gốc xuất xứ của răng, mỗi chiếc răng sứ gắn lên miệng đều đảm bảo chính hãng, an toàn với sức khỏe răng miệng. Vòng tròn khép kín này cũng giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị.

Dịch vụ chuyên sâu: Răng sứ - Niềng răng - Trồng Implant

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- Cấy ghép Implant: Sử dụng máng hướng dẫn phẫu thuật 3D, máy CT Cone Beam 3D, máy quét dấu răng Shining 3D giúp lên kế hoạch chi tiết, đặt trụ chính xác, răng sứ sát khít, đảm bảo ăn nhai chắc chắn, tồn tại lâu dài.

- Niềng răng: Xây dựng phác đồ điều trị chi tiết dưới sự hỗ trợ của máy Scan Itero 5D, đảm bảo hiệu quả theo đúng kế hoạch. Không chỉ là nụ cười đẹp, khớp cắn chuẩn, mỗi nụ cười của khách hàng sau niềng răng tại nha khoa Thùy Anh đều được thiết kế cá nhân hóa, độc bản.

- Răng sứ thẩm mỹ: Được chế tác tinh xảo tại nhà máy sản xuất răng sứ riêng, đảm bảo nguồn gốc chính hãng, an toàn, và bảo hành dài hạn.

Sự đầu tư đồng bộ vào các dịch vụ chuyên sâu giúp nha khoa Thùy Anh cung cấp giải pháp toàn diện cho mọi lứa tuổi, mọi tình trạng, từ khách hàng trẻ em, người lớn cần thẩm mỹ nụ cười đến khách hàng lớn tuổi cần phục hình răng mất, khôi phục chức năng nhai ăn nhai.

Đối tác chiến lược của các tập đoàn quốc tế

Trải qua hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển, nha khoa Thùy Anh đã trở thành đối tác chiến lược quốc tế của các tập đoàn lớn trên thế giới trong lĩnh vực:

● Công nghệ nha khoa như tập đoàn Align Technology, Tekscan Hoa Kỳ, Shining 3D.

● Sản xuất trụ implant của tập đoàn Straumann (Thụy Sĩ), Dentium Co., Ltd (USA), Biotem Co., Ltd, (Hàn Quốc).

● Sản xuất mắc cài niềng răng của tập đoàn AO, 3M, Damon, ORMCO (Hoa Kỳ)

● Sản xuất răng sứ của tập đoàn DOCERAM Medical Ceramics GmbH, Amann Girrbach, H.C. Starck (Đức); Orodent (Ý), 3M (Mỹ).

Sự hợp tác này giúp hệ thống nha khoa Thùy Anh liên tục cập nhật các công nghệ, vật liệu điều trị tiên tiến hiện nay. Và Thùy Anh cũng trở thành lựa chọn đáng tin cậy của hàng triệu khách hàng trong nước, Việt kiều và khách quốc tế.

Quy trình điều trị chuẩn quốc tế, minh bạch và cá nhân hóa

Tại Nha khoa Thùy Anh, mỗi khách hàng đều sở hữu một kế hoạch điều trị riêng biệt, được xây dựng dựa trên tình trạng răng miệng, cấu trúc xương hàm, khớp cắn và mong muốn thẩm mỹ thực tế.

Toàn bộ quy trình từ thăm khám, chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị đến theo dõi sau điều trị đều được thực hiện theo quy chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt. Mọi thông tin về tình trạng răng miệng, phương án điều trị, thời gian thực hiện và chi phí dự kiến đều được tư vấn rõ ràng ngay từ đầu, giúp khách hàng hiểu đúng tình trạng của mình trước khi đưa ra quyết định.

Đội ngũ bác sĩ - chuyên gia cho từng dịch vụ

Khách hàng tại nha khoa Thùy Anh sẽ được thăm khám và điều trị bởi đội ngũ bác sĩ chuyên sâu đúng với nhu cầu của mình. Thay vì một bác sĩ thực hiện tất cả dịch vụ, hệ thống phân chia rõ ràng các chuyên khoa như niềng răng, trồng răng Implant, phục hình răng sứ thẩm mỹ hay nha khoa tổng quát.

100% bác sĩ đều tốt nghiệp chính quy từ các trường đại học y danh tiếng, được cấp chứng chỉ hành nghề và thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu trong nước cũng như quốc tế. Việc điều trị đúng chuyên môn giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác, xây dựng kế hoạch phù hợp và kiểm soát tốt các rủi ro trong suốt quá trình điều trị.

Hợp đồng cam kết hiệu quả

Một trong những yếu tố giúp khách hàng an tâm khi điều trị tại Nha khoa Thùy Anh là chính sách cam kết hiệu quả điều trị bằng hợp đồng pháp lý.

Sau khi hoàn tất quá trình thăm khám và xây dựng kế hoạch điều trị, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể về mục tiêu điều trị, thời gian thực hiện, kết quả dự kiến và các chi phí liên quan. Tất cả các thông tin quan trọng đều được thể hiện minh bạch trong hợp đồng điều trị nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Chính sách bảo hành minh bạch

Không chỉ chú trọng đến kết quả điều trị trước mắt, Nha khoa Thùy Anh còn xây dựng hệ thống bảo hành rõ ràng nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho khách hàng sau khi hoàn tất điều trị.

Đối với từng dịch vụ khách hàng đều được cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian bảo hành, điều kiện áp dụng và quy trình hỗ trợ khi cần thiết. Hồ sơ điều trị được lưu trữ trên hệ thống giúp việc kiểm tra, theo dõi và bảo hành diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Nha khoa Thùy Anh

(Phòng khám răng hàm mặt thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nha khoa Thùy Anh)

TP HCM : 162 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành.

Hà Nội :

- 181 Yên Lãng, phường Đống Đa.

- 10 phố Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy.

Hotline: 0869.800.318 – 0965.800.318

Thời gian làm việc: 8h30 am - 18h30 pm

Website: https://nhakhoathuyanh.com