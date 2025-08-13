Đối thủ tiếp theo của ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ được xác định vào 13/8

19h30 ngày 13/8, bảng B Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á đồng thời diễn ra 2 trận đấu giữa Philippines - Myanmar (sân Lạch Tray, Hải Phòng) và trận đấu giữa Úc gặp Timor Leste (sân Việt Trì, Phú Thọ).
Ở loạt trận cuối bảng B, nhiều khả năng tuyển nữ Úc sẽ có chiến thắng dễ dàng trước đội không còn động lực và kém hẳn về trình độ là Timor Leste. Khi đó Úc sẽ có 6 điểm.
Hiện nay, tại bảng đấu này, Myanmar đang tạm đứng đầu bảng với 6 điểm, tuyển nữ Úc xếp thứ hai, có 3 điểm; cùng có 3 điểm nhưng Philippines đứng thứ ba do thua hiệu số, trong khi đó Timor Leste chưa có điểm và đã chắc chắn bị loại.
Nhiều khả năng Úc sẽ có 6 điểm sau loạt đấu này để cùng Myanmar hoặc Philippines vào vòng trong.
Đối thủ của 3 đội bóng này sẽ là chủ nhà Việt Nam (nhất bảng A) hoặc Thái Lan (nhì bảng A).
Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có chiến thắng tối thiểu và chiếm ngôi đầu của chính đối thủ Thái Lan.
Sau trận đấu, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và TP Hải Phòng đã thưởng cho đội tuyển 1 tỷ đồng. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam đã có 1,5 tỷ đồng tiền thưởng. Ở trận đấu đầu tiên gặp Campuchia, đội đã được TP Hải Phòng trao thưởng 500 triệu đồng.
Về phía BHL ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã cảm ơn khán giả hải phòng và khán giả cả nước đã theo dõi, cổ vũ trực tiếp trên sân và qua tivi. đây là động lực quan trọng để đội thi đấu tốt tại vòng bảng.
ĐT nữ Việt Nam mong rằng khán giả Hải Phòng và cả nước sẽ tiếp tục tới sân tiếp sức cho đội tuyển nữ tại trận bán kết, tạo sức mạnh từ khán đài để đội hoàn thành nhiệm vụ vượt qua bán kết vào trận chung kết. Không khí trên sân trong những trận đấu vừa qua, tại vòng bảng, tại Lạch Tray khiến tôi nhớ đến hình ảnh năm 2003 cũng tại đây các khán đài đã phủ kín sắc đỏ và tạo thành động lực tinh thần để đội tuyển nữ giành HCV SEA Games và giờ đây chúng tôi cũng mong muốn điều này sẽ tiếp tục tái hiện.
Để hỗ trợ khán giả mua vé, VFF ngoài việc giữ nguyên giá vé rất mềm (100.000 đồng và 200.000 đồng), còn quyết định tạo mã QR để hỗ trợ khán giả mua vé.
Ngoài mua trực tiếp tại sân, khán giả có thể mua vé trực tuyến thông qua website https://datve.cahnfc.com, hoặc qua ứng dụng VNPAY; app VNPAY và ứng dụng ngân hàng Agribank Plus, BIDV SmartBanking, VietinBank, VietABank, HDBank, VietBank…
Để mua vé qua ứng dụng VNPAY, sau khi tải ứng dụng và đăng nhập, chọn các mục theo trình tự: Thể thao - Giải trí/ Bóng đá/ chọn giải đấu và trận đấu/ Chọn chỗ ngồi/ Nhập thông tin thanh toán/ Nhập mã khuyến mãi (nếu có) và xác nhận/ Hoàn tất thanh toán và nhận vé điện tử.
CÁC LƯU Ý KHÁC:
- Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé;
- Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;
- Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện;
- BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.
- Hãy cùng sát cánh với đội tuyển Việt Nam, ra sân với tinh thần “CỔ VŨ VĂN MINH - KHÔNG PHÁO SÁNG”.
Chi tiết xem tại www.vff.org.vn hoặc vff.org.vn; VFF Channel (Youtube).