Đối thủ tiếp theo của ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ được xác định vào 13/8

Cục diện bảng B Giải vô địch bóng đá nữ ĐNÁ rất khó lường khi cả 3 đội đều có cơ hội đi tiếp khiến tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan chưa thể xác định đối thủ.

19h30 ngày 13/8, bảng B Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á đồng thời diễn ra 2 trận đấu giữa Philippines - Myanmar (sân Lạch Tray, Hải Phòng) và trận đấu giữa Úc gặp Timor Leste (sân Việt Trì, Phú Thọ).

Ở loạt trận cuối bảng B, nhiều khả năng tuyển nữ Úc sẽ có chiến thắng dễ dàng trước đội không còn động lực và kém hẳn về trình độ là Timor Leste. Khi đó Úc sẽ có 6 điểm.

Hiện nay, tại bảng đấu này, Myanmar đang tạm đứng đầu bảng với 6 điểm, tuyển nữ Úc xếp thứ hai, có 3 điểm; cùng có 3 điểm nhưng Philippines đứng thứ ba do thua hiệu số, trong khi đó Timor Leste chưa có điểm và đã chắc chắn bị loại.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ xác định được đối thủ tại bán kết vào tối ngày 13/8. Ảnh: Minh Tú

Nhiều khả năng Úc sẽ có 6 điểm sau loạt đấu này để cùng Myanmar hoặc Philippines vào vòng trong.

Đối thủ của 3 đội bóng này sẽ là chủ nhà Việt Nam (nhất bảng A) hoặc Thái Lan (nhì bảng A).

Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có chiến thắng tối thiểu và chiếm ngôi đầu của chính đối thủ Thái Lan.

Sau trận đấu, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và TP Hải Phòng đã thưởng cho đội tuyển 1 tỷ đồng. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam đã có 1,5 tỷ đồng tiền thưởng. Ở trận đấu đầu tiên gặp Campuchia, đội đã được TP Hải Phòng trao thưởng 500 triệu đồng.

Các cô gái của tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết vào chiều 16/8 nhưng hiện chưa xác định được đối thủ. Ảnh: PHAN TUẤN/ Báo Hải Phòng

Về phía BHL ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã cảm ơn khán giả hải phòng và khán giả cả nước đã theo dõi, cổ vũ trực tiếp trên sân và qua tivi. đây là động lực quan trọng để đội thi đấu tốt tại vòng bảng.

ĐT nữ Việt Nam mong rằng khán giả Hải Phòng và cả nước sẽ tiếp tục tới sân tiếp sức cho đội tuyển nữ tại trận bán kết, tạo sức mạnh từ khán đài để đội hoàn thành nhiệm vụ vượt qua bán kết vào trận chung kết. Không khí trên sân trong những trận đấu vừa qua, tại vòng bảng, tại Lạch Tray khiến tôi nhớ đến hình ảnh năm 2003 cũng tại đây các khán đài đã phủ kín sắc đỏ và tạo thành động lực tinh thần để đội tuyển nữ giành HCV SEA Games và giờ đây chúng tôi cũng mong muốn điều này sẽ tiếp tục tái hiện.