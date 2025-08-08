Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

6 đội bóng nữ Việt Nam tranh vé dự AFC Champions League

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia với sự tham dự của 6 đội bóng nữ hàng đầu Việt Nam sẽ khởi tranh từ ngày 4/9 tại Hà Nội.

Chiều 8/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Tổng thư kí VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VFF

Tổng thư kí VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VFF

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư kí VFF nhấn mạnh: "Với sự nỗ lực của VFF, quyết tâm của câu lạc bộ cùng sự đồng hành dài hạn, trách nhiệm của nhà tài trợ Thái Sơn Bắc, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia từng bước nâng tầm chuyên nghiệp, cống hiến những trận đấu hấp dẫn.

Giải đấu là cơ sở để các chuyên gia tuyển chọn nhân sự xuất sắc cho các đội tuyển nữ quốc gia, đặc biệt là tuyển nữ Việt Nam. Nhờ vậy, bóng đá nữ từng bước đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Mới nhất, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã giành vé dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia. Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam cũng đứng hạng 37 thế giới và hạng 6 châu Á".

Ông Trần Anh Minh - đại diện nhà tài trợ khẳng định: “Đây là năm thứ 14 chúng tôi đồng hành với giải bóng đá nữ vô địch quốc gia trên cương vị nhà tài trợ chính của giải đấu. Đó cũng là niềm vinh dự, tự hào khi góp phần tạo thương hiệu giải đấu".

6 đội bóng nữ Việt Nam cạnh tranh vé dự giải châu Á. Ảnh: Minh Dân

6 đội bóng nữ Việt Nam cạnh tranh vé dự giải châu Á. Ảnh: Minh Dân

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025 có 6 đội tham dự gồm Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I, TP.HCM II, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T.

Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về) tập trung tại địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng 1 đến thứ 6. Đội vô địch giải đấu sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League nữ 2026-2027.

Lượt đi của giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 4/9 đến 21/9/2025. Lượt về của giải diễn ra từ 26.9 đến 13.10 tại Hà Nội.

Ở lượt trận đầu tiên, câu lạc bộ Thái Nguyên T&T gặp Than Khoáng sản Việt Nam; TPHCM II đấu TPHCM I; Hà Nội so tài với Phong Phú Hà Nam.

Theo An Nguyên/Báo Lao Động
Link bài gốc Copy link
https://laodong.vn/bong-da/6-doi-bong-nu-viet-nam-tranh-ve-du-afc-champions-league-1554297.ldo
#bóng đá nữ Việt Nam #AFC Champions League nữ #giải bóng đá quốc gia #đội tuyển nữ Việt Nam #VFF #Thái Sơn Bắc

Bài liên quan

Thể thao

Trọng tài Trần Đình Thịnh đột ngột qua đời trong buổi kiểm tra thể lực

Bóng đá Việt Nam nói lời vĩnh biệt với trọng tài Trần Đình Thịnh. Ông qua đời sáng nay (4/8) tại bệnh viện sau khi gặp nạn trong buổi kiểm tra thể lực.

Sáng 3/8/2025, tại buổi kiểm tra thể lực, nằm trong khuôn khổ chương trình tập huấn giám sát và trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2025/26, một sự việc đáng tiếc đã xảy ra khi trọng tài Trần Đình Thịnh bất ngờ gặp sự cố sức khỏe nghiêm trọng và phải cấp cứu tại bệnh viện.

trong-tai-tran-dinh-thinh-qua-doi-vff-vpf-bang-hoang-dau-don-a072bab3d11d47f092be670bc719356e-103-2.jpg
Trọng tài Trần Đình Thịnh qua đời.
Xem chi tiết

Thể thao

Hai thay đổi ở đợt tập huấn trọng tài bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26

Chiều 2/8, tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ khai mạc chương trình tập huấn giám sát trọng tài và trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26.

Tới dự lễ khai mạc có Uỷ viên thường trực BCH LĐBĐ VN, Phó chủ tịch HĐQT Công ty VPF Nguyễn Quốc Hội; Tổng thư ký LĐBĐ VN Nguyễn Văn Phú; Trưởng ban trọng tài ĐBĐ VN Đặng Thanh Hạ; Tổng giám đốc Công ty VPF Nguyễn Minh Ngọc; Phó tổng giám đốc Công ty VPF Võ Văn Hùng.

vff-wm-17-1.jpg
Lễ khai mạc chương trình tập huấn giám sát trọng tài và trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Hot girl đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khoe vẻ dịu dàng đời thường

Thanh Nhã khoe vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính trong loạt ảnh đời thường mới, trái ngược hình ảnh mạnh mẽ trên sân cỏ.

a1.jpg
Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã vừa chia sẻ loạt ảnh đời thường trên trang cá nhân. Chỉ trong ít phút đăng tải, bài đăng của cầu thủ sinh năm 2001 nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh trẻ trung, nữ tính và đầy sức sống.
a2.jpg
Diện áo hai dây đơn giản, để tóc dài buông xõa và trang điểm nhẹ nhàng, Thanh Nhã khoe vẻ đẹp trong trẻo cùng thần thái cuốn hút, khác xa hình ảnh mạnh mẽ thường thấy trên sân cỏ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới