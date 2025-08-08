6 đội bóng nữ Việt Nam tranh vé dự AFC Champions League

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia với sự tham dự của 6 đội bóng nữ hàng đầu Việt Nam sẽ khởi tranh từ ngày 4/9 tại Hà Nội.

Chiều 8/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Tổng thư kí VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VFF

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư kí VFF nhấn mạnh: "Với sự nỗ lực của VFF, quyết tâm của câu lạc bộ cùng sự đồng hành dài hạn, trách nhiệm của nhà tài trợ Thái Sơn Bắc, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia từng bước nâng tầm chuyên nghiệp, cống hiến những trận đấu hấp dẫn.

Giải đấu là cơ sở để các chuyên gia tuyển chọn nhân sự xuất sắc cho các đội tuyển nữ quốc gia, đặc biệt là tuyển nữ Việt Nam. Nhờ vậy, bóng đá nữ từng bước đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Mới nhất, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã giành vé dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia. Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam cũng đứng hạng 37 thế giới và hạng 6 châu Á".

Ông Trần Anh Minh - đại diện nhà tài trợ khẳng định: “Đây là năm thứ 14 chúng tôi đồng hành với giải bóng đá nữ vô địch quốc gia trên cương vị nhà tài trợ chính của giải đấu. Đó cũng là niềm vinh dự, tự hào khi góp phần tạo thương hiệu giải đấu".

6 đội bóng nữ Việt Nam cạnh tranh vé dự giải châu Á. Ảnh: Minh Dân

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025 có 6 đội tham dự gồm Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I, TP.HCM II, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T.

Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về) tập trung tại địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng 1 đến thứ 6. Đội vô địch giải đấu sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League nữ 2026-2027.

Lượt đi của giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 4/9 đến 21/9/2025. Lượt về của giải diễn ra từ 26.9 đến 13.10 tại Hà Nội.