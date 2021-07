Từng là hoa hậu nhí, nhan sắc Eden Wood tuổi vị thành niên gây “choáng”

Năm 2011, Eden Wood đăng quang hoa hậu nhí trong show Todders and Tiaras (Các bé và vương miện). Sở hữu nhan sắc bất bại cùng thần thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu, cái tên Eden Wood nhanh chóng “phủ sóng” trong làng giải trí nước Mỹ. Thường xuyên xuất hiện với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt xanh to tròn, mái tóc vàng óng cùng bước đi hết sức sống động, Eden Wood khiến người xem thích thú không ngừng. Bên cạnh nhan sắc, cuộc sống hàng ngày sau ánh hào quang của hoa hậu nhí cũng được quan tâm đặc biệt. Không ít người ngỡ ngàng khi biết trước khi đăng quang nữ hoàng sắc đẹp tại Todders and Tiaras, Eden Wood từng tham gia rất nhiều cuộc thi từ khi mới 14 tháng tuổi. Cô bé gần như bị đánh cắp tuổi thơ khi liên tục theo đuổi những cuộc thi nhan sắc. Thậm chí, có những năm cô bé tham gia tới 25 cuộc thi khác nhau. Để giữ được làn da căng mịn, vóc dáng ưa nhìn, mẹ Eden sẵn sàng làm việc khiến những bậc phụ huynh khác kinh ngạc. Cụ thể, cứ định kỳ 3 tháng 1 lần, cô bé lại thực hiện việc tiêm botox để khuôn mặt giữ được vẻ căng bóng như búp bê. Lịch trình hàng ngày của Eden luôn kín mít với các buổi học múa, hát, piano, violin và kỹ năng giao tiếp. Bữa ăn của hoa hậu nhí cũng chỉ xoay quanh chất đạm, rau xanh để giữ được nhan sắc hoàn hảo. Sở hữu loạt thành tích về nhan sắc song Eden Wood lại nhận không ít bình luận ác ý từ dư luận. Không ít ý kiến cho rằng cô là “trái non chín ép”, “già trước tuổi”. Nổi tiếng quá sớm, chịu áp lực từ dư luận nhiều người lo ngại cô gái nhỏ Eden Wood khó có thể giữ phong độ trong thời gian dài. Vậy nhưng, không giống như những ngôi sao nhí sớm nở chóng tàn, Eden Wood không ngủ quên trên chiến thắng. Cô luôn nỗ lực hết sức trong học tập lẫn nghệ thuật. Hoa hậu nhí ngày nào được nhận xét có học lực tốt, đạt thành tích cao tại trường. Cô cũng rất nghiêm túc trong việc học múa tại một trường nghệ thuật chuyên nghiệp tại Mississippi. Khi có thời gian rảnh, Eden Wood sẽ tham gia biểu diễn cho một số sự kiện thời trang được mời. Nhiều người trước đây lo lắng việc lạm dụng hóa chất làm đẹp sẽ khiến nhan sắc của cô bé xuống cấp. Vậy nhưng, nhìn vào nhan sắc tuổi vị thành niên của Eden mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm. Đường nét trên gương mặt Eden vẫn vô cùng hoàn hảo. Nụ cười tỏa nắng, đôi mắt xanh to tròn như biết nói của thiếu nữ có thể “hạ gục” bất kỳ ai khi nhìn vào. Trên trang cá nhân, Eden Wood thường xuyên chia sẻ các hoạt động trong cuộc sống thường ngày. Rời xa ánh đèn sân khấu, thiếu nữ ghi điểm bởi phong cách thời trang giản dị, năng động phù hợp với lứa tuổi. Có thể nói, Eden là một trong số ít những ngôi sao nhí tạo được nền tảng tốt lẫn phong độ dài lâu. Hi vọng, với nhan sắc ít người bì kịp cùng sự nỗ lực không ngừng, Eden Wood sẽ chinh phục những thành công mới trong sự nghiệp của mình. Ảnh: Instagram nhân vật Mời độc giả xem video: Thảo Ngọc - Em gái Quang Vinh xinh như Hoa hậu, viên mãn bên ông xã cơ trưởng. Nguồn: Yannews

