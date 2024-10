Thức uống lên men được ví như “vua dưỡng gan”, hỗ trợ giảm cân

Kombucha là loại trà lên men từ trà đen, trà xanh, trà ô long hoặc trà kukicha. Để tạo ra loại trà này, người ta sẽ thêm một vài chủng vi khuẩn, nấm men và đường rồi ủ cho lên men trong khoảng một tuần hoặc lâu hơn. Ảnh minh họa Trà kombucha nổi tiếng vì có vẻ ngoài lạ mắt và cung cấp nguồn probiotics dồi dào, tốt cho sức khỏe đường ruột. Ngoài ra, trà kombucha còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác, mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ảnh minh họa Giúp cơ thể tiêu diệt vi khuẩn: Quá trình lên men của kombucha có thể tạo ra axit axetic, chất này được biết đến là có nhiều trong giấm. Axit axetic có thể tiêu diệt nhiều vi sinh vật gây hại cho cơ thể. Kombucha có thể mang đến đặc tính kháng khuẩn mạnh, đặc biệt chống lại vi khuẩn gây nhiễm trùng và nấm men Candida. Ảnh minh họa Làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Trà kombucha có thể giảm cholesterol xấu LDL và tăng cholesterol tốt HDL chỉ trong vòng 30 ngày. Bởi vậy, nó có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch rất hiệu quả. Ngoài ra, trà (đặc biệt là trà xanh) bảo vệ các hạt cholesterol LDL khỏi quá trình oxy hóa (nguyên nhân góp phần gây ra bệnh tim mạch). Trên thực tế, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người uống trà xanh có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn tới 31% so với những người khác. Cải thiện hệ tiêu hóa: Trà kombucha chứa nhiều probiotics và enzym rất tốt cho sức khỏe. Probiotics cung cấp cho đường ruột những vi khuẩn lành mạnh, giúp cải thiện tiêu hóa, giảm chứng viêm nhiễm và hỗ trợ giảm cân. Vì vậy, sử dụng trà kombucha thường xuyên là cách để bổ sung lợi khuẩn vào cơ thể, từ đó tăng cường sức khỏe của bản thân. Giữ cholesterol ổn định: Một trong những lợi ích tuyệt vời khác của trà kombucha là duy trì cholesterol ở mức vừa phải, giúp giảm sự hấp thụ cholesterol xấu và tăng mức cholesterol tốt. Cũng nhờ khả năng tự điều chỉnh cholesterol mà loại trà này còn được xem là rất hữu ích trong việc ngăn ngừa bệnh tim. Ảnh minh họa Hỗ trợ giải độc gan: Gan là cơ quan quan trọng trong việc lọc máu và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy kombucha có thể giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương do độc tố và hỗ trợ chức năng gan. Kombucha có thể giúp giảm độc tính gan do rượu, thuốc và các hóa chất khác gây ra. Loại trà này đồng thời có thể giúp tăng cường chức năng gan, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh minh họa Hỗ trợ giảm cân: Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu về tác dụng của kombucha đối với việc giảm cân, nhưng một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy kombucha có thể giúp tăng cường trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn. Probiotic trong kombucha có thể giúp điều chỉnh hormone liên quan đến cảm giác đói và no, từ đó giảm cảm giác thèm ăn. Ảnh minh họa Tăng cường năng lượng và sức khỏe tinh thần: Kombucha chứa một lượng nhỏ caffeine từ trà, có thể giúp tăng cường năng lượng và sự tỉnh táo. Ngoài ra, kombucha còn chứa các vitamin nhóm B, có lợi cho sức khỏe não bộ và tinh thần. Caffeine trong kombucha có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và tập trung hơn. Một số nghiên cứu cho thấy kombucha có thể giúp giảm căng thẳng và lo âu. Ảnh minh họa

