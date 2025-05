Biển Hà My “nàng thơ quyến rũ” của miền Trung

Chỉ cách Đà Nẵng khoảng 30 phút di chuyển và nằm không xa phố cổ Hội An, Biển Hà My lại sở hữu một không gian hoàn toàn khác biệt: yên tĩnh, trong lành và gần như chưa bị thương mại hóa. Ảnh Tuân Cuồng Chân Bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh biếc như ngọc, từng con song nhẹ nhàng xô bờ – tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng “phải lòng” ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ảnh Tuân Cuồng Chân Nếu các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê hay Cửa Đại mang trong mình nét sôi động và đông đúc, thì Hà My lại là lựa chọn hoàn hảo cho những tâm hồn tìm kiếm sự thư thái, riêng tư. Chính bởi sự tĩnh lặng ấy, nơi đây đã được tạp chí Telegraph (Anh) bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á. Ảnh Internet Đến với Hà My, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước mát lành, tận hưởng ánh nắng vàng chan hòa mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng bình minh rực rỡ – khi mặt trời dần ló rạng, nhuộm hồng mặt biển và trải ánh sáng dịu dàng lên từng nhành phi lao rì rào trong gió. Ảnh dulich Không gian nơi đây đặc biệt lý tưởng cho các buổi picnic gia đình, những cặp đôi tìm kiếm sự lãng mạn, hay du khách yêu thích nhiếp ảnh, thiền định. Một điểm cộng không thể bỏ qua khi đến Hà My là ẩm thực hải sản tươi ngon, được chế biến ngay tại chỗ bởi người dân địa phương. Từ cá nướng mọi, sò điệp nướng mỡ hành đến mực hấp gừng, tất cả đều giữ trọn hương vị biển cả. Giá cả ở đây cũng hợp lý, phù hợp với mọi đối tượng du khách. Ảnh Mytour Với vị trí lý tưởng giữa Đà Nẵng và Hội An, du khách hoàn toàn có thể lên kế hoạch kết hợp tắm biển Hà My vào ban ngày và dạo chơi phố cổ vào buổi tối. Ảnh megan_ngoc_le Biển Hà My đẹp nhất vào mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8, khi trời trong xanh, ít mưa và biển lặng. Đây cũng là khoảng thời gian thuận lợi cho các hoạt động tắm biển, nghỉ dưỡng và chụp ảnh. Ảnh quangnamtourism Không ồn ào, không phô trương, Biển Hà My nhẹ nhàng quyến rũ như một bản tình ca mùa hạ. Nếu du khách đang tìm kiếm một nơi để “trốn” khỏi những xô bồ thường nhật, để lắng nghe tiếng sóng thì thầm và cảm nhận sự thanh thản nơi tâm hồn, Hà My chính là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá miền Trung Việt Nam. Ảnh Unifatravel

Chỉ cách Đà Nẵng khoảng 30 phút di chuyển và nằm không xa phố cổ Hội An, Biển Hà My lại sở hữu một không gian hoàn toàn khác biệt: yên tĩnh, trong lành và gần như chưa bị thương mại hóa. Ảnh Tuân Cuồng Chân Bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh biếc như ngọc, từng con song nhẹ nhàng xô bờ – tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng “phải lòng” ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ảnh Tuân Cuồng Chân Nếu các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê hay Cửa Đại mang trong mình nét sôi động và đông đúc, thì Hà My lại là lựa chọn hoàn hảo cho những tâm hồn tìm kiếm sự thư thái, riêng tư. Chính bởi sự tĩnh lặng ấy, nơi đây đã được tạp chí Telegraph (Anh) bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á. Ảnh Internet Đến với Hà My, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước mát lành, tận hưởng ánh nắng vàng chan hòa mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng bình minh rực rỡ – khi mặt trời dần ló rạng, nhuộm hồng mặt biển và trải ánh sáng dịu dàng lên từng nhành phi lao rì rào trong gió. Ảnh dulich Không gian nơi đây đặc biệt lý tưởng cho các buổi picnic gia đình, những cặp đôi tìm kiếm sự lãng mạn, hay du khách yêu thích nhiếp ảnh, thiền định. Một điểm cộng không thể bỏ qua khi đến Hà My là ẩm thực hải sản tươi ngon, được chế biến ngay tại chỗ bởi người dân địa phương. Từ cá nướng mọi, sò điệp nướng mỡ hành đến mực hấp gừng, tất cả đều giữ trọn hương vị biển cả. Giá cả ở đây cũng hợp lý, phù hợp với mọi đối tượng du khách. Ảnh Mytour Với vị trí lý tưởng giữa Đà Nẵng và Hội An, du khách hoàn toàn có thể lên kế hoạch kết hợp tắm biển Hà My vào ban ngày và dạo chơi phố cổ vào buổi tối. Ảnh megan_ngoc_le Biển Hà My đẹp nhất vào mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8, khi trời trong xanh, ít mưa và biển lặng. Đây cũng là khoảng thời gian thuận lợi cho các hoạt động tắm biển, nghỉ dưỡng và chụp ảnh. Ảnh quangnamtourism Không ồn ào, không phô trương, Biển Hà My nhẹ nhàng quyến rũ như một bản tình ca mùa hạ. Nếu du khách đang tìm kiếm một nơi để “trốn” khỏi những xô bồ thường nhật, để lắng nghe tiếng sóng thì thầm và cảm nhận sự thanh thản nơi tâm hồn, Hà My chính là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá miền Trung Việt Nam. Ảnh Unifatravel