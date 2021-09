Thu Quỳnh lộ bí quyết giảm cấp tốc 5kg đóng Hương vị tình thân

Trong bộ phim truyền hình Hương vị tình thân, Thu Quỳnh đảm nhận vai diễn Khánh Thy – một phụ xinh đẹp, tài giỏi và khéo léo nhưng có nội tâm phức tạp và phải chịu những sự áp đặt từ mẹ của mình. Không chỉ giỏi diễn xuất, nhân vật Khánh Thy còn được khen ngợi hết lời khi diện những bộ đồ công sở chuẩn, đẹp và cực kì tôn dáng. Để có thể diện đồ công sở đẹp và sang chảnh khi lên phim, Thu Quỳnh đã giảm cấp tốc 5kg trước khi bấm máy quay. Do đóng phim trong mùa dịch, không thể đến phòng tập nên Thu Quỳnh phải dành thời gian ít nhất là 30 phút - 1 tiếng để tập luyện tại nhà bằng các bài HIIT đốt mỡ bụng, tập yoga, chạy bộ trên máy,... Thu Quỳnh cho biết, nhân vật Thy có phong cách thời trang khá điệu đà nên cô phải giữ mức cân nặng hiện tại trong suốt quá trình quay kéo dài nửa năm khi quay phần 1 và vài tháng tới khi tiếp tục quay phần 2. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1988 chia sẻ mặc dù người khá gầy nhưng lên hình mặt vẫn béo nên cô không được ăn mấy dù rất thèm. Để giữ vóc dáng thanh mảnh mặc đồ công sở đẹp, Thu Quỳnh phải chia khẩu phần ăn trong ngày ra thành nhiều bữa nhỏ, để dạ dày không bị no căng và bụng không bị to khi lên hình. Cô đặc biệt chú trọng ăn các thực phẩm chứa nhiều chất xơ và chất đạm. Thu Quỳnh hạn chế ăn tinh bột và không ăn đồ nhiều dầu mỡ. Thay vì ăn các thực phẩm chiên, rán, cô chủ yếu tiêu thụ các món hấp, luộc. Trang phục mà Thu Quỳnh mặc thường có độ ôm nhất định nên cô phải giảm cân và duy trì mức cân nặng hiện tại trong suốt quá trình quay kéo dài nửa năm khi quay phần 1 và vài tháng tới khi tiếp tục quay phần 2. Ảnh: FB. Mời độc giả xem video "Cấm ăn mặc hở hang khi livestream". Nguồn: VTV24.

Trong bộ phim truyền hình Hương vị tình thân, Thu Quỳnh đảm nhận vai diễn Khánh Thy – một phụ xinh đẹp, tài giỏi và khéo léo nhưng có nội tâm phức tạp và phải chịu những sự áp đặt từ mẹ của mình. Không chỉ giỏi diễn xuất, nhân vật Khánh Thy còn được khen ngợi hết lời khi diện những bộ đồ công sở chuẩn, đẹp và cực kì tôn dáng. Để có thể diện đồ công sở đẹp và sang chảnh khi lên phim, Thu Quỳnh đã giảm cấp tốc 5kg trước khi bấm máy quay. Do đóng phim trong mùa dịch, không thể đến phòng tập nên Thu Quỳnh phải dành thời gian ít nhất là 30 phút - 1 tiếng để tập luyện tại nhà bằng các bài HIIT đốt mỡ bụng, tập yoga, chạy bộ trên máy,... Thu Quỳnh cho biết, nhân vật Thy có phong cách thời trang khá điệu đà nên cô phải giữ mức cân nặng hiện tại trong suốt quá trình quay kéo dài nửa năm khi quay phần 1 và vài tháng tới khi tiếp tục quay phần 2. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1988 chia sẻ mặc dù người khá gầy nhưng lên hình mặt vẫn béo nên cô không được ăn mấy dù rất thèm. Để giữ vóc dáng thanh mảnh mặc đồ công sở đẹp, Thu Quỳnh phải chia khẩu phần ăn trong ngày ra thành nhiều bữa nhỏ, để dạ dày không bị no căng và bụng không bị to khi lên hình. Cô đặc biệt chú trọng ăn các thực phẩm chứa nhiều chất xơ và chất đạm. Thu Quỳnh hạn chế ăn tinh bột và không ăn đồ nhiều dầu mỡ. Thay vì ăn các thực phẩm chiên, rán, cô chủ yếu tiêu thụ các món hấp, luộc. Trang phục mà Thu Quỳnh mặc thường có độ ôm nhất định nên cô phải giảm cân và duy trì mức cân nặng hiện tại trong suốt quá trình quay kéo dài nửa năm khi quay phần 1 và vài tháng tới khi tiếp tục quay phần 2. Ảnh: FB. Mời độc giả xem video " Cấm ăn mặc hở hang khi livestream". Nguồn: VTV24.