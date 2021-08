Sự thực thuốc điều trị COVID-19 Remdesirvir giúp F0... nhanh ra viện?

Tháng 10/2020, thuốc Remdesivi chính thức được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã chính thức phê duyệt sử dụng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, nặng ít nhất trên 40kg trong điều trị COVID-19 cần phải nhập viện. Theo đó, Remdesivir là loại thuốc đầu tiên - và duy nhất, tính đến nay - được FDA phê duyệt đầy đủ để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Remdesivir được sản xuất bởi công ty Gilead Sciences và được lưu hành dưới tên thương mại Verklury.Remdesivir thuộc nhóm thuốc kháng virus hoạt động bằng cách ức chế sự nhân lên của virus, khiến chúng không thể sinh sôi trong cơ thể. Thuốc được dùng dưới dạng tiêm truyền tĩnh mạch dùng để điều trị COVID-19 ở người lớn, trẻ em trên 12 tuổi và nặng ít nhất 40 kg cần phải nhập viện. Đưa ra bàn luận trong khuôn khổ chương trình Telehealth do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, có hai lý do chính mà nhiều bác sĩ trên thế giới và cả Việt Nam vẫn sử dụng Remdesivir, dù có một số nghiên cứu khuyến cáo thuốc không giảm tỉ lệ tử vong. Đó là do thuốc này đẩy nhanh quá trình hồi phục, giảm thời gian nằm viện cho bệnh nhân và bớt áp lực cho các tầng điều trị. Và, tỷ lệ tử vong không liên quan nồng độ của virus có trong cơ thể. Nó liên quan phản ứng của cơ thể chống lại SARS-CoV-2. Việc sử dụng Remdesivir giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục bệnh nhân, giảm virus trong máu. Thời gian âm tính của người bệnh cũng nhanh hơn. Theo đó, Remdesivir có thể ngăn SARS-CoV-2 phân bào, rút ngắn thời gian hồi phục của những người nhập viện vì COVID-19 từ 15 ngày xuống còn 11 ngày. Điều trị bằng Remdesivir đặc biệt hữu ích trong giai đoạn đầu của nhiễm trùng SARS-CoV-2. Để quyết định có sử dụng Remdesivir cho F0 hay không, các bác sĩ cần hỏi ngày khởi phát triệu chứng của người bệnh. Một nghiên cứu khác cũng phát hiện, các bệnh nhân COVID-19 khỏe hơn sau 5 ngày điều trị bằng Remdesivir. Vì vậy, nếu các F0 nhanh chóng được xuất viện, áp lực lên các tầng điều trị cũng sẽ giảm bớt. Mời quý độc giả xem video: Những ai được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam.

