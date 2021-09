Pfizer xin cấp phép vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi: Sự thật hiệu quả sao?

Ngày 28/9 vừa qua, các hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức thông báo đã bắt đầu đệ trình dữ liệu lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để xin cấp phép tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 của các hãng này cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Theo thông báo của 2 hãng dược phẩm này, "những dữ liệu đã được chia sẻ với FDA để cơ quan này xem xét bước đầu". Thông báo trên được đưa ra sau khi Pfizer công bố kết quả thử nghiệm vắc xin giai đoạn 2 và 3 trên trẻ em trong độ tuổi này. Trong thử nghiệm, Pfizer thu thập dữ liệu từ 2.268 người tham gia từ 5-11 tuổi, được tiêm hai liều vắc xin cách nhau 21 ngày, tương tự như quy trình đối với nhóm từ 12 tuổi trở lên. Pfizer đã sử dụng liều 10 microgram cho trẻ 5-11 tuổi, bằng 1/3 so với liều lượng đã được sử dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Vào ngày 20/9, hãng dược Mỹ Pfizer tuyên bố vắc xin phòng COVID-19 được thiết kế cho trẻ em đã được chứng minh là an toàn và còn mang lại phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở trẻ em trong độ tuổi 5-11, một tháng sau khi tiêm liều thứ hai. "Ở những người tham gia từ 5 đến 11 tuổi, vắc xin an toàn, dung nạp tốt và cho thấy phản ứng kháng thể trung hòa mạnh mẽ", Pfizer và BioNTech cho hay. Tác dụng phụ mà vắc xin gây ra nhìn chung có thể so sánh với những phản ứng quan sát thấy ở những người tham gia trong độ tuổi 16 đến 25, bao gồm đau và sưng tại chỗ tiêm, nhức đầu, ớn lạnh và sốt. Tuy nhiên, thông cáo báo chí của Pfizer-BioNTech không đề cập đến khả năng viêm cơ tim, một tác dụng phụ hiếm gặp từng được quan sát thấy ở nam giới trẻ tuổi tiêm vắc xin mRNA. Mời độc giả xem thêm video: Dự kiến sản xuất 100 triệu liều vắc xin Nano Covax mỗi năm (Nguồn video: THĐT)

Ngày 28/9 vừa qua, các hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức thông báo đã bắt đầu đệ trình dữ liệu lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để xin cấp phép tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 của các hãng này cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Theo thông báo của 2 hãng dược phẩm này, "những dữ liệu đã được chia sẻ với FDA để cơ quan này xem xét bước đầu". Thông báo trên được đưa ra sau khi Pfizer công bố kết quả thử nghiệm vắc xin giai đoạn 2 và 3 trên trẻ em trong độ tuổi này. Trong thử nghiệm, Pfizer thu thập dữ liệu từ 2.268 người tham gia từ 5-11 tuổi, được tiêm hai liều vắc xin cách nhau 21 ngày, tương tự như quy trình đối với nhóm từ 12 tuổi trở lên. Pfizer đã sử dụng liều 10 microgram cho trẻ 5-11 tuổi, bằng 1/3 so với liều lượng đã được sử dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Vào ngày 20/9, hãng dược Mỹ Pfizer tuyên bố vắc xin phòng COVID-19 được thiết kế cho trẻ em đã được chứng minh là an toàn và còn mang lại phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở trẻ em trong độ tuổi 5-11, một tháng sau khi tiêm liều thứ hai. "Ở những người tham gia từ 5 đến 11 tuổi, vắc xin an toàn, dung nạp tốt và cho thấy phản ứng kháng thể trung hòa mạnh mẽ", Pfizer và BioNTech cho hay. Tác dụng phụ mà vắc xin gây ra nhìn chung có thể so sánh với những phản ứng quan sát thấy ở những người tham gia trong độ tuổi 16 đến 25, bao gồm đau và sưng tại chỗ tiêm, nhức đầu, ớn lạnh và sốt. Tuy nhiên, thông cáo báo chí của Pfizer-BioNTech không đề cập đến khả năng viêm cơ tim, một tác dụng phụ hiếm gặp từng được quan sát thấy ở nam giới trẻ tuổi tiêm vắc xin mRNA . Mời độc giả xem thêm video: Dự kiến sản xuất 100 triệu liều vắc xin Nano Covax mỗi năm (Nguồn video: THĐT)