Nữ thần áo tắm Nhật khoe body nóng bỏng “vạn người mê”

Asahina Aya sinh ngày 6/10/1993. Cô được mệnh danh là ngọc nữ màn ảnh Nhật Bản nhờ nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất lôi cuốn, tự nhiên. Với chiều cao nổi bật 1m71 và số đo 3 vòng lý tưởng 80-58-83(cm), Asahina từng là người mẫu áo tắm nổi tiếng trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn viên chuyên nghiệp. Năm 2014, Asahin bắt đầu công việc là một người mẫu bikini, nội y độc quyền cho một số thương hiệu nội địa tại Nhật Bản. Sau đó, cô cũng nhanh chóng lấn sang con đường diễn xuất chuyên nghiệp. 6 năm hoạt động nghệ thuật, Asahin đã tạo được vị thế nhất định trong làng giải trí Nhật Bản. Asahin được các thương hiệu thời trang cao cấp Nhật Bản ưu ái lựa chọn làm mẫu nhờ vóc dáng thanh mảnh, vừa đẹp vừa sang. Thường xuyên chụp ảnh phô diễn hình thể trong những bộ bikini nóng bỏng, nhưng quy tắc của Asahin là nói không với việc chụp ảnh nude. Chia sẻ với truyền thông về bí quyết sở hữu body nóng bỏng, Asahin cho biết cô duy trì thân hình mảnh mai nhờ những bài tập yoga, bơi lội và boxing. "Ngọc nữ màn ảnh Nhật" chia sẻ, không bao giờ cô lấy lý do bận để từ bỏ một buổi tập nào. Vào những ngày có lịch trình làm việc dày đặc và phải về nhà lúc tối muộn, Asahin thường mang theo tấm thảm yoga và tranh thủ tập khoảng 15 - 30 phút vào giờ nghỉ giải lao Asahin khẳng định, tập yoga cũng là một phương pháp giúp cho cơ thể dẻo dai và đặc biệt còn giúp cho phái đẹp kéo dài tuổi xuân. Đặc biệt, một số động tác yoga giúp nữ diễn viên dễ dàng có vóc dáng đẹp đúng chuẩn. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh nhờ thói quen tập bơi vào những ngày cuối tuần từ thời còn là học sinh cấp 2 đã giúp người đẹp sở hữu chiều cao lý tưởng. Ngoài ra, nữ thần áo tắm cũng chia sẻ bí quyết giúp cô nàng trông trẻ hơn so với tuổi thật chính là việc chăm chỉ dưỡng da hàng ngày. Asahin cho biết, cô đã bắt đầu uống thực phẩm chức năng chống lão hóa từ năm 21 tuổi. Ngoài ra, việc bổ sung nhiều rau, củ, quả, và nước cũng là yếu tố cần thiết cho da.

