Nữ chính "Hương vị tình thân" bản Hàn lộ bí kíp giữ dáng nóng bỏng

“ Hương vị tình thân” đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt. Ở bản Hàn, UEE đảm nhận vai nữ chính Kim Do Ran - cô nàng “lọ lem” luôn nỗ lực chăm chỉ và lạc quan dù cuộc sống nghèo khó, sóng gió luôn bủa vây. UEE sinh năm 1988, tên thật là Kim Yu Jin. Cô ra mắt cùng nhóm nhạc nữ After School vào năm 2009. Khi mới ra mắt, UEE nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn ở Hàn Quốc nhờ gương mặt đáng yêu cùng vóc dáng nóng bỏng. Ít ai biết rằng để sở hữu thân hình bốc lửa và nhan sắc vạn người mê như hiện tại, UEE từng phải trải qua quá trình giảm cân cực khổ vì thân hình béo múp, không cân đối. Chia sẻ với báo chí, UEE đã tiết lộ cô chỉ dám ăn một bữa mỗi ngày trong suốt 8 năm qua. Nguyên nhân xuất phát từ việc người đẹp 33 tuổi từng bị chê béo, có mỡ bụng trong quá khứ. Để giảm cân, Uee thường tranh thủ tập yoga bất cứ lúc nào có thể. Vì yoga là bộ môn có thể giúp UEE giảm cân hiệu quả. Cô thường tập các động tác như: Rắn hổ mang, tư thế cây cung, tư thế xả hơi, tư thế chiến binh… Ngoài yoga, mỗi buổi sáng, UEE thường chạy bộ trên máy chạy khoảng 30 phút, hoặc đi bộ 1 tiếng. Cô luôn cố gắng duy trì thói quen này và hạn chế nghỉ tập. UEE nổi tiếng với việc ăn uống hà khắc, ngày 1 bữa trong suốt 8 năm liền. Trong chế độ ăn hàng ngày của mình, UEE cố gắng không để tiêu thụ vượt quá 1000 calo. Thực đơn hàng ngày của cô gồm: cơm gạo lứt, đậu phụ, salad ức gà và cá ngừ khô. Các hàm lượng chất xơ của gạo lứt giúp chức năng ruột hoạt động tốt hơn, vì nó làm cho tiêu hóa dễ dàng hơn nhiều. Một bí quyết giữ dáng nữa là UEE sẽ luôn mang theo bình nước bên người để có thể mở ra uống mọi lúc mọi nơi. Nhờ tuân thủ nghiêm túc với chế độ ăn và phương pháp tập luyện giảm cân, UEE mau chóng sở hữu thân hình bốc lửa với các đường cong săn chắc. Ảnh: IT. Mời độc giả xem video "Mối nguy từ sử dụng thực phẩm giảm cân trên mạng". Nguồn: VTV24.

