Những sơn hào hải vị trên bàn tiệc hoàng cung Trung Hoa

Vào thời Thái hậu Từ Hy (1835-1908), với lối sống xa hoa và bị ám ảnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, bà luôn ra lệnh cho những người hầu của mình hái hoa cúc tươi mỗi ngày trong thời gian mùa đông và rắc cánh hoa vào nồi lẩu sôi. Ảnh: Dân Việt Món lẩu hoa cúc được xem là " sơn hào hải vị" của hoàng cung Trung Hoa, ngoài vị ngon, món này còn bổ dưỡng cho sức khoẻ. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, việc tiêu thụ hoa cúc giúp giải phóng độc tố hàng đầu, giải nhiệt trong cơ thể và nuôi dưỡng làn da. Ảnh: Dân Việt Hoa cúc tươi được thả nổi trong nồi nước dùng trong suốt, tạo nên một món ăn tao nhã, tinh tế. Ảnh: Dân Việt Nước dùng thường được hầm từ xương ống, gà ác và các loại nấm quý hiếm. Khi ăn, thực khách sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh của hoa cúc hòa quyện cùng hương thơm đặc trưng của các loại nấm, tạo nên một dư vị khó quên. Ảnh: Dân Việt Một món ăn của vua chúa Trung Hoa khác là cá trích hilsa. Đến nay, món ăn ngon này vẫn rất được ưa chuộng và là một trong những món ăn nổi tiếng nhất của ẩm thực Thượng Hải. Ảnh: Dân Việt Loại cá này thường được hấp và ăn kèm với giăm bông khô, nấm và măng. Hilsa được nấu chín mà không loại bỏ vảy, vì chúng tỏa ra mùi thơm béo ngọt đặc biệt. Ảnh: Doanh nhân plus Cá có thịt ngon ngọt, mềm và có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Doanh nhân plus Cá trích hilsa, một loài cá quý hiếm, từng được xem là sản vật tiến vua thời nhà Minh. Ảnh: Doanh nhân plus Vịt bát vị là một trong những món ăn cầu kỳ và tinh tế nhất trong ẩm thực cung đình Trung Hoa, dưới thời Hoàng đế Càn Long. Ảnh: SCMP Phương pháp để chuẩn bị món ăn rất tốn thời gian và công sức, có thể mất đến 5 giờ để hoàn thành. Thử thách khó khăn nhất đối với một đầu bếp phải chuẩn bị món ăn là loại bỏ toàn bộ xương ra khỏi con vịt mà không làm hỏng da. Ảnh: Dân Việt Sau khi tất cả nội tạng đã được loại bỏ, đầu bếp sẽ nhét 8 nguyên liệu đặc biệt vào bên trong con vịt và khâu lại trước khi nó được chiên giòn. Ảnh: Dân ViệtXem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”

Vào thời Thái hậu Từ Hy (1835-1908), với lối sống xa hoa và bị ám ảnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, bà luôn ra lệnh cho những người hầu của mình hái hoa cúc tươi mỗi ngày trong thời gian mùa đông và rắc cánh hoa vào nồi lẩu sôi. Ảnh: Dân Việt Món lẩu hoa cúc được xem là " sơn hào hải vị" của hoàng cung Trung Hoa, ngoài vị ngon, món này còn bổ dưỡng cho sức khoẻ. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, việc tiêu thụ hoa cúc giúp giải phóng độc tố hàng đầu, giải nhiệt trong cơ thể và nuôi dưỡng làn da. Ảnh: Dân Việt Hoa cúc tươi được thả nổi trong nồi nước dùng trong suốt, tạo nên một món ăn tao nhã, tinh tế. Ảnh: Dân Việt Nước dùng thường được hầm từ xương ống, gà ác và các loại nấm quý hiếm. Khi ăn, thực khách sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh của hoa cúc hòa quyện cùng hương thơm đặc trưng của các loại nấm, tạo nên một dư vị khó quên. Ảnh: Dân Việt Một món ăn của vua chúa Trung Hoa khác là cá trích hilsa. Đến nay, món ăn ngon này vẫn rất được ưa chuộng và là một trong những món ăn nổi tiếng nhất của ẩm thực Thượng Hải. Ảnh: Dân Việt Loại cá này thường được hấp và ăn kèm với giăm bông khô, nấm và măng. Hilsa được nấu chín mà không loại bỏ vảy, vì chúng tỏa ra mùi thơm béo ngọt đặc biệt. Ảnh: Doanh nhân plus Cá có thịt ngon ngọt, mềm và có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Doanh nhân plus Cá trích hilsa, một loài cá quý hiếm, từng được xem là sản vật tiến vua thời nhà Minh. Ảnh: Doanh nhân plus Vịt bát vị là một trong những món ăn cầu kỳ và tinh tế nhất trong ẩm thực cung đình Trung Hoa, dưới thời Hoàng đế Càn Long. Ảnh: SCMP Phương pháp để chuẩn bị món ăn rất tốn thời gian và công sức, có thể mất đến 5 giờ để hoàn thành. Thử thách khó khăn nhất đối với một đầu bếp phải chuẩn bị món ăn là loại bỏ toàn bộ xương ra khỏi con vịt mà không làm hỏng da. Ảnh: Dân Việt Sau khi tất cả nội tạng đã được loại bỏ, đầu bếp sẽ nhét 8 nguyên liệu đặc biệt vào bên trong con vịt và khâu lại trước khi nó được chiên giòn. Ảnh: Dân Việt Xem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”