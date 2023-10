Ngượng đỏ mặt người đẹp mặc váy lụa vô tình lộ điểm nhạy cảm

Vải lụa có bề mặt sáng bóng, độ bền cao, mềm mượt. Trang phục vải lụa sang trọng, tinh tế và bay bổng,... được ưa chuộng, nhiều chị em chọn mặc. (Ảnh: Sohu, minh họa) Không cần thiết kế cầu kỳ, váy lụa tối giản cũng dễ dàng giúp chị em tôn lên vóc dáng nhẹ nhàng, thanh thoát và sang trọng. Ngắm người đẹp mặc váy lụa lên phố, không ít người thảng thốt bởi vẻ đẹp không thua “thần tiên”. Váy lụa tôn dáng song không phải ai mặc cũng đẹp. Sở hữu mẫu váy này, nhiều người mắc sự cố trang phục, gây chú ý giữa đám đông. Một trong những sự cố trang phục thường gặp nhất với váy lụa là hằn nội y. Váy lụa mỏng nhẹ mang lại cảm giác thoáng mát cho người mặc. Vậy nhưng, nhiều trường hợp váy lụa quá mỏng không thể che được đường may của đồ lót bên trong. Sự cố trang phục này khiến người mặc bị đánh giá không tinh tế dù váy áo không cắt xẻ hay thiếu vải. Lỗi trang phục thường gặp khác khi mặc váy lụa là tình trạng nhăn nhúm của bộ đồ. Tình huống này rất dễ xảy ra khi váy may từ chất liệu lụa tự nhiên, gấp lại thay vì treo lên khi cất giữ. Chất liệu mịn màng, thiết kế không có chỗ chê nhưng chiếc váy lụa nhăn nhúm như hình khiến người mặc không thể sang nổi, dù sở hữu vóc dáng quyến rũ và gương mặt xinh đẹp. Một tình huống dễ gây “đỏ mặt” khác khi mặc váy lụa là để lộ vùng nhạy cảm. Không ít khoảnh khắc ngượng ngùng được ghi lại, chia sẻ trên các trang mạng xã hội như này. Do chất lụa mỏng, dễ xô nên váy sẽ “dính người” do lực hút tĩnh điện vào những ngày thời tiết hanh khô, da không đủ ẩm. Để hạn chế “thảm họa thời trang” với váy lụa, chị em nên chú ý đến độ dày trang phục. Thay vì chọn những thiết kế một lớp, bạn nên mặc váy áo hai lớp để tránh tình huống lộ nội y không mong muốn. Ngoài ra, bạn gái có thể chọn những mẫu nội y đúc, quần đùi bảo hộ không đường viền, mép quần mỏng hoặc C-string khi diện váy lụa. Nhờ vậy chúng ta sẽ tránh được sự cố. Để váy không bị nhăn kém sang, chị em nên treo đồ trên giá thay vì gấp, bảo quản trong tủ. Ngoài ra, lụa có nhiều phiên bản khác nhau như lụa phi bóng, lụa satin, lụa tơ tằm. Những vải lụa dệt từ chất liệu tự nhiên sẽ dễ bị nhăn. Lựa chọn vải lụa có sự kết hợp của các sợi tổng hợp như lụa phi bóng, lụa satin sẽ giảm được tình trạng nhăn nhúm. Một lưu ý khác, để mặc váy lụa không ôm dính người, chị em nên thoa kem dưỡng ẩm lên da chừng 15-20 phút trước khi mặc. Da được cấp ẩm sẽ giảm lực hút tĩnh điện. >>> Mời độc giả xem thêm video: Thời trang khoe da thịt gây sốc trên thảm đỏ Video Music Awards 2023

