Ngón tay có 6 dấu hiệu này, đi khám ngay gan, phổi và thận

1. Sưng ngón tay: Nếu ngón tay bạn sưng bất thường rất có thể do ăn quá nhiều muối. Thói quen này khiến thận khó làm việc cực nhọc hơn, khó lọc máu hơn và khó thải các chất lỏng không mong muốn, khiến chất lỏng tích tụ ở một số khi vực, kể cả bàn tay. Khi chất lỏng tích tụ, tim sẽ phải làm việc nhiều hơn để bơm máu qua hệ thống. Từ đó làm tăng huyết áp, gây thêm áo lực lên thận và giảm khả năng lọc máu. Để cải thiện, bạn nên ăn nhạt hơn dù không hợp khẩu vị. 2. Ngón tay có hình dạng dùi trống: Đây chính là dấu hiệu của ung thư phổi, cần đặc biệt chú ý. Tình trạng này xảy ra theo từng giai đoạn. Ở ung thư phổi giai đoạn đầu, ngón tay có dấu hiệu bất thường, cụ thể nền móng mềm và da gần móng tay bóng, móng tay cong hơn bình thường, đầu ngón tay to hơn bình thường. Ung thư phổi giai đoạn muộn có thể hình thành thêm các vùng xương dọc theo khớp ngón tay và cổ tay. Ngón tay dùi trống là triệu chứng do các chất từ tế bào ung thư tiết ra gây nên, theo WebMD. 3. Ngón tay cái thô ráp, kém đàn hồi: Trong y học cổ truyền, ngón tay cái là ngón tay biểu tượng cho tình trạng khí huyết của lá phổi. Nếu một người đủ khí huyết và phổi khỏe mạnh thì ngón tay cái của người đó sẽ tròn hơn, da mịn, căng bóng và có tính đàn hồi cao. Ngược lại, nếu dày, ngón tay cái có phần da thô ráp, dễ nhăn nheo và khó về trạng thái ban đầu sau khi bị nhấn mạnh, biểu hiện đặc trưng của kém đàn hồi thì mọi người nên cẩn trọng với các bệnh về phổi. 4. Ngón tay mọc nhiều mụn nước: Mọi người thường nghĩ mình bị nấm nên không chú ý. Tuy nhiên, nổi mụn ở ngón tay có thể là dấu hiệu gan của mọi người đang tổn thương và phát đi tín hiệu cầu cứu. Đặc biệt, mụn nước mọc thành từng cụm, gây ngứa ngáy hoặc liên tục mọc lại sau khi bôi thuốc thì phải đi khám ngay. Hiện tượng này có thể do gan đã tích tụ quá nhiều độc tố và trở nên quá tải. Nếu ở giai đoạn mắc các bệnh về gan, đặc biệt là ung thư gan thì mụn nước sẽ đi kèm với vàng da. Dù nặn hết dịch trong mụn thì vết thương cũng rất lâu lành và thường bị gây bong tróc da thời gian dài. 5. Đầu ngón tay bất thường: Đây là tình trạng móng tay hơi hướng lên trên, có hình dạng rộng ở phía đầu móng và hẹp ở phía sát chân móng, vòng cung ở chân móng tay có cảm giác lõm xuống. Đây là dấu hiệu chứng tỏ một hoặc nhiều cơ quan trong cơ thể bị tổn thương ở mức độ nhất định, đây cũng là biểu hiện bệnh do tích tụ quá nhiều độc tố. Tích tụ quá nhiều độc tố khiến chức năng miễn dịch của cơ thể không thể chịu được sự phá hủy của các chất độc, dẫn đến viêm nhiễm. Nếu như cảm thấy khó chịu, cáu bẳn nữa, rất có thể gan đã quá tải, suy giảm 1 số chức năng, chậm thải độc sinh ra trạng thái nóng trong, tâm trạng không ổn định. 6. Đầu ngón tay sưng, tím tái: Khi không va đập hay chấn thương gì mà phần đầu ngón tay và móng tay đột nhiên căng phồng, tím tái thì mọi người nên cẩn trọng với các bệnh dạ dày, đường tiêu hóa, khí huyết tắc nghẽn. Tình trạng sưng càng nặng chứng tỏ dạ dày càng tích tụ nhiều độc tố, có thể kèm theo viêm ruột mãn tính hoặc chứng khó tiêu và các bệnh đường tiêu hóa nghiêm trọng khác. Còn việc ngón tay tím tái, đau nhức có thể là do khí huyết tắc nghẽn, không cung cấp đủ khí cho phổi, nên đi khám để được tư vấn chính xác và kỹ càng hơn. Mời quý độc giả xem video: Người bệnh ung thư gan không biết mình mắc bệnh. Nguồn VTV Now.

