Nghỉ lễ đi ăn buffet tốt nhất không đụng đũa món này

Thực phẩm chiên. Thực phẩm chiên dễ dàng chinh phục thực khách bởi vẻ ngoài hấp dẫn lẫn hương vị thơm ngon. Tuy vậy, đây lại là món tốt nhất không nên ăn nhiều khi đến nhà hàng buffet. (Ảnh minh họa) Lý do chính bạn nên tránh ăn nhiều thực phẩm chiên là chúng không tốt cho sức khỏe. Thực vậy, thực phẩm được làm chín bởi lượng lớn dầu khiến món ăn chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa cao không có lợi cho sức khỏe. Không những vậy, thực phẩm chiên còn khiến bạn nạp lượng calo lớn, nhanh no nên khó có thể ăn nhiều món khác. Thực phẩm chứa sữa, phô mai. Những món ăn có thành phần bơ, sữa thường dễ hỏng hơn các món khác. Vì vậy, nếu thấy món ăn có dấu hiệu kéo màng, rìa xung quanh cứng do nhiệt độ lạnh thì bạn không nên ăn. Rất có thể chúng đã để lâu, chất lượng không còn đảm bảo. Một lý do khác bạn nên ăn ít thực phẩm chứa bơ sữa, phô mai là chúng chứa lượng lớn calo, ăn nhiều rất nhanh no. Nắm được điều này, nhiều nhà hàng buffet bày trí các món chứa phô mai như hàu nướng phô mai ở những vị trí dễ thấy, thu hút người ăn. Sushi. Lý do bạn không nên ăn quá nhiều sushi khi ăn tiệc buffet là chúng sẽ khiến bạn nhanh no. Được biết, sushi là món ăn truyền thống tại Nhật Bản, làm từ nguyên liệu chính là cơm trộn giấm với các loại thịt, hải sản, rau củ tươi. Các loại viên chế biến sẵn. Viên chiên, viên nhúng lẩu, viên hải sản nướng,... rất “được lòng” các thực khách nhỏ bởi hương vị thơm ngon, màu sắc hấp dẫn. Điều đáng bàn, những loại viên này có thể làm từ các loại vụn thịt thừa, khó có thể kiểm tra được nguyên liệu đầu vào có tươi ngon, đảm bảo hay không. Bên cạnh đó, các loại viên này thường chứa thành phần tinh bột khá lớn (thành phần bột thêm vào thịt viên để tăng độ kết dính và dễ tạo hình). Ăn nhiều khiến bạn nhanh no, khó tiêu nên không thể trải nghiệm nhiều món mình mong muốn. Nước giải khát có ga. Nước ngọt có ga giúp bạn cảm thấy ăn ngon miệng hơn. Tuy vậy, nước ngọt có ga sẽ khiến bạn nhanh chóng đầy bụng, khó có thể thưởng thức nhiều món khác. Chưa kể, nước ngọt có ga chứa lượng lớn đường không có lợi cho sức khỏe. Để trải nghiệm nhiều món khi đi ăn buffet, bạn nên đi dạo 1 vòng quanh khu vực bày thực phẩm để nắm được nhà hàng phục vụ những món gì. Khi chọn món, nên ăn các món khô trước rồi đến đồ có nước, đồ chiên xào. Đồ ngọt nên ăn cuối bữa. Với những món lạ, nên thử trước một ít. Nếu thấy hợp khẩu vị thì lấy đủ dùng. Đừng thấy món ăn trông bắt mắt mà lấy thật nhiều, ăn cố. Việc này vừa giúp bạn tránh các trường hợp dị ứng lại không lãng phí thực phẩm. Mời độc giả xem thêm video: Độc, lạ tiệc buffet dành cho khỉ. (Nguồn video: THĐT)

Thực phẩm chiên. Thực phẩm chiên dễ dàng chinh phục thực khách bởi vẻ ngoài hấp dẫn lẫn hương vị thơm ngon. Tuy vậy, đây lại là món tốt nhất không nên ăn nhiều khi đến nhà hàng buffet. (Ảnh minh họa) Lý do chính bạn nên tránh ăn nhiều thực phẩm chiên là chúng không tốt cho sức khỏe. Thực vậy, thực phẩm được làm chín bởi lượng lớn dầu khiến món ăn chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa cao không có lợi cho sức khỏe. Không những vậy, thực phẩm chiên còn khiến bạn nạp lượng calo lớn, nhanh no nên khó có thể ăn nhiều món khác. Thực phẩm chứa sữa, phô mai. Những món ăn có thành phần bơ, sữa thường dễ hỏng hơn các món khác. Vì vậy, nếu thấy món ăn có dấu hiệu kéo màng, rìa xung quanh cứng do nhiệt độ lạnh thì bạn không nên ăn. Rất có thể chúng đã để lâu, chất lượng không còn đảm bảo. Một lý do khác bạn nên ăn ít thực phẩm chứa bơ sữa, phô mai là chúng chứa lượng lớn calo, ăn nhiều rất nhanh no. Nắm được điều này, nhiều nhà hàng buffet bày trí các món chứa phô mai như hàu nướng phô mai ở những vị trí dễ thấy, thu hút người ăn. Sushi. Lý do bạn không nên ăn quá nhiều sushi khi ăn tiệc buffet là chúng sẽ khiến bạn nhanh no. Được biết, sushi là món ăn truyền thống tại Nhật Bản, làm từ nguyên liệu chính là cơm trộn giấm với các loại thịt, hải sản, rau củ tươi. Các loại viên chế biến sẵn. Viên chiên, viên nhúng lẩu, viên hải sản nướng,... rất “được lòng” các thực khách nhỏ bởi hương vị thơm ngon, màu sắc hấp dẫn. Điều đáng bàn, những loại viên này có thể làm từ các loại vụn thịt thừa, khó có thể kiểm tra được nguyên liệu đầu vào có tươi ngon, đảm bảo hay không. Bên cạnh đó, các loại viên này thường chứa thành phần tinh bột khá lớn (thành phần bột thêm vào thịt viên để tăng độ kết dính và dễ tạo hình). Ăn nhiều khiến bạn nhanh no, khó tiêu nên không thể trải nghiệm nhiều món mình mong muốn. Nước giải khát có ga. Nước ngọt có ga giúp bạn cảm thấy ăn ngon miệng hơn. Tuy vậy, nước ngọt có ga sẽ khiến bạn nhanh chóng đầy bụng, khó có thể thưởng thức nhiều món khác. Chưa kể, nước ngọt có ga chứa lượng lớn đường không có lợi cho sức khỏe. Để trải nghiệm nhiều món khi đi ăn buffet , bạn nên đi dạo 1 vòng quanh khu vực bày thực phẩm để nắm được nhà hàng phục vụ những món gì. Khi chọn món, nên ăn các món khô trước rồi đến đồ có nước, đồ chiên xào. Đồ ngọt nên ăn cuối bữa. Với những món lạ, nên thử trước một ít. Nếu thấy hợp khẩu vị thì lấy đủ dùng. Đừng thấy món ăn trông bắt mắt mà lấy thật nhiều, ăn cố. Việc này vừa giúp bạn tránh các trường hợp dị ứng lại không lãng phí thực phẩm. Mời độc giả xem thêm video: Độc, lạ tiệc buffet dành cho khỉ. (Nguồn video: THĐT)