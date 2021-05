Mốt quần khoét lỗ 2 bên sexy, lộ liễu ít người dám mặc

Nổi lên từ hè 2020, mốt quần khoét lỗ 2 bên đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khi mặc kiểu quần này, chị em dễ dàng khoe được vẻ ngoài “nóng bỏng 100%", "sexy tới mức không thể chấm điểm được". Thiết kế thường được may bằng chất liệu bó sát, jean và không hề kiệm vải. Phần khoét hông 2 bên chính là điểm nhấn giúp người mặc khoe làn da trắng mịn cùng đường cong cơ thể. Khi phối đồ, chị em thường kết hợp quần với croptop, bra để khoe lợi thế hình thể. Một số khác táo bạo mặc để lộ nội y, lăng xê hot trend quần tụt. Nhờ khả năng tôn dáng, dễ phối đồ, thiết kế quần khoét lỗ 2 bên được nhiều mỹ nhân Hàn, Trung Quốc chọn mặc. Tại Việt Nam, những cô nàng sành mốt như Ngọc Trinh, Chi Pu cũng ngồi yên được trước sức hút của mẫu quần nóng bỏng này. Không chỉ được những người nổi tiếng ưu ái, mẫu quần khoét lỗ 2 hông còn được nhiều chị em chọn làm trang phục đường phố. Tuy nhiên, không phải màn lên đồ nào cũng nhận được lời khen. Không ít người bị gắn mác thảm họa thời trang khi diện mẫu quần hottrend xuống phố. Khoảng hở lộ liễu, dáng người có phần mũm mĩm cùng việc chọn màu thiếu hài hòa là nguyên nhân khiến vẻ bề ngoài của chị em không được đánh giá cao. Chính vì vậy khi chọn mốt quần khoét lỗ 2 hông, chị em nên cân nhắc phần cắt xẻ phù hợp. So với người hông nở, thiết kế phù hợp với dáng người thanh mảnh. Việc chọn nội y đi kèm cũng cần hết sức cân nhắc. Bạn có thể dùng C String - một dạng nội y đặc biệt có thiết kế giống chữ C, không có quai nhưng vẫn ôm khít vào cơ thể. Đây là dạng nội y rất được các sao ưa chuộng khi mặc những bộ váy áo hở hông. Quần lót với phần quai bằng silicon trong suốt cũng là "vũ khí lợi hại" để bạn chinh phục những kiểu quần khoét lỗ 2 hông. Loại này có thiết kế gần giống như các kiểu nội y thông thường, điểm khác của chiếc quần này là phần quai bằng vải xuyên thấu, bóng mờ, gần như tàng hình khi nhìn xa. Hoặc bạn có thể chọn chip dạng thể thao. Với phần quai to bản, khỏe khoắn, chip thể thao dù lộ ra ngoài vẫn toát lên vẻ cá tính, không lo phản cảm. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV24.

