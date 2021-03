Mặc váy xẻ toang, gái trẻ sexy “đốt cháy” phố phường

Thời tiết ấm dần, những chiếc váy ôm sát cơ thể có đường xẻ cao được nhiều chị em châu Á tích cực lăng xê. Trong số đó, kiểu váy xẻ cao kết hợp đường xích ngang hông được nhiều người đặc biệt chú ý. Váy xẻ cao kết hợp sợi xích thường được may từ chất liệu vải co giãn, điểm nhấn là sợi xích mỏng ngang hông để lộ những khoảng hở hững hờ. Không chỉ tạo khoảng hở táo bạo phần thân dưới, phía trên chiếc váy cũng được thiết kế kiệm vải, để lộ phần lưng trần. Hầu hết mẫu váy này được thiết kế dáng cổ yếm buông lơi, khoe ngực căng đầy, sexy "đốt cháy" phố phường. Khi mặc, chiếc đầm “3 in 1” cho phép khoe tối đa lợi thế hình thể. Những khoảng hở vùng ngực, lưng, đùi khiến các cô gái phô hết đường cong hấp dẫn trời cho. Mốt váy này đang rất thịnh hành tại Trung Quốc, Đài Loan. Nhiều người đẹp hoạt động nghệ thuật cũng ưu ái chúng khi tham gia sự kiện, biểu diễn. Không chỉ giới hạn trên thảm đỏ, váy xẻ hông sợi xích còn được nhiều cô gái chọn mặc làm thời trang đường phố. Tuy nhiên, việc mặc váy mini đến ngang đùi vấp phải nhận định tiêu cực từ một bộ phận người khó tính. Không thể phủ nhận vóc dáng đẹp của cô gái nhưng có người đánh giá bộ đồ này khá kiệm vải, không thích hợp để mặc xuống phố, có chăng chỉ để chụp ảnh hoặc mặc đi sự kiện. Không ít người nhận xét kiểu váy khá phản cảm, khiến người mặc dễ rơi vào tình huống phô trương da thịt quá đà: "Tôi chưa bao giờ thấy kiểu váy này đẹp và thấy dị ứng khi chứng kiến nhiều cô gái mặc nó ra đường". Để mặc đẹp mà không hớ, chị em nên chú ý đến độ dài chiếc váy mặc cũng như điều tiết phần xẻ hông. Đôi khi những khoảng hở vừa phải sẽ mang lại hiệu quả hơn nhiều so với việc bất chấp hở hang. Mặc chiếc đầm này, chị em cũng cần hết sức chú ý đến nội y đi kèm. Bởi thiết kế hở lưng, hở đùi rất dễ lộ nội y gây phản cảm. Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV24.

