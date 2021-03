Mặc áo hở chân ngực tai tiếng, hotgirl sexy “thiêu đốt” ánh nhìn

Áo croptop hở chân ngực từng được nhiều thương hiệu thời trang lăng xê từ cuối năm 2016. Suốt thời gian dài, chiếc áo vẫn được đặc biệt ưu ái bởi vẻ sexy “thiêu đốt” ánh nhìn. Ngoài dạng khoe ngực underbood, chiếc áo này còn có “phiên bản anh em” là khoe phần cạnh ngực gợi cảm không kém. Không chỉ giới hạn trong các khung hình, sự kiện giải trí, áo croptop hở chân ngực còn được nhiều chị em mạnh dạn áp dụng trong thời trang đường phố. Thế nhưng, việc hở đúng phần nhạy cảm từng dấy lên không ít tranh cãi. Trong khi nhiều người ủng hộ việc khoe đường cong hấp dẫn trời cho thì không ít ý kiến cho rằng chúng có phần dung tục, khoe thân một cách “xôi thịt”. Khách quan mà nói, mẫu áo thể hiện sự sáng tạo táo bạo, thể hiện vẻ đẹp phóng khoáng của người mặc. Thế nhưng, lằn ranh gợi cảm hay phản cảm phụ thuộc vào cách mà người mặc thể hiện. So với những mẫu thiết kế khác, item này khá kén dáng. Ngoài việc sở hữu vòng 1 căng đầy, không chảy xệ, chị em cần chú ý một số tiểu tiết để khiến mình trở nên sexy mà không lố. Không cần phải cắt khoét quá sâu. Chị em chỉ nên để khoảng hở chừng 1/3 chân ngực, vừa tạo cảm giác “so hot” mà lại tránh được “phô phang”. Để an toàn, bạn nên chọn nội y dán chắc chắn để không hớ hênh nơi đông người. So với những thiết kế khác, áo hở chân ngực không thích hợp với những người có vòng 1 quá đồ sộ. Chỉ những người có vòng 1 săn chắc, vun cao, không chảy xệ mới nên mặc set đồ này. Vòng 1 lớn khiến bộ váy mất đi sự tinh tế, duyên dáng. Ngược lại, ngực quá nhỏ lại không đủ sự hấp dẫn. So với việc ra phố, trend áo hở chân ngực thích hợp đi biển, chụp hình hơn. Nguyên nhân bởi chỉ cần cử động mạnh có thể khiến bạn "lộ hàng”. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV24.

