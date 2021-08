Loạt người đẹp gây tranh cãi vì mặc siêu gợi cảm đi siêu thị

Thúy Vi từng bị dân mạng lên án vì ăn mặc gợi cảm quá mức đi siêu thị. Cụ thể, cô đã mặc áo croptop xuyên thấu kết hợp với bralette màu trắng mặc cùng quần jeans đi mua sắm. Trước những hình ảnh này, nhiều người bình luận cho rằng Thúy Vi mặc quá phản cảm, không hợp với không gian công cộng. Chiếc áo croptop được may bằng chất liệu co giãn, xuyên thấu lộ cả nội y. Ăn mặc hớ hênh đi siêu thị, nhiều gái xinh đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng mà đa phần là những lời chỉ trích, chê bai. Với kiểu áo sơ mi buộc vạt lên tận ngực sexy thế này chỉ phù hợp với những chuyến du lịch biển mà thôi.Vô tư mặc quần áo hở hang đến siêu thị đông người, cô gái trẻ bị dân mạng “ném đá”. Chiếc váy siêu ngắn khiến khổ chủ cười trở nên kém duyên ở nơi công cộng. Ai bắt gặp cô gái này cũng phải lắc đầu ngán ngẩm vì giữa chốn đông người mà cô chọn cách ăn mặc “mát mẻ” như đi biển. Cô gái này bị chỉ trích bởi cách chọn trang phục hở cả trên lẫn dưới khi đi mua sắm. Diện đồ thiếu vải chẳng khác gì nội y đến siêu thị, cô gái nhận không ít “gạch đá” từ cộng đồng mạng. Một cô gái cố tình gây chú ý với bộ ảnh bikini tại siêu thị Malaysia khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Dân mạng Việt Nam từng xôn xao trước chiếc váy mỏng tang, để lộ cả nội y của một người phụ nữ trong siêu thị. Cộng đồng mạng từng hốt hoảng vì hình ảnh cô gái mặc đồ ngủ đi siêu thị mua nước. Diện bộ đồ ngủ mỏng manh hết sức, cô gái để hở vòng ngực sexy và tấm lưng trần trụi tới cạp quần.Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "Cấm ăn mặc hở hang khi livestream". Nguồn: VTV24.

