Lộ quần bảo hộ, mỹ nhân bất ngờ được khen vì lý do này

Quần mặc váy là thiết kế được làm bằng chất liệu cotton co giãn tốt, có độ dài tới đùi. Chúng còn được gọi là quần bảo hộ bởi thường được chị em mặc bên trong váy, tránh để lộ vùng nhạy cảm trên cơ thể. (Ảnh: Sohu, minh họa) Do thường được mặc ở trong, quần mặc váy được thiết kế ôm sát nhằm tránh ảnh hưởng đến form dáng của trang phục bên ngoài. Chất liệu quần mặc váy thường mỏng nhẹ để không gây khó chịu, gò bó cho người dùng. Khi lên đồ, người mặc thường cố gắng dùng trang phục chính để che chắn, tránh để lộ quần bảo hộ ra ngoài. Thời gian gần đây, giới trẻ xứ Trung có cách mặc rất sáng tạo với quần bảo hộ. Thay vì che chắn chúng bằng trang phục bên ngoài, người mặc sẽ cố tình để lộ quần bảo hộ. Khi phối đồ theo cách này, bạn gái sẽ chọn quần short mặc bên ngoài. Chiếc quần sẽ được thiết kế đủ ngắn để lộ chiếc quần bảo hộ bên trong chừng 3cm. Lộ quần bảo hộ, người mặc sẽ có được hiệu ứng phân tầng, tạo điểm nhấn vừa sexy vừa kín đáo. Cách mặc này còn mang tới cho diện mạo bạn gái cảm giác thời trang và phong cách. Quả thực, không cần đầu tư quá nhiều vào trang phục mới, bạn gái vẫn có được vẻ ngoài mới mẻ bằng sự sáng tạo trong cách phối đồ. Ngay cả những mỹ nhân sành mốt cũng không bỏ qua xu hướng mặc mới này. Trong hình, Địch Lệ Nhiệt Ba diện áo phông đơn giản cùng với quần short màu huỳnh quang. Bằng cách để lộ quần bảo hộ đen bên trong, nữ diễn viên trở nên cuốn hút hơn. Đây không phải lần đầu mỹ nhân Tân Cương diện đồ để lộ quần bảo hộ. Lần khác, cô phối áo phông xanh với quần jean đen. Việc chọn quần đồng màu giúp vẻ ngoài của Địch Lệ Nhiệt Ba trông thon gọn hơn. Chiếc quần mặc trong cũng khiến mỹ nhân tránh được những pha “lộ hàng” không mong muốn. Để bắt trend lộ quần bảo hộ, stylists khuyên nên chọn quần short mặc ngoài. Điều cần quan tâm nhất khi mặc theo cách này là lựa chọn màu trang phục nhằm mục đích tạo hiệu ứng phân tầng tối đa. Cụ thể, bạn gái nên chọn những món đồ có hai màu khác nhau, nổi bật để tạo sự tương phản. Khi lên đồ, bạn gái nên chọn quần có chất liệu co giãn vừa đủ. Độ ôm sát của chiếc quần sẽ tạo áp lực nhẹ lên chân, giúp chân thon, làm thẳng các đường nét của chân. Bạn có thể tham khảo cách phối với tất cao cổ của Địch Lệ Nhiệt Ba. Phần tất cao khiến chân như dài và thẳng hơn. Nó cũng khiến người mặc trông trẻ trung, khỏe khoắn hơn. Nếu sở hữu vóc dáng quả lê, bạn nên tránh những chiếc quần đùi bó sát. Thay vào đó, nên chọn kiểu quần rộng hơn như quần short ống thẳng. Khi mặc, nó mang lại cảm giác đôi chân thon gọn, hướng ánh nhìn xuống phần thân dưới thay vì tập trung ở vùng đùi to. Lưu ý, bạn nên cân nhắc khi chọn short da làm trang phục mặc ngoài. So với các chất liệu khác, đồ da rất khó tôn dáng. Nếu vẫn muốn mặc chất liệu da mà vóc dáng chưa thực sự đẹp, bạn nên chọn quần da có kích thước hơi rộng. Bằng cách này, mẫu quần sẽ không mang lại cảm giác chật chội, bí bức. Mời độc giả xem thêm video: Xu hướng thời trang mùa hè 2018. (Nguồn video: THĐT)

Quần mặc váy là thiết kế được làm bằng chất liệu cotton co giãn tốt, có độ dài tới đùi. Chúng còn được gọi là quần bảo hộ bởi thường được chị em mặc bên trong váy, tránh để lộ vùng nhạy cảm trên cơ thể. (Ảnh: Sohu, minh họa) Do thường được mặc ở trong, quần mặc váy được thiết kế ôm sát nhằm tránh ảnh hưởng đến form dáng của trang phục bên ngoài. Chất liệu quần mặc váy thường mỏng nhẹ để không gây khó chịu, gò bó cho người dùng. Khi lên đồ, người mặc thường cố gắng dùng trang phục chính để che chắn, tránh để lộ quần bảo hộ ra ngoài. Thời gian gần đây, giới trẻ xứ Trung có cách mặc rất sáng tạo với quần bảo hộ . Thay vì che chắn chúng bằng trang phục bên ngoài, người mặc sẽ cố tình để lộ quần bảo hộ. Khi phối đồ theo cách này, bạn gái sẽ chọn quần short mặc bên ngoài. Chiếc quần sẽ được thiết kế đủ ngắn để lộ chiếc quần bảo hộ bên trong chừng 3cm. Lộ quần bảo hộ, người mặc sẽ có được hiệu ứng phân tầng, tạo điểm nhấn vừa sexy vừa kín đáo. Cách mặc này còn mang tới cho diện mạo bạn gái cảm giác thời trang và phong cách. Quả thực, không cần đầu tư quá nhiều vào trang phục mới, bạn gái vẫn có được vẻ ngoài mới mẻ bằng sự sáng tạo trong cách phối đồ. Ngay cả những mỹ nhân sành mốt cũng không bỏ qua xu hướng mặc mới này. Trong hình, Địch Lệ Nhiệt Ba diện áo phông đơn giản cùng với quần short màu huỳnh quang. Bằng cách để lộ quần bảo hộ đen bên trong, nữ diễn viên trở nên cuốn hút hơn. Đây không phải lần đầu mỹ nhân Tân Cương diện đồ để lộ quần bảo hộ. Lần khác, cô phối áo phông xanh với quần jean đen. Việc chọn quần đồng màu giúp vẻ ngoài của Địch Lệ Nhiệt Ba trông thon gọn hơn. Chiếc quần mặc trong cũng khiến mỹ nhân tránh được những pha “lộ hàng” không mong muốn. Để bắt trend lộ quần bảo hộ, stylists khuyên nên chọn quần short mặc ngoài. Điều cần quan tâm nhất khi mặc theo cách này là lựa chọn màu trang phục nhằm mục đích tạo hiệu ứng phân tầng tối đa. Cụ thể, bạn gái nên chọn những món đồ có hai màu khác nhau, nổi bật để tạo sự tương phản. Khi lên đồ, bạn gái nên chọn quần có chất liệu co giãn vừa đủ. Độ ôm sát của chiếc quần sẽ tạo áp lực nhẹ lên chân, giúp chân thon, làm thẳng các đường nét của chân. Bạn có thể tham khảo cách phối với tất cao cổ của Địch Lệ Nhiệt Ba. Phần tất cao khiến chân như dài và thẳng hơn. Nó cũng khiến người mặc trông trẻ trung, khỏe khoắn hơn. Nếu sở hữu vóc dáng quả lê, bạn nên tránh những chiếc quần đùi bó sát. Thay vào đó, nên chọn kiểu quần rộng hơn như quần short ống thẳng. Khi mặc, nó mang lại cảm giác đôi chân thon gọn, hướng ánh nhìn xuống phần thân dưới thay vì tập trung ở vùng đùi to. Lưu ý, bạn nên cân nhắc khi chọn short da làm trang phục mặc ngoài. So với các chất liệu khác, đồ da rất khó tôn dáng. Nếu vẫn muốn mặc chất liệu da mà vóc dáng chưa thực sự đẹp, bạn nên chọn quần da có kích thước hơi rộng. Bằng cách này, mẫu quần sẽ không mang lại cảm giác chật chội, bí bức. Mời độc giả xem thêm video: Xu hướng thời trang mùa hè 2018. (Nguồn video: THĐT)