Kinh ngạc lý do túi xách siêu nhỏ giá “chát” vẫn được lùng mua

Thời gian gần đây, tín đồ thời trang tỏ ra đặc biệt yêu thích những chiếc túi xách siêu nhỏ. Kích thước nhỏ xíu, đôi khi chỉ đựng vừa một viên kẹo, so với túi xách thông thường, túi xách siêu nhỏ hoàn toàn bất lợi trong việc cạnh tranh về tính hữu dụng. (Ảnh: Sohu) Nhỏ xíu, thậm chí không có khả năng lưu trữ đồ vật song túi xách siêu nhỏ không vì thế bị “thất sủng”. Chúng xuất hiện liên tục trong những sự kiện thời trang, bữa tiệc xa hoa, được người nổi tiếng ưu ái. Theo chuyên gia thời trang, túi xách siêu nhỏ có nhược điểm không đựng được nhiều vật dụng. Đây là nhược điểm song cũng là ưu điểm của chúng. Thay vì theo đuổi tính thực dụng, túi xách siêu nhỏ theo đuổi tính tinh tế. Thiết kế túi xách siêu nhỏ dễ gây ấn tượng mạnh. Thực vậy, túi xách siêu nhỏ được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, được ví như một “tác phẩm nghệ thuật”. Nó dễ dàng thuyết phục người yêu cái đẹp, trân trọng nghệ thuật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ thỏa mãn mặt thị giác, những chiếc túi xách siêu nhỏ còn dễ phối với hầu hết các trang phục, tạo nên vẻ ngoài tinh tế, thời thượng. So với những phụ kiện như đồ trang sức, túi xách siêu nhỏ mang đến cảm giác mới lạ, dễ tạo ấn tượng mạnh với người xung quanh. Chúng kích thích trí tò mò cho người khác, thu hút họ muốn tìm hiểu, khiến người dùng trở nên nổi bật. Lý do khác khiến túi xách siêu nhỏ được yêu thích là chúng vừa có tính ứng dụng vừa có tính thời trang cao. Mẫu túi mini có thể đựng vừa điện thoại, son và thẻ thanh ngân hàng đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản của chị em. Thực vậy, xã hội hiện đại khiến người dùng chỉ cần một chiếc túi gọn nhẹ, đựng vừa điện thoại, thẻ; không cần mang theo nhiều món đồ lỉnh kỉnh. Một thế mạnh của túi xách siêu nhỏ là chúng luôn tạo cảm giác trẻ trung. So với mẫu túi to bản, túi xách nhỏ xinh luôn có khả năng khiến chị em trở nên tràn đầy năng lượng. Nếu như thiết kế túi to khiến người đeo dễ luộm thuộm thì túi xách nhỏ giúp các cô nàng, nhất là những cô nàng thấp bé tròn trịa trở nên thon gọn hơn. Đặc biệt, mẫu túi siêu nhỏ sẽ tạo nên những phong cách thời trang đa dạng, thú vị thay vì chỉ khư khư cầm ở tay hay đeo chéo quanh vai. Thiết kế nhỏ gọn khiến túi xách siêu nhỏ được biến tấu thành thắt lưng, tạo điểm nhấn quanh eo. Đôi khi, nó sẽ được trưng dụng như một chiếc vòng cổ, vừa cá tính vừa khí chất. >>> Mời độc giả xem thêm video: Mặc váy lộn ngược, thời trang dành cho những người “ngang ngược”?

Thời gian gần đây, tín đồ thời trang tỏ ra đặc biệt yêu thích những chiếc túi xách siêu nhỏ. Kích thước nhỏ xíu, đôi khi chỉ đựng vừa một viên kẹo, so với túi xách thông thường, túi xách siêu nhỏ hoàn toàn bất lợi trong việc cạnh tranh về tính hữu dụng. (Ảnh: Sohu) Nhỏ xíu, thậm chí không có khả năng lưu trữ đồ vật song túi xách siêu nhỏ không vì thế bị “thất sủng”. Chúng xuất hiện liên tục trong những sự kiện thời trang, bữa tiệc xa hoa, được người nổi tiếng ưu ái. Theo chuyên gia thời trang, túi xách siêu nhỏ có nhược điểm không đựng được nhiều vật dụng. Đây là nhược điểm song cũng là ưu điểm của chúng. Thay vì theo đuổi tính thực dụng, túi xách siêu nhỏ theo đuổi tính tinh tế. Thiết kế túi xách siêu nhỏ dễ gây ấn tượng mạnh. Thực vậy, túi xách siêu nhỏ được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, được ví như một “tác phẩm nghệ thuật”. Nó dễ dàng thuyết phục người yêu cái đẹp, trân trọng nghệ thuật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ thỏa mãn mặt thị giác, những chiếc túi xách siêu nhỏ còn dễ phối với hầu hết các trang phục, tạo nên vẻ ngoài tinh tế, thời thượng. So với những phụ kiện như đồ trang sức, túi xách siêu nhỏ mang đến cảm giác mới lạ, dễ tạo ấn tượng mạnh với người xung quanh. Chúng kích thích trí tò mò cho người khác, thu hút họ muốn tìm hiểu, khiến người dùng trở nên nổi bật. Lý do khác khiến túi xách siêu nhỏ được yêu thích là chúng vừa có tính ứng dụng vừa có tính thời trang cao. Mẫu túi mini có thể đựng vừa điện thoại, son và thẻ thanh ngân hàng đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản của chị em. Thực vậy, xã hội hiện đại khiến người dùng chỉ cần một chiếc túi gọn nhẹ, đựng vừa điện thoại, thẻ; không cần mang theo nhiều món đồ lỉnh kỉnh. Một thế mạnh của túi xách siêu nhỏ là chúng luôn tạo cảm giác trẻ trung. So với mẫu túi to bản, túi xách nhỏ xinh luôn có khả năng khiến chị em trở nên tràn đầy năng lượng. Nếu như thiết kế túi to khiến người đeo dễ luộm thuộm thì túi xách nhỏ giúp các cô nàng, nhất là những cô nàng thấp bé tròn trịa trở nên thon gọn hơn. Đặc biệt, mẫu túi siêu nhỏ sẽ tạo nên những phong cách thời trang đa dạng, thú vị thay vì chỉ khư khư cầm ở tay hay đeo chéo quanh vai. Thiết kế nhỏ gọn khiến túi xách siêu nhỏ được biến tấu thành thắt lưng, tạo điểm nhấn quanh eo. Đôi khi, nó sẽ được trưng dụng như một chiếc vòng cổ, vừa cá tính vừa khí chất. >>> Mời độc giả xem thêm video: Mặc váy lộn ngược, thời trang dành cho những người “ngang ngược”?