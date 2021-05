Kinh ngạc loạt thực phẩm giúp tỉnh táo hơn hẳn cà phê

Táo. Bên cạnh chất xơ cũng như các loại vitamin, táo còn có lượng đường tự nhiên Fructose giúp bạn tỉnh táo và duy trì hoạt động trong nhiều giờ. Khác với cà phê mang lại cảm giác tỉnh táo tức thì, dưỡng chất trong táo hấp thụ chậm nên cần có thời gian (khoảng 10 phút sau khi ăn), cơ thể mới tỉnh táo hơn. Socola. Socola chứa một lượng caffein vừa đủ để kích thích não bộ, tăng cường trí nhớ, cảm xúc và sự tập trung mà không khiến bạn phải căng thẳng hay khó ngủ ban đêm. Muối. Ngửi muối giúp tỉnh táo bởi hơi muối kích thích phổi, khiến bạn muốn hít vào và làm tăng lượng oxy trong máu. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng khi sử dụng phương pháp này vì muối có thể gây tổn hại xoang mũi và não nếu sử dụng trong thời gian dài. Nước. Tác dụng tuyệt vời nhất của nước lạnh là đánh thức các dây thần kinh ngay khi tiếp xúc với da do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Do đó, bạn có thể rửa mặt, rửa tay chân để tỉnh táo hơn. Thực phẩm giàu protein, chất béo lành mạnh. Không giống như đường, protein và chất béo lành mạnh cung cấp năng lượng bền vững được giải phóng trong cơ thể một cách từ từ. Những thực phẩm này sẽ giúp bạn no lâu và tập trung hơn vì chúng làm tăng năng lượng của bạn. Một số gợi ý tốt nhất bao gồm trứng, bánh mì nướng bơ, bơ đậu phộng , sữa, cà rốt. Kẹo cao su. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, khi miệng hoạt động, nó sẽ giúp giảm cảm giác buồn ngủ, tỉnh táo và kích hoạt các vùng não nhất định. Khi bạn nhai kẹo cao su, cơ thể cũng giải phóng insulin, từ đó giúp tinh thần trở nên tỉnh táo hơn. Trà xanh. Trà xanh là một trong những thực phẩm giúp tỉnh táo. Ngoài lượng caffein, trà xanh còn chứa nhiều axit amin L-theanine. Loại axit này giúp làm dịu tâm trí mà không khiến bạn buồn ngủ. Ngoài việc tận dụng đồ ăn thức uống, giữ nhiệt độ phòng thấp cũng giúp bạn xua tan cơn buồn ngủ, tăng độ tỉnh táo. Các nhà khoa học từng công nhận, nhiệt độ thấp sẽ giúp tập trung hơn. Do vậy, nếu bên ngoài trời lạnh, hãy mở cửa sổ. Trường hợp thời tiết nóng, hãy bật quạt hoặc điều hòa không khí. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Thời điểm nào tốt nhất để uống cà phê? Nguồn: Zingnews.

Táo. Bên cạnh chất xơ cũng như các loại vitamin, táo còn có lượng đường tự nhiên Fructose giúp bạn tỉnh táo và duy trì hoạt động trong nhiều giờ. Khác với cà phê mang lại cảm giác tỉnh táo tức thì, dưỡng chất trong táo hấp thụ chậm nên cần có thời gian (khoảng 10 phút sau khi ăn), cơ thể mới tỉnh táo hơn. Socola. Socola chứa một lượng caffein vừa đủ để kích thích não bộ, tăng cường trí nhớ, cảm xúc và sự tập trung mà không khiến bạn phải căng thẳng hay khó ngủ ban đêm. Muối. Ngửi muối giúp tỉnh táo bởi hơi muối kích thích phổi, khiến bạn muốn hít vào và làm tăng lượng oxy trong máu. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng khi sử dụng phương pháp này vì muối có thể gây tổn hại xoang mũi và não nếu sử dụng trong thời gian dài. Nước. Tác dụng tuyệt vời nhất của nước lạnh là đánh thức các dây thần kinh ngay khi tiếp xúc với da do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Do đó, bạn có thể rửa mặt, rửa tay chân để tỉnh táo hơn. Thực phẩm giàu protein, chất béo lành mạnh. Không giống như đường, protein và chất béo lành mạnh cung cấp năng lượng bền vững được giải phóng trong cơ thể một cách từ từ. Những thực phẩm này sẽ giúp bạn no lâu và tập trung hơn vì chúng làm tăng năng lượng của bạn. Một số gợi ý tốt nhất bao gồm trứng, bánh mì nướng bơ, bơ đậu phộng , sữa, cà rốt. Kẹo cao su. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, khi miệng hoạt động, nó sẽ giúp giảm cảm giác buồn ngủ, tỉnh táo và kích hoạt các vùng não nhất định. Khi bạn nhai kẹo cao su, cơ thể cũng giải phóng insulin, từ đó giúp tinh thần trở nên tỉnh táo hơn. Trà xanh. Trà xanh là một trong những thực phẩm giúp tỉnh táo. Ngoài lượng caffein, trà xanh còn chứa nhiều axit amin L-theanine. Loại axit này giúp làm dịu tâm trí mà không khiến bạn buồn ngủ. Ngoài việc tận dụng đồ ăn thức uống, giữ nhiệt độ phòng thấp cũng giúp bạn xua tan cơn buồn ngủ, tăng độ tỉnh táo. Các nhà khoa học từng công nhận, nhiệt độ thấp sẽ giúp tập trung hơn . Do vậy, nếu bên ngoài trời lạnh, hãy mở cửa sổ. Trường hợp thời tiết nóng, hãy bật quạt hoặc điều hòa không khí. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Thời điểm nào tốt nhất để uống cà phê? Nguồn: Zingnews.