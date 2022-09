Kinh hãi những món ăn tận cùng tàn nhẫn, số 1 ám ảnh nhất

1. Cừu sữa nướng than. Cừu sữa nướng than là một trong mười món ăn bị cấm tại Trung Quốc. Những người từng trải nghiệm cho biết món ăn đặc biệt thơm ngon song bị cấm bởi sự tàn nhẫn đến lạnh người. (Ảnh minh họa) Theo đó, người ta sẽ làm thịt những chú cừu mẹ đang mang thai gần tới ngày sinh, ướp gia vị rồi nướng trên than hồng. Đợi đến khi thịt cừu mẹ chín tới, đầu bếp sẽ rạch bụng để lấy cừu non và đây mới là “tinh hoa” của món ăn. (Ảnh: Sohu) Chế biến theo cách này, da cừu rất giòn trong khi thịt mềm, ngon, ngọt tươi từng tế bào. Mặc dù nhiều khách “sành ăn” hết lời ca tụng song không ít người gọi thịt cừu nướng sữa là món ăn tàn nhẫn, món ăn “trời đánh” bởi sự dã man trong quá trình chế biến. (Ảnh: 163) 2. Súp rùa sống. Súp rùa sống cũng là món ăn tàn nhẫn, bị cấm tại Trung Quốc. Chính sự dã man trong quá trình chế biến khiến nó bị “tẩy chay” dù đặc biệt thơm ngon, bổ dưỡng. (Ảnh: Sohu) Theo đó, rùa được để nguyên con rồi cho vào nồi có sẵn hương liệu, gia vị. Khi nước nóng dần, rùa sẽ uống nước canh theo bản năng. Bằng cách này, gia vị sẽ đi sâu vào cơ thể con vật, từ từ ngấm vào thịt. (Ảnh: Sohu) Quá trình nấu, rùa sẽ liên tục tiết ra nhiều chất giúp súp sánh ngọt, đậm đà. Hiện nay, súp rùa sống bị cấm phục vụ song nhiều người vẫn tìm ăn. Họ tin rằng, món ăn là đỉnh cao ẩm thực, có thể cải thiện sinh lực nam giới. (Ảnh: Sohu) 3. Ba tiếng thét. Nguyên liệu chính của ba tiếng thét là những chú chuột mới sinh, đỏ hỏn và còn chưa mở mắt. Những con chuột non này trước đó được cho ăn mật ong để thịt trở nên mềm ngọt. Ngay sau đó, chúng được thưởng thức trực tiếp không qua bất kỳ khâu xử lý nhiệt nào. (Ảnh minh họa) Khi bị ăn sống, những chú chuột sẽ thét lên đau đớn. Bất chấp sự quằn quại của con vật, người ăn vẫn ung dung tận hưởng từng thớ thịt tươi trong miệng. (Ảnh: 163) 4. Tôm say. Nguyên liệu của món ăn chủ yếu là tôm nước ngọt. Chúng sẽ được cắt râu rồi ngâm vào rượu. Rượu và gia vị ngấm vào thịt khiến tôm đau đớn, nhảy loạn xạ, cuối cùng trở thành món ăn cho thực khách. (Ảnh minh họa) Tôm say được đánh giá cực tươi ngon song nhiều người cho rằng món ăn thể hiện sự tàn nhẫn tận cùng. Việc tra tấn, hành hạ chú tôm trước khi ăn có phần “thất đức”. Không những vậy, ăn tôm sống tiềm ẩn mối nguy nhiễm ký sinh trùng, mầm bệnh có hại cho cơ thể. (Ảnh minh họa) 5. Lừa “tùng xẻo”. Lừa “tùng xẻo” là món ăn tàn nhẫn, gây ám ảnh nhiều người. Tên gọi lừa “tùng xẻo” bắt nguồn từ cách chế biến dã man, gợi nhớ đến cách hành hình tàn bạo dành cho phạm nhân thời cổ. (Ảnh: Sohu) Những chú lừa nguyên liệu sẽ bị trói chặt tứ chi để không thể kháng cự. Người ăn chọn phần thịt ưng ý rồi dùng nước sôi làm sạch lông, dùng dao cắt từng mảng thịt mặc chú lừa vẫn sống, quằn quại trong đau đớn. (Ảnh: Sohu) Lừa “tùng xẻo” đặc biệt tươi ngon song bị cấm tại Trung Quốc. Nhiều ý kiến chỉ trích món ăn ra đời không vì mục đích ăn uống. Nó là sự “lên ngôi” của sự ích kỷ, tàn nhẫn. (Ảnh minh họa) Mời độc giả xem thêm video: Lạp sườn Cao Bằng - Đặc sản vùng Đông Bắc. (Nguồn video: VTV24)

