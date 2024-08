Hot girl sở hữu vòng một lớn tự nhiên, ăn mặc táo bạo

Hot girl Điền Điềm từng chia sẻ, cô được bác sĩ cho biết rằng vòng một của cô lớn gấp đôi so với người bình thường. Vòng một của cô nàng lớn tự nhiên, không qua chỉnh sửa. Hot girl người Đài Loan mặc gì cũng bị lộ ngực, trừ khi mặc áo cổ lọ mới kín do số đo vòng một lớn. Điền Điềm chuộng phong cách quyến rũ ở đời thường.Hot girl xinh đẹp khoe dáng trong trang phục áo tắm khi đi biển. Váy áo trễ nải, xẻ ngực sâu giúp Điền Điềm khoe vòng một căng đầy. Gương mặt xinh đẹp cùng body nóng bỏng là lợi thế của cô nàng. Hot girl người Đài Loan từng giảm 11kg để vòng một gọn gàng hơn. Theo tờ On của Hong Kong, Điền Điềm được xem là bản sao của mỹ nhân người Đài Loan Thái Y Lâm. Người hâm mộ của Điền Điềm thậm chí cho rằng cô nàng còn gợi cảm hơn cả Thái Y Lâm. Hot girl siêu vòng một khoe dáng chữ S với váy áo bó sát. Điền Điềm hiện tại có gần 400.000 fan trên Instagram. Xem video: "Ngắm “vẻ đẹp không góc chết” của hot girl Nga xinh như búp bê".

