Xôn xao bức ảnh "tiểu thư Hà thành" Doãn Hải My khoe lưng trần

Dù tăng tới 7kg sau khi sinh bé Minh Đăng (bé Lúa) nhưng Doãn Hải My vẫn tự tin khoe lưng trần trắng mịn màng khiến dân mạng không thể rời mắt. Việc tăng cân giúp Hải My cân đối hơn, vóc dáng "có da có thịt" vẫn nuột nà. Gương mặt thanh tú cùng làn da trắng mịn nổi bật khi mặc đồ màu xanh, đặc biệt là phần xương quai xanh gợi cảm là một điểm nhấn cuốn hút của vợ Văn Hậu. Trong thời kỳ mang thai, Hải My tăng cân lên khoảng 59 kg. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng ở cữ, cô đã giảm được khoảng 9 kg nhờ việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đủ chất dinh dưỡng . Hiện tại, cân nặng của tiểu thư Hà thành này dao động khoảng 53 kg, tăng khoảng 7 kg so với thời điểm thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nhưng vẫn giữ được vóc dáng cân đối và quyến rũ. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu và vợ vẫn duy trì thói quen tập gym cùng nhau. Doãn Hải My thường xuyên xuất hiện bên cạnh chồng trong các buổi tập, không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn để cổ vũ và hỗ trợ anh trong quá trình hồi phục chấn thương. Văn Hậu cũng trở thành HLV giúp vợ tập luyện đúng hơn và nhanh chóng về dáng sau sinh em bé. Sau gần hai năm yêu đương kín tiếng, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My quyết định tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2023. Lễ cưới của cặp đôi đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và người hâm mộ. Sau đám cưới linh đình, Văn Hậu và Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Đến tháng 5/2024, cặp đôi đón con trai đầu lòng là bé Minh Đăng, biệt danh là Lúa. Hiện tại, Văn Hậu vẫn đang trong quá trình hồi phục và chưa thể xác định thời điểm trở lại sân cỏ. Anh tiếp tục tập luyện phục hồi và duy trì thể lực trong phòng gym, với sự đồng hành và hỗ trợ từ vợ là Doãn Hải My.

