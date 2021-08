Cố tình mặc hở, hotgirl lội ruộng khoe body khiến người nhìn bối rối

Công việc đồng áng đòi hỏi vận động liên tục, dễ bám bẩn nên hầu hết mọi người thường chọn trang phục dày dặn, kín đáo. Cố tình mặc hở, lựa chọn quần áo không phù hợp sẽ gây khó thao tác, ảnh hưởng đến quá trình làm việc. Chưa kể, nếu không cẩn thận có thể gây thương tích, xước da do va chạm mạnh. Vậy nhưng, bên cạnh những người lựa chọn quần áo nghiêm túc, không ít cô gái cố tình mặc hở lội ruộng, tranh thủ phô diễn đường cong cơ thể. Gần đây, mẫu Nhật Tomoni Morisaki khiến dân tình bối rối khi bắt trend chụp bối cảnh nông thôn đang được ưa chuộng. Hóa thân thành thôn nữ, người đẹp sinh năm 1992 chọn set đồ “bung toang” gồm quần yếm kết hợp với bra. Rất chu đáo chuẩn bị khăn trắng để lau mồ hôi khi mệt mỏi song cô nàng lại quên che chắn cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời. Cuối tháng 6 vừa qua, nhóm 8 cô gái trẻ Trung Quốc từng gây xôn xao khi ăn mặc hở hang lội ruộng khoe body. Được biết, những người này đang tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu. Lấy bối cảnh làng quê và cuộc sống canh nông, họ mặc bikini kiểu dáng khác nhau, đi ủng nhựa, thỏa sức tạo dáng khoe tối đa đường cong cơ thể để thu hút sự chú ý. Không chỉ ăn mặc “lạc quẻ”, nhóm người mẫu còn gây khó hiểu khi dùng khăn màu sắc trùm kín mặt, chỉ để lộ mắt, mũi và miệng. Cố tình sắp xếp các cô gái mặc hở lội ruộng nhận về không ít lời chê. Hầu hết ý kiến cho rằng concept chụp ảnh chủ yếu làm lố, thiếu thẩm mỹ. Chất lượng thí sinh tham gia cuộc thi cũng không được đánh giá cao khi để lộ vóc dáng không cân đối, đùi to hoặc bụng ngấn mỡ. Thực tế, phong cách ăn mặc kiệm vải làm ruộng ngày càng được nhiều bạn trẻ áp dụng. Dù bị chê hết lời song những bức ảnh kiểu này mang lại hiệu ứng thu hút sự chú ý cao. Không chỉ được các cô gái trẻ nước ngoài yêu thích, kiểu chụp ảnh này còn được nhiều hotgirl Việt thử sức. Cô gái Lê Thị Huyền Anh được biết đến với biệt danh Bà Tưng từng gây “bão mạng” khi diện chiếc áo cổ rộng mênh mông đi... dặm lúa. Trang điểm sương sương rồi mặc quần hotpans kết hợp áo croptop ôm sát, Bà Tưng một lần nữa được cho là đang diễn chứ không phải đang lao động thực sự. Nữ gymer Nghệ An khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi diện bộ đồ ôm sát đi chăn trâu. Mặc bộ đồ phổ thông, không quá hở hang song hình ảnh này được nhiều người cho là không phù hợp khi ra đồng làm việc. Ảnh: Internet Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? Nguồn: Saostar

Công việc đồng áng đòi hỏi vận động liên tục, dễ bám bẩn nên hầu hết mọi người thường chọn trang phục dày dặn, kín đáo. Cố tình mặc hở, lựa chọn quần áo không phù hợp sẽ gây khó thao tác, ảnh hưởng đến quá trình làm việc. Chưa kể, nếu không cẩn thận có thể gây thương tích, xước da do va chạm mạnh. Vậy nhưng, bên cạnh những người lựa chọn quần áo nghiêm túc, không ít cô gái cố tình mặc hở lội ruộng, tranh thủ phô diễn đường cong cơ thể. Gần đây, mẫu Nhật Tomoni Morisaki khiến dân tình bối rối khi bắt trend chụp bối cảnh nông thôn đang được ưa chuộng. Hóa thân thành thôn nữ, người đẹp sinh năm 1992 chọn set đồ “bung toang” gồm quần yếm kết hợp với bra. Rất chu đáo chuẩn bị khăn trắng để lau mồ hôi khi mệt mỏi song cô nàng lại quên che chắn cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời. Cuối tháng 6 vừa qua, nhóm 8 cô gái trẻ Trung Quốc từng gây xôn xao khi ăn mặc hở hang lội ruộng khoe body. Được biết, những người này đang tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu. Lấy bối cảnh làng quê và cuộc sống canh nông, họ mặc bikini kiểu dáng khác nhau, đi ủng nhựa, thỏa sức tạo dáng khoe tối đa đường cong cơ thể để thu hút sự chú ý. Không chỉ ăn mặc “lạc quẻ”, nhóm người mẫu còn gây khó hiểu khi dùng khăn màu sắc trùm kín mặt, chỉ để lộ mắt, mũi và miệng. Cố tình sắp xếp các cô gái mặc hở lội ruộng nhận về không ít lời chê. Hầu hết ý kiến cho rằng concept chụp ảnh chủ yếu làm lố, thiếu thẩm mỹ. Chất lượng thí sinh tham gia cuộc thi cũng không được đánh giá cao khi để lộ vóc dáng không cân đối, đùi to hoặc bụng ngấn mỡ. Thực tế, phong cách ăn mặc kiệm vải làm ruộng ngày càng được nhiều bạn trẻ áp dụng. Dù bị chê hết lời song những bức ảnh kiểu này mang lại hiệu ứng thu hút sự chú ý cao. Không chỉ được các cô gái trẻ nước ngoài yêu thích, kiểu chụp ảnh này còn được nhiều hotgirl Việt thử sức. Cô gái Lê Thị Huyền Anh được biết đến với biệt danh Bà Tưng từng gây “bão mạng” khi diện chiếc áo cổ rộng mênh mông đi... dặm lúa. Trang điểm sương sương rồi mặc quần hotpans kết hợp áo croptop ôm sát, Bà Tưng một lần nữa được cho là đang diễn chứ không phải đang lao động thực sự. Nữ gymer Nghệ An khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi diện bộ đồ ôm sát đi chăn trâu. Mặc bộ đồ phổ thông, không quá hở hang song hình ảnh này được nhiều người cho là không phù hợp khi ra đồng làm việc. Ảnh: Internet Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? Nguồn: Saostar