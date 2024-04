5 mẫu đầm nên có trong tủ đồ của cô nàng ngày hè

Set đồ họa tiết ấn tượng: Từ chiếc váy maxi mềm mại cho những buổi đi dạo trên bãi biển, đến áo sơ mi linh hoạt và quần shorts cho những chuyến thám hiểm thành phố, mỗi mẫu thiết kế đều được chăm chút tỉ mỉ để đảm bảo sự thoải mái và phong cách cho mọi cô gái hiện đại. Những họa tiết hoa nổi bật tạo ra một không gian tự nhiên tươi mới giữa thế giới năng động của thời trang mùa hè. Cùng với đó là gam màu xanh mát, tạo ra một cảm giác thanh bình và thoải mái như đang đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Lấy cảm hứng từ hương sắc của biển trên nền họa tiết hoa trắng nhẹ nhàng, thiết kế đầm mang đến âm hưởng tươi mát, năng động, giúp nàng tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè dạt dào cảm xúc. Thiết kế lựa chọn kiểu dáng maxi quyến rũ. Đầm maxi là sự lựa chọn lý tưởng khi đi biển hoặc trong các buổi dạo phố mùa hè, tạo nên phong cách năng động và tự nhiên. Áo sơ mi và quần short, một sự độc đáo và phá cách cho thời trang nữ vào mùa nắng nóng. Áo sơ mi giữ nguyên kiểu dáng truyền thống với cổ đức, tay dài. Bên cạnh thiết kế xẻ tà hai bên tạo sự cách điệu. Quần short dáng ngắn, cạp cao, tôn dáng, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Set bộ nổi bật với nền họa tiết hình thoi đan xen. Trang phục rất đáng để thêm vào tủ đồ giúp cô nàng thể hiện phong cách cá nhân sáng tạo. Đầm cổ vuông cách điệu khoe nét thanh tú, yêu kiều: Đầm cổ vuông là biểu tượng của sự yêu kiều và nữ tính. Với các đường cắt may tỉ mỉ và phom dáng ôm gọn nhẹ nhàng, mỗi chiếc đầm cổ vuông đều tôn lên vẻ đẹp và dáng vóc của người phụ nữ hiện đại. Không chỉ dành cho những buổi dạo chơi thăm thú, đầm cổ vuông cũng có thể phối hợp đa dạng để tạo ra những trang phục thú vị cho mọi tình huống. Từ việc kết hợp với sandals và túi xách nhỏ cho những buổi gặp gỡ bạn bè đến việc phối cùng với giày cao gót và phụ kiện lấp lánh cho những bữa tiệc sang trọng, đầm cổ vuông là sự lựa chọn linh hoạt và đa dạng cho mọi cơ hội. Ngọt ngào tựa nàng thơ với thiết kế đầm xòe bay bổng: Với sự duyên dáng và mềm mại, đầm maxi xòe là biểu tượng của sự mê hoặc và nữ tính. Dáng váy xòe rộng rãi tạo ra cảm giác thoải mái và tự do, đồng thời tôn lên vẻ đẹp và dáng vóc của các quý cô. Thiết kế đầm cổ tròn, không tay, tùng váy dài xếp ly xòe chia tầng cách điệu. Đầm thiết kế thoải mái, đơn giản nhưng vẫn đáp ứng sự tươi trẻ, phóng khoáng cho mùa hè đến. Đây là sự hoàn hảo cho những ngày đi làm bận rộn, tan làm có thể trực tiếp diện đi cà phê, dạo phố với bạn bè. Thiết kế đầm là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thanh lịch và nữ tính, phù hợp cho nhiều dịp khác nhau từ đi chơi, dự tiệc đến dạo phố. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho nàng muốn thể hiện nét dịu dàng qua phong cách thời trang của mình. Đầm Tencel mát lành cho mùa hè: Được làm từ sợi cellulose tự nhiên, Tencel là một loại chất liệu nhẹ nhàng và thoáng khí, giúp giữ cho cơ thể luôn mát mẻ và thoải mái trong mọi hoàn cảnh. Với khả năng hấp thụ độ ẩm tốt, đầm Tencel giúp hạn chế cảm giác ẩm ướt và bí bách trong ngày hè oi bức, tạo ra cảm giác mát lạnh và dễ chịu cho người mặc. Bên cạnh tính năng thoáng khí và mát mẻ, đầm Tencel cũng mang đến vẻ đẹp thời trang và thanh lịch. Mỗi chiếc đầm Tencel là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thoải mái và phong cách, là lựa chọn lý tưởng cho các buổi dạo phố, dạo chơi trên bãi biển hay thậm chí là dự tiệc mùa hè. Đầm dáng xòe nhẹ cùng chiều dài midi, được thiết kế theo phong cách cổ điển, tinh tế nhưng vẫn đủ nổi bật qua các điểm nhấn xếp nếp phần chân cổ và thân trước. Kiểu dáng ôm eo nhẹ, bồng bềnh ở thân dưới giúp che đi những khuyết điểm cũng như tôn lên vóc dáng người mặc. Đầm hoa ngọt ngào: Váy hoa mùa hè không chỉ là một bộ trang phục, mà còn là biểu tượng của sự tự do và phóng khoáng. Tùy thuộc vào phong cách và sự kiện, bạn có thể chọn từ các thiết kế váy maxi dài thướt tha cho đến các chiếc váy skater ngắn gọn và năng động. Đầm voan hoa mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch mà tinh tế. Với độ dài qua gối, cùng kiểu dáng xòe, đầm khéo léo tôn lên thân hình của người mặc đẹp dịu dàng. Chất liệu tơ voan mềm mại tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với da cũng như giúp các cô nàng luôn cảm thấy thoải mái và mát mẻ trong suốt cả ngày dài. Các thiết kế nổi bật nằm trong BST OCEAN JEWELS mới được trình làng. (Ảnh: Khánh Linh cung cấp)Xem video "6 mẹo giảm cân dễ thực hiện tại nhà". Nguồn Zing

