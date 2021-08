12 nguyên tắc dinh dưỡng giúp đẩy lùi COVID-19

Đủ năng lượng thông qua các bữa ăn hàng ngày: Đây là nguyên tắc dinh dưỡng vàng để phòng COVID -19 mà bạn cần phải tuân thủ. Cần đảm bảo ăn đủ 3 bữa chính, ăn thêm bữa phụ giữa giờ (sữa, sữa chua, hoa quả, đậu/đỗ/hạt ngũ cốc rang/sấy). Bổ sung thực phẩm nhiều đạm (protein): Chúng có nhiều trong thịt, cá, trứng, sữa, và các loại đậu/đỗ. Mỗi người cần ăn 5-6 phần đạm/ngày. Mỗi phần đạm tương đương 40g thịt/cá/ tôm, 1 quả trứng gà/vịt, 1 bìa đậu phụ, 1 cốc sữa. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất: Ăn nhiều hơn thực phẩm nhiều vitamin A và Caroten (gan, trứng...), các loại rau xanh và hoa quả nhiều vitamin C (cam, bưởi, ổi…), các loại thực phẩm chứa nhiều kẽm (đậu, đỗ, hạt hạnh nhân…). Bổ sung thực phẩm nhiều vitamin A và omega-3. Đây là nguyên tắc dinh dưỡng bạn không thể bỏ qua. Đó là cá và các loại hải sản. Cá nên có mặt trong bữa ăn ít nhất 2 lần mỗi tuần. Các loại hải sản cũng là nguồn cung cấp kẽm rất tốt cho hệ miễn dịch của cơ thể. Tăng cường sử dụng, hành, tỏi, gừng, sả, chanh, và các loại rau thơm nhiều hóa thực vật và tinh dầu trong các bữa ăn hàng ngày: Đây là những thực phẩm này có tính kháng khuẩn cao. Có thể uống nước gừng, chanh, sả ấm. Đây là nguyên tắc dinh dưỡng quan trọng để đẩy lùi COVID -19. Bổ sung các chế phẩm dinh dưỡng đặc trị tăng cường sức khỏe giàu năng lượng và đạm: ví dụ sữa nước hoặc sữa bột tùy theo độ tuổi và bệnh lý nếu có. Mỗi ngày bổ sung không quá 500 calo, tương đương 2 cốc sữa. Vitamin tổng hợp, khoáng chất và dầu cá: Trong trường hợp chế độ ăn không đầy đủ, có thể xem xét uống bổ sung thuốc đa sinh tố chứa vitamin A, vitamin C, vitamin D, kẽm (Zn), và Selenium (Se). Uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm: Chỉ cần cảm thấy có chút khô họng phải uống nước ngay. Lưu ý mỗi ngày uống không dưới 1500ml nước ấm. Không ăn kiêng, hãy ăn đa dạng nhiều thực phẩm: Trong giai đoạn này cần phải ăn đa dạng các loại thực phẩm, màu sắc và dinh dưỡng phong phú. Cố gắng ăn không dưới 15 loại thực phẩm mỗi ngày, kể cả gia vị. Hạn chế đồ dầu mỡ, đồ chiên rán, đồ ngọt: Những thực phẩm này cung cấp nhiều năng lượng, nhưng gây đầy bụng khó tiêu, không cung cấp đủ đạm và các vitamin cơ thể cần cho hệ miễn dịch. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Ăn chín, uống sôi. Các loại thịt, cá, trứng phải được nấu chín hoàn toàn. Để riêng thực phẩm sống, chín. Thực phẩm tươi chưa sử dụng phải cất ngăn đá tủ lạnh.

Hạn chế bia rượu, tiệc tùng, tụ tập đông người: Đây là một trong số nguyên tắc bạn cần nhớ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh do virus Corona truyền qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nhiễm.



Mời độc giả xem video:Những hình ảnh đáng yêu của các y bác sỹ trẻ nơi tuyến đầu chống dịch. Nguồn: VTV24.

