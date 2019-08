Thót tim đi qua tuyến đường nguy hiểm nhất hành tinh

Nằm giữa dãy núi Atlas và Anti-Atlas, Morocco, con đường Dades Gorges quanh co, uốn lượn, được cho là con đường nguy hiểm nhất thế giới. Với phong cảnh sa mạc tuyệt đẹp, những ngôi làng và rặng cọ ven đường, nơi đây còn được mệnh danh là một trong những tuyến đường đẹp nhất trên thế giới. Ảnh: Mr_reverend. Con đường này chạy từ Ouarzazate và trải dài hơn 160 km về phía đông, tới Tineghir và Gorge Todra. Những người du lịch bằng ôtô có thể đi theo lịch trình từ Dades Gorges, rẽ về phía nam để đến Todra. Dades Gorges trải dọc theo thung lũng Dades khô cằn nhưng đầy màu sắc. Nổi bật giữa những vách đá khô cằn, dòng sông Dades chảy qua thung lũng với hai bên bờ sông đầy thực vật như cây óc chó, lúa mì, bạch dương và hạnh nhân. Ảnh: Vladimir Melnik. Thung lũng Dades sở hữu khung cảnh khó bắt gặp ở nơi nào khác trên thế giới với một phía tuyết rơi và bán sa mạc hùng vĩ phía còn lại. Quãng đường dễ nhất để đến Dades Gorges là xuất phát từ thị trấn nhỏ Boumalne, cách thành phố Ouarzazate 116 km phía đông bắc và Tinerhir 53 km, di chuyển khoảng 63 km qua hẻm núi đến Msemrir. Ảnh: Vladimir Melnik. Để lái xe trên con đường, người lái cần có "thần kinh thép". Hàng rào bảo vệ dọc một bên đường sẽ không giúp ích nhiều trước địa hình hiểm trở ở đây. Bạn sẽ phải lái xe cách sườn núi hơn 30 cm. Nếu bất cẩn, xe của bạn có thể lao xuống vực dốc đứng bất cứ lúc nào. Ảnh: Foto-Migawki MD. Dades Gorges thường xuyên được đưa vào danh sách những con đường nguy hiểm nhất. Khoảng thời gian tốt nhất để đến đây, tham quan các thung lũng là từ tháng 3-5 và từ tháng 5-7 để chinh phục những ngọn núi hùng vĩ. Ảnh: Mitzo. Vượt qua quãng đường khó khăn, bạn sẽ cảm thấy công sức của mình thật đáng khi được chiêm ngưỡng cảnh sắc ngoạn mục. Sông Dades dưới hẻm núi sâu thẳm tạo cảnh quan tuyệt đẹp với vách núi cheo leo và 2 bên bờ là dải cây xanh đủ loại. Ảnh: Foto-Migawki MD. Mặc dù ở vị trí độc đáo và đi qua các khu vực hẻo lánh, dọc con đường lại có rất nhiều tòa nhà được xây dựng bên những vách núi như những pháo đài. Bạn sẽ bị cuốn hút trước màu đỏ của phong cảnh núi non tương phản với màu xanh của thung lũng màu mỡ được bao quanh và bảo vệ bởi những vách núi dựng đứng. Ảnh: Foto-Migawki MD. *) Title do Kiến Thức biên tập lại Mời độc giả xem thêm video về những con đường đẹp nhất thế giới (Nguồn: VTC Now)

