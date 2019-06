Thăm Anh, dàn trai xinh gái đẹp nhà Tổng thống Trump gây "sốt mạng"

Tối 3/6, Tổng thống Trump đã đưa cả gia đình đến tham dự quốc yến do Nữ hoàng Anh Elizabeth II chủ trì tại Cung điện Buckingham. Các con của Tổng thống Trump, gồm con trai cả Donald Trump Jr., vợ chồng con gái Ivanka và Jared Kushner, vợ chồng con trai thứ hai của ông là Eric và Lara, cùng cô con gái út Tiffany gây ấn tượng khi xuất hiện tại buổi tiệc. Ảnh: Getty. Dàn trai xinh gái đẹp nhà ông Trump không quên chụp hình lưu niệm tại Cung điện Buckingham và chia sẻ lên Instagram cá nhân của họ. Ngay lập tức, những bức ảnh này gây sốt mạng xã hội. Từ trái sang: Donald Trump Jr., Lara, Eric Trump, Ivanka, Jared Kushner và Tiffany Trump. Ảnh: Instagram. Tổng thống Trump cười tươi khi chụp ảnh cùng hai con gái và con dâu. Tấm hình do Đệ nhất tiểu thư Ivanka chia sẻ trên Instagram. Cô nói rằng buổi quốc yến do Nữ hoàng chủ trì tại Cung điện Buckingham rất đáng kinh ngạc. Ảnh: Instagram. Con gái út của ông Trump, Tiffany, chia sẻ bức hình này để gửi lời cảm ơn đến Nữ hoàng Anh Elizabeth II vì một buổi tối tuyệt vời. Ảnh: Instagram. Eric đăng ảnh chụp cùng cha, Tổng thống Trump, anh trai Don Jr. và anh rể Jared Kushner tại bữa tiệc lên Instagram cá nhân. Ảnh: Instagram. Tuy nhiên, trong số những người con của Tổng thống Trump, Đệ nhất tiểu thư Ivanka có lẽ là người thu hút sự chú ý nhất. Cô được đánh giá cao với gu thời trang thanh lịch, tinh tế khi tới thăm Anh. Ảnh: Getty. Tối 3/6, trong buổi tiệc chiêu đãi tại cung điện hoàng gia, cô Ivanka diện chiếc váy Carolina Herrera màu xanh sang trọng có giá hơn 9.200 bảng Anh. Ảnh: PA. Ivanka và chồng, Jared Kushner, tay trong tay tới dự buổi quốc yến tối 3/6. Ảnh: Instagram. Tiểu thư Ivanka cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với Hoàng tử Anh Harry trong chuyến thăm Anh này. Cô diện trang phục màu trắng của nhà thiết kế Alessandra Rich. Ảnh: Getty. Ivanka vui vẻ xem các hiện vật lịch sử và tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập Hoàng gia Anh. Ảnh: Getty. Vẻ đẹp quyến rũ của Đệ nhất tiểu thư Ivanka Trump luôn thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: Getty. Được biết, ái nữ nhà Tổng thống Trump tới Anh từ hôm 2/6, trước cha cô một ngày. Xuất hiện tại Bảo tàng V&A ở Kensington, thủ đô London, trong ngày đầu tiên của chuyến thăm Anh lần này, Ivanka nổi bật với chiếc đầm hoa màu vàng của Les Reveries kết hợp đôi giày cao gót xanh. Theo Express, chiếc váy này có giá khoảng 590 bảng Anh. Ảnh: Instagram. Mời độc giả xem video: Tổng thống Trump đến Anh, bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày (Nguồn: The Guardian)

