Sửng sốt bên trong những hang động kỳ lạ nhất hành tinh

Động Phraya Nakhon tọa lạc trong Vườn Quốc gia Khao Sam Roi Yot ở Thái Lan. Điểm cuốn hút nhất của hang động kỳ lạ này là ngôi đình Kuha Karuhas được Vua Chulalongkorn (Rama V) cho xây dựng vào năm 1890. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống hang Phraya Nakhon tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ bí. (Nguồn ảnh: Sputnik) Hang động cẩm thạch (Marble cave) ở Chile chứa đầy nước. Sự phản chiếu của ánh sáng màu xanh ngọc lên tường, trần của hang động đá cẩm thạch tạo lên khung cảnh màu xanh êm dịu, thu hút du khách. Hang động pha lê "Cave of Crystals" ở Mexico có những cột tinh thể khoáng chất khổng lồ kết tinh qua hàng triệu năm. Những cột tinh thể lớn nhất dài tới 11 mét, rộng 4 mét và nặng tới 55 tấn. Theo Sputnik, người ta không thể ở trong hang động đặc biệt này quá 20 phút, nhiệt độ ở đó là khoảng 58 độ C.

Hang động mang tên "Palace of Natural Arts" (Cung điện nghệ thuật tự nhiên) không khác gì trong truyện cổ tích với những khối thạch nhũ tuyệt đẹp khi được chiếu sáng. Hang động Batu, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 13 km về phía bắc, là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Malaysia. Hang động này được hình thành từ khoảng 400 triệu năm trước. Mỗi năm, hang động này thu hút thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan. Vào mùa đông, một lễ hội được tổ chức trong hang động này để "rửa sạch tội lỗi" cho mọi người. Hang động đom đóm kỳ ảo Waitomo ở New Zealand thu hút đông đảo du khách tham quan. Hang động này được tộc trưởng tộc người Maori - Tane Tinorau - tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1887. Để đến được hang Barton Creek ở Belize, du khách chỉ có thể đi bằng ca nô. Theo Spunik, bộ lạc Maya đã tới đó từ hơn 2.000 năm trước. Họ còn tổ chức nghi lễ và chôn cất người thân dưới lòng đất. Các nhà khảo cổ được cho là đã tìm thấy hài cốt người trong hang động này. Hang động Mammoth ở Mỹ là hang động dài nhất thế giới (hơn 587 km). Các nhà thám hiểm hang động đã tìm thấy một số ngôi mộ và xác ướp của người Mỹ bản địa trong hang động này. Hang Cango ở Nam Phi chứa đựng những bức tranh vài nghìn tuổi. Hang động Melissani trên đảo Cephalonia của Hy Lạp còn được gọi là động Tiên nữ. Ánh nắng chiếu thẳng xuống đáy hồ nước của hang động tạo nên khung cảnh tuyệt diệu. Theo truyền thuyết Hy Lạp, động Melissani là nơi ở của các nữ thần sông nước xinh đẹp. Động băng Skaftafell nằm trong công viên quốc gia cùng tên ở Iceland. Hang động này được hình thành từ những lớp băng màu sapphire hàng thế kỷ. Động băng Kungur ở Nga. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất để thăm hang động Kungur là vào mùa đông, khi nhiệt độ trên mặt đất càng hạ thấp biến hang động thành khu cung điện thần tiên. Mời độc giả xem thêm video về hang động cẩm thạch ở Chile (Nguồn video: Youtube)

Động Phraya Nakhon tọa lạc trong Vườn Quốc gia Khao Sam Roi Yot ở Thái Lan. Điểm cuốn hút nhất của hang động kỳ lạ này là ngôi đình Kuha Karuhas được Vua Chulalongkorn (Rama V) cho xây dựng vào năm 1890. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống hang Phraya Nakhon tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ bí. (Nguồn ảnh: Sputnik) Hang động cẩm thạch (Marble cave) ở Chile chứa đầy nước. Sự phản chiếu của ánh sáng màu xanh ngọc lên tường, trần của hang động đá cẩm thạch tạo lên khung cảnh màu xanh êm dịu, thu hút du khách. Hang động pha lê "Cave of Crystals" ở Mexico có những cột tinh thể khoáng chất khổng lồ kết tinh qua hàng triệu năm. Những cột tinh thể lớn nhất dài tới 11 mét, rộng 4 mét và nặng tới 55 tấn. Theo Sputnik, người ta không thể ở trong hang động đặc biệt này quá 20 phút, nhiệt độ ở đó là khoảng 58 độ C.

Hang động mang tên "Palace of Natural Arts" (Cung điện nghệ thuật tự nhiên) không khác gì trong truyện cổ tích với những khối thạch nhũ tuyệt đẹp khi được chiếu sáng. Hang động Batu, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 13 km về phía bắc, là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Malaysia. Hang động này được hình thành từ khoảng 400 triệu năm trước. Mỗi năm, hang động này thu hút thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan. Vào mùa đông, một lễ hội được tổ chức trong hang động này để "rửa sạch tội lỗi" cho mọi người. Hang động đom đóm kỳ ảo Waitomo ở New Zealand thu hút đông đảo du khách tham quan. Hang động này được tộc trưởng tộc người Maori - Tane Tinorau - tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1887. Để đến được hang Barton Creek ở Belize, du khách chỉ có thể đi bằng ca nô. Theo Spunik, bộ lạc Maya đã tới đó từ hơn 2.000 năm trước. Họ còn tổ chức nghi lễ và chôn cất người thân dưới lòng đất. Các nhà khảo cổ được cho là đã tìm thấy hài cốt người trong hang động này. Hang động Mammoth ở Mỹ là hang động dài nhất thế giới (hơn 587 km). Các nhà thám hiểm hang động đã tìm thấy một số ngôi mộ và xác ướp của người Mỹ bản địa trong hang động này. Hang Cango ở Nam Phi chứa đựng những bức tranh vài nghìn tuổi. Hang động Melissani trên đảo Cephalonia của Hy Lạp còn được gọi là động Tiên nữ. Ánh nắng chiếu thẳng xuống đáy hồ nước của hang động tạo nên khung cảnh tuyệt diệu. Theo truyền thuyết Hy Lạp, động Melissani là nơi ở của các nữ thần sông nước xinh đẹp. Động băng Skaftafell nằm trong công viên quốc gia cùng tên ở Iceland. Hang động này được hình thành từ những lớp băng màu sapphire hàng thế kỷ. Động băng Kungur ở Nga. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất để thăm hang động Kungur là vào mùa đông, khi nhiệt độ trên mặt đất càng hạ thấp biến hang động thành khu cung điện thần tiên. Mời độc giả xem thêm video về hang động cẩm thạch ở Chile (Nguồn video: Youtube)