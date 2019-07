Sự thật gây sốc về nạn buôn người ở Mỹ

Mỹ, cùng với Mexico và Philippines, nằm trong số những nước có vấn nạn buôn người tồi tệ nhất thế giới năm 2018. Hiện chưa có con số chính xác nạn nhân của các vụ buôn người ở Mỹ, song con số này ước tính lên tới hàng trăm nghìn người. (Nguồn ảnh: Insider) Từ năm 2000, buôn người mới bị xếp vào nhóm hành vi vi phạm pháp luật ở Mỹ, khi Đạo luật bảo vệ nạn nhân buôn người được thông qua. Từ năm 2007, hơn 49 nghìn trường hợp buôn người ở Mỹ được trình báo đến đường dây nóng của cơ quan chống buôn người. Hầu hết các bang ở Mỹ đều tồn tại nạn buôn người. Tuy nhiên, đa số các vụ buôn người xảy ra tại California, Texas và Florida. Las Vegas cũng là một "điểm nóng" về buôn người do tỷ lệ người vô gia cư cao. Tại New York, cụ thể là ở Queens, tình trạng buôn người cũng xảy ra. "New York là tâm điểm của mọi thứ, cả đúng pháp luật và phi pháp", một quan chức Mỹ cho hay. Theo ước tính, khoảng 18.000 đến 20.000 nạn nhân bị bọn buôn người đưa vào Mỹ mỗi năm. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương hơn người lớn. Theo Insider, hơn 300.000 trẻ ở Mỹ có nguy cơ bị lạm dụng tình dục. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy, 71% nạn nhân của nạn buôn bán lao động được đưa vào Mỹ bất hợp pháp. Bang Tlaxcala của Mexico là xác định là "nguồn cung" nô lệ tình dục lớn nhất vào Mỹ. Năm 2015, 5 trong số 10 kẻ buôn bán nô lệ tình dục bị Mỹ truy nã gắt gao nhất đến từ Tenancingo, Tlaxcala. Phụ nữ Mỹ bản địa cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ buôn bán tình dục. Theo ước tính, năm 2015, 40% nạn nhân buôn bán tình dục tại Phoenix (Mỹ) là người Mỹ bản địa. Năm 2016, sau khi Mỹ bắt giữ 2.000 kẻ buôn người và xác định 400 nạn nhân, các hãng hàng không bắt đầu đào tạo cho nhân viên của họ cách phát hiện những dấu hiệu của kẻ buôn người. Hiện chưa có số liệu thống kê chính xác số tiền mà bọn buôn người kiếm được ở Mỹ, bởi các nạn nhân thường bị chúng "thao túng" và không có giấy tờ hợp pháp. Mời độc giả xem thêm video: Lao động nhập cư bị đối xử tồi tệ ở Qatar (Nguồn: VTC14)

