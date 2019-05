Phì cười những bộ râu quái dị nhất hành tinh năm 2019

Theo Daily Mail, cuộc thi Vô địch râu, ria thế giới được tổ chức hai năm một lần, bắt đầu từ năm 2001. Năm nay, cuộc thi độc đáo này diễn ra tại Antwerp, Bỉ, từ ngày 17/5 và kéo dài trong 3 ngày. (Nguồn ảnh: Reuters) Cuộc thi do Hiệp hội râu, ria thế giới (World Beard and Moustache Association) tổ chức đã thu hút hàng trăm thí sinh với những bộ râu quái dị nhất hành tinh. Mỗi thí sinh mang một phong cách riêng đã đem đến sự đa dạng cho cuộc thi năm nay. Theo chia sẻ của các thí sinh, họ đã dành nhiều thời gian để cắt tỉa, tạo dáng đặc biệt cho bộ râu, ria của mình. Tất cả sẽ tranh tài ở nhiều hạng mục như râu cằm, ria mép,... và điểm thi của mỗi người được chấm dựa trên sự sáng tạo và chất lượng của bộ râu. Đáng chú ý, ngoài các hạng mục dành cho cánh mày râu, cuộc thi còn có cả giải thưởng dành cho những quý bà sở hữu các bộ râu, ria nhân tạo thể hiện sự chân thực và sáng tạo nhất. Mỗi bộ râu này không khác gì tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Người đàn ông sở hữu bộ râu dài bồng bềnh. Cuộc thi "World Beard and Moustache Championship" từng được tổ chức tại nhiều địa điểm trên thế giới như Brighton, Anh, hay Stuttgarrt, Đức,... Một thí sinh với bộ râu độc đáo kết hợp với trang phục theo chủ đề để gây ấn tượng với giám khảo. Ba người đàn ông này nằm trong số hàng trăm thí sinh năm tham dự cuộc thi Vô địch râu, ria thế giới năm 2019. Bộ râu của người đàn ông này được cắt tỉa thành hình ngôi sao. Một nam thí sinh đến từ nước Anh. Nếu có giải thưởng dành cho những bộ râu dài nhất trong cuộc thi, chắc hẳn thí sinh này sẽ có cơ hội "ẵm" giải. Mời độc giả xem thêm video: Cuộc thi giải khối Rubik ở Anh (Nguồn: VTC14)

