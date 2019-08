Ngạc nhiên cuộc sống ở Colombo sau vụ khủng bố kinh hoàng

Tòa Thị chính tại Colombo - phiên bản Nhà Trắng của Sri Lanka. Bức tượng Thủ tướng đầu tiên của Sri Lanka Don Stephen Senanayake được đặt tại Quảng trường Độc lập, ở trung tâm thủ đô Colombo. Cuộc sống ở Colombo đã trở lại vẻ bình yên vốn có sau vụ khủng bố kinh hoàng vào dịp lễ Phục sinh hồi tháng 4. Tại Colombo, 3 khách sạn hạng sang và nhà thờ Thánh Anthony đã trở thành mục tiêu của những kẻ tấn công. Giờ đây trong điều kiện an ninh thắt chặt, bầu không khí yên bình bao trùm cả thành phố. Người dân ung dung dạo bước tại các khu vực quảng trường và công viên trong thành phố. Quảng trường Độc lập trở thành nơi hẹn hò của nhiều cặp đôi. Colombo có bầu không gian mở, với những công viên cây xanh nối liền với quảng trường. Người dân đổ về các công viên dạo chơi, chụp ảnh và đi picnic. Tháp hoa sen giữa lòng Colombo. Lực lượng an ninh trên đường phố. Những chiếc taxi túc túc đặc trưng tại Sri Lanka. Một tuyến phố mua sắm nhộn nhịp tại Colombo. Nhịp sống dẫn trở lại yên bình sau vụ khủng bố kinh hoàng. Một xe hàng rong trên đường phố Colombo. Các tuyến đường tại thủ đô Sri Lanka không hề đông đúc và vô cùng sạch sẽ. Chùa Gangaramaya - ngôi chùa cổ và lớn nhất tại Colombo là điểm đến của người dân, du khách và phật tử thập phương. Không gian tĩnh lặng yên bình của những người cầu nguyện tại Chùa Gangaramaya. *) Title do Kiến Thức biên tập lại

