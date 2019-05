Lễ tốt nghiệp của sinh viên Mỹ: Nước mắt xen lẫn nụ cười

Đối với các sinh viên đại học ở Mỹ, lễ tốt nghiệp là sự kiện quan trọng, ý nghĩa và là một "bước ngoặt" nữa trong cuộc đời họ. (Nguồn ảnh: Reuters) Trong tháng 5/2019, nhiều ngôi trường ở Mỹ đã tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng cho sinh viên. Những khoảnh khắc ấn tượng và xúc động trong lễ tốt nghiệp của các sinh viên đã được hãng thông tấn Reuters ghi lại. Ảnh: Các nữ học viên người Mỹ gốc Phi của Học viện Quân sự West Point ở New York nghẹn ngào trong ngày tốt nghiệp hôm 25/5. Một nam sinh Trường Kinh doanh thuộc Đại học New York cười tươi khi được mẹ chỉnh mũ để chụp ảnh lưu niệm trong ngày ra trường hôm 24/5. Ba nữ sinh đội mũ và mặc áo choàng tốt nghiệp tranh thủ chụp ảnh "tự sướng" tại Đại học Liberty ở Lynchburg, bang Virgina, ngày 11/5. Lễ tốt nghiệp của các học viên Học viện quân sự West Point diễn ra trang trọng ngày 25/5. Một sinh viên vẫy chào người thân khi dự lễ tốt nghiệp tại Trường Y tế Công cộng Mailman thuộc Đại học Columbia ở Manhattan, New York, ngày 21/5. William Richard Bragaw (trái) tặng một món quà cho Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Tuần duyên Mỹ ở New London, bang Connecticut, ngày 22/5. Một sinh viên đội mũ có dòng chữ mang nội dung ủng hộ người nhập cư khi dự lễ tốt nghiệp tại Đại học Liberty ở Lynchburg ngày 11/5. Cựu Phó Tổng thống Al Gore phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên Mỹ tại trường Mailman, Đại học Columbia, ngày 21/5. Các học viên xếp hàng chờ nhận bằng tốt nghiệp tại Học viện Quân sự West Point ngày 25/5. Khoảnh khắc ấn tượng khi các sinh viên của Học viện Tuần duyên Mỹ tung mũ trong lễ tốt nghiệp hôm 22/5. Màn trình diễn của phi đội Blue Angels trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis, bang Maryland, ngày 24/5/2019. Nữ học viên vui mừng sau khi nhận bằng tốt nghiệp tại Học viện Hải quân Mỹ hôm 24/5. Hàng nghìn sinh viên Đại học Liberty đứng lên khi buổi lễ tốt nghiệp sắp kết thúc hôm 11/5. Mời độc giả xem thêm video: Sinh viên Việt chế tạo được máy bay không người lái (Nguồn: VTC2)

