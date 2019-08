Kinh ngạc nước Mỹ ấn tượng nhìn từ trên cao năm 1952

Cách đây gần 70 năm, khi mà những chiếc flycam còn chưa xuất hiện, các nhiếp ảnh gia đã ngồi trên trực thăng để chụp được những bức ảnh nhìn từ trên cao. Trong ảnh là bức tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng ở nước Mỹ vào năm 1952. Cầu George Washington xây vào năm 1927 và hoàn thành năm 1931 là một trong những cây cầu đẹp nhất thành phố New York. Manhattan nhộn nhịp vào năm 1952 với lối vào một đường hầm đi qua sông ở góc dưới bên trái bức ảnh. Vòng xuyến Columbus ở thành phố New York nhìn từ trên cao. Đảo Coney ở Brookyn tấp nập du khách. Một sự cố ở bãi biển trên đảo Coney với đám đông đang vây tròn quanh nạn nhân. Bức ảnh chụp từ trên không ghi lại những con tàu trong ngày tuyết rơi ở Chicago. Tòa nhà Wrigley nổi tiếng ở Chicago nhìn từ trên cao. Tòa nhà này được chia thành 2 phần và có một đường sắt chạy giữa chúng. Phía sau nó là sông Chicago và cây cầu Michigan Avenue. Tàu của công ty Pittsburgh Steamship chở quặng tới một nhà máy sản xuất thép ở Gary, Indiana nhìn từ trên cao. Những cột khói bốc lên ở nhà máy thép tại Gary, bang Indiana. Những con thuyền khi di chuyển ở Long Beach, California tạo thành những vệt sóng đầy ấn tượng với góc nhìn trên không. Một con tàu chở hàng đi qua khu vực núi El Cajon Pass ở bang California.Cầu Cổng Vàng - cây cầu vĩ đại pha trộn hoàn hảo giữa kỹ thuật và nghệ thuật. Những nông dân thu hoạch hành ở Burbank, California. Những người cưỡi ngựa lùa những chú ngựa lên vị trí cao hơn khi thủy triều dâng ở một bãi biển bang California. *) Title do Kiến Thức biên tập lại

