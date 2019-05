Kinh ngạc những kiểu tóc “bá đạo” nhất hành tinh

Những kiểu tóc bá đạo này vô tình khiến chủ nhân của nó trở nên đặc biệt hơn và thu hút sự chú ý của mọi người. Ảnh: The Sun. Không ít người muốn sở hữu một kiểu tóc độc nhất vô nhị để tạo cho mình phong cách riêng. Ảnh: The Sun. Thoạt nhìn chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng đây là bức ảnh chụp khuôn mặt một người đàn ông đang hút thuốc. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là một kiểu đầu mà thôi. Ảnh: The Sun. Cô gái trông cá tính với kiểu tóc dựng đứng. Người đàn ông có vẻ "nữ tính" hơn với kiểu đầu này. Nam sinh sở hữu kiểu tóc độc nhất vô nhị trong lớp học. Một thanh niên tự tin "khoe" kiểu tóc hình mũi tên... ...hay cây nấm.Kiểu tóc kinh dị hình con nhện khiến không ít người đối diện giật mình. Ảnh: List25. Thanh niên yêu bóng đá nên để kiểu tóc hình trái bóng. Ảnh: List25. Mời độc giả xem thêm video: Kỳ lạ ngôi trường chỉ có duy nhất một học sinh ở Trung Quốc (Nguồn: VTC14)

