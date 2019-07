Đột nhập “hòn đảo ấu dâm” của tỷ phú Mỹ tù tội

"Đảo ấu dâm" Little St. James thuộc sở hữu của tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein - người gần đây bị truy tố hai tội danh gồm cầm đầu đường dây mại dâm trẻ vị thành niên và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. (Nguồn ảnh: Reuters) "Mọi người đều gọi đây là đảo ấu dâm. Nó là góc tối của vùng đất này", Kevin Goodrich, một người lái tàu trên đảo St. Thomas, từng nói về đảo Little St. James thuộc sở hữu của tỷ phú Epstein. Những ngôi nhà trên đảo Litte St. James. Trên đảo còn có biệt thự của tỷ phú Jeffrey. Ảnh: Cột cờ Mỹ cạnh bể bơi trên hòn đảo tư nhân của tỷ phú Jeffrey. Bãi biển trên đảo nhìn từ trên cao. Tỷ phú Jeffrey đã cho xây biệt thự xa hoa trên đảo và tổ chức các buổi tiệc tùng thác loạn. Một góc trên đảo Little St.James nhìn từ trên cao. Một số công trình đang được xây dựng dang dở. Đài phun nước cạnh một bãi biển trên đảo. Một công trình trên đảo nằm ngay gần biển. Đảo tư nhân Little St. James thuộc Quần đảo Virgin của Mỹ, có diện tích khoảng 3.500 m2. Mời độc giả xem video về tỷ phú Epstein vừa bị bắt giữ (Nguồn: Youtube)

