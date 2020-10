Đời thường của nữ Thủ tướng được tín nhiệm nhất New Zealand

Hôm 17/10 vừa qua, bà Jacinda Ardern tái đắc cử Thủ tướng New Zealand. Được biết, bà Ardern là thủ tướng được tín nhiệm nhất của New Zealand trong một thế kỷ qua. Ảnh: Reuters. Bên cạnh sự nghiệp chính trị thành công, nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đang có cuộc sống hạnh phúc bên người bạn đời Clarke Gayford và con gái 2 tuổi, bé Neve. Ảnh: AAP. Những lúc bà Jacinda Ardern bận rộn với công việc, ông Gayford, một người dẫn chương trình truyền hình, lại lui về phía sau để lo cho bà từng bữa ăn giấc ngủ. Ảnh: AP. "Tôi muốn bên cạnh ủng hộ Jacinda Ardern, đảm bảo rằng cô ấy không bỏ bữa và luôn nhớ ngủ đủ giấc", ông Gayford từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Herald. Ảnh: Daily Mail. Kể từ khi con gái Neve chào đời, ông Gayford đã đảm nhận vai trò chăm sóc con toàn thời gian. Ảnh: The Guardian. Thủ tướng Jacinda Ardern từng chia sẻ, bà luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi có người bạn đời là Clarke Gayford bên cạnh. Sự ủng hộ của Gayford chính là nguồn động lực to lớn giúp bà Ardern vượt qua khó khăn và đạt được những thành công trong sự nghiệp. Ảnh: AP. Thủ tướng Ardern sinh năm 1980 tại thị trấn nhỏ Hamilton, có cha làm cảnh sát. Bà từng chia sẻ chính sự nghèo đói nơi đây góp phần hình thành suy nghĩ, tư tưởng của bà. Ảnh: Independent. Hoàn thành tấm bằng cử nhân ngành quan hệ công chúng và giao tiếp chính trị, bà làm nghiên cứu viên trong văn phòng của cựu Thủ tướng Helen Clark và là một cố vấn cấp thấp cho cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: Time. Khi được bầu vào Quốc hội năm 2008, bà trở thành nghị sĩ trẻ tuổi nhất trong Quốc hội New Zealand. Ảnh: BBC. Hồi tháng 10/2017, bà Ardern nhậm chức Thủ tướng New Zealand, gia nhập hàng ngũ lãnh đạo trẻ tuổi nhất thế giới. Ảnh: Independent. Thủ tướng Jacinda Ardern sinh con gái Neve vào tháng 6/2018. Bà trở thành thủ tướng thứ hai trên thế giới sinh con khi còn đương chức và từng đưa con gái tới dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York

(Mỹ). Ảnh: News.com.au. Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng New Zealand trả lại bé gái 3 USD tiền "hối lộ" (Nguồn video: VTV)

