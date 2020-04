Bật mí thú vị về đất nước vừa tuyên bố chiến thắng đại dịch COVID-19

Ngày 26/4, Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định New Zealand đã "giành chiến thắng" trong cuộc chiến chống COVID-19 và bắt đầu nới phong tỏa. Tuy nhiên, bà Ardern cũng cảnh báo New Zealand vẫn chưa thể chắc chắn đã loại bỏ hoàn toàn sự lây lan của virus. Ảnh: Reuters. "Chúng ta đã giành chiến thắng trong cuộc chiến đó, nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác nếu muốn duy trì thắng lợi này", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói. Ảnh: Reuters. Dưới đây là một số sự thật bất ngờ về New Zealand - quốc gia vừa tuyên bố đánh bại dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Wikipedia. Dân số của New Zealand chỉ khoảng 5 triệu người. Đây là một trong những quốc gia có ít dân số nhất thế giới. Ảnh: Wikipedia. Tuy nhiên, New Zealand được xếp hạng cao trên thế giới về nhiều phương diện như chất lượng cuộc sống, y tế, giáo dục và tự do; được Viện Legatum đánh giá là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất toàn cầu trong nhiều năm liền. Ảnh: Wikipedia. New Zealand xếp thứ 2 trong danh sách những quốc gia bình yên và an toàn nhất, chỉ số phát triển con người (HDI) rất cao, xếp hạng thứ 13 trên toàn cầu năm 2019. Ảnh: Wikipedia. Theo Swedishnomad.com, New Zealand là quốc gia hiện đại đầu tiên trao quyền bầu cử cho phụ nữ. Phụ nữ ở nước này được phép đi bỏ phiếu từ năm 1893. Phố Baldwin ở New Zealand là con phố dân cư dốc nhất thế giới. Ảnh: SC. Hồ nước sạch nhất thế giới là Hồ Blue ở New Zealand. Ảnh: SC. Nữ hoàng Anh Elizabeth II cũng là Nữ hoàng của New Zealand. Ảnh: BI. Milford Sound là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của New Zealand. Ảnh: Wikipedia. New Zealand cấm toàn bộ quảng cáo trên TV vào dịp Giáng sinh, Phục sinh, Thứ sáu Tuần Thánh và Ngày ANZAC. Ảnh: Wiki. New Zealand là một trong những nước có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất thế giới. Ảnh: TVNZ. Mô tả video

Ngày 26/4, Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định New Zealand đã "giành chiến thắng" trong cuộc chiến chống COVID-19 và bắt đầu nới phong tỏa. Tuy nhiên, bà Ardern cũng cảnh báo New Zealand vẫn chưa thể chắc chắn đã loại bỏ hoàn toàn sự lây lan của virus. Ảnh: Reuters. "Chúng ta đã giành chiến thắng trong cuộc chiến đó, nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác nếu muốn duy trì thắng lợi này", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói. Ảnh: Reuters. Dưới đây là một số sự thật bất ngờ về New Zealand - quốc gia vừa tuyên bố đánh bại dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Wikipedia. Dân số của New Zealand chỉ khoảng 5 triệu người. Đây là một trong những quốc gia có ít dân số nhất thế giới. Ảnh: Wikipedia. Tuy nhiên, New Zealand được xếp hạng cao trên thế giới về nhiều phương diện như chất lượng cuộc sống, y tế, giáo dục và tự do; được Viện Legatum đánh giá là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất toàn cầu trong nhiều năm liền. Ảnh: Wikipedia. New Zealand xếp thứ 2 trong danh sách những quốc gia bình yên và an toàn nhất, chỉ số phát triển con người (HDI) rất cao, xếp hạng thứ 13 trên toàn cầu năm 2019. Ảnh: Wikipedia. Theo Swedishnomad.com, New Zealand là quốc gia hiện đại đầu tiên trao quyền bầu cử cho phụ nữ. Phụ nữ ở nước này được phép đi bỏ phiếu từ năm 1893. Phố Baldwin ở New Zealand là con phố dân cư dốc nhất thế giới. Ảnh: SC. Hồ nước sạch nhất thế giới là Hồ Blue ở New Zealand. Ảnh: SC. Nữ hoàng Anh Elizabeth II cũng là Nữ hoàng của New Zealand. Ảnh: BI. Milford Sound là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của New Zealand. Ảnh: Wikipedia. New Zealand cấm toàn bộ quảng cáo trên TV vào dịp Giáng sinh, Phục sinh, Thứ sáu Tuần Thánh và Ngày ANZAC. Ảnh: Wiki. New Zealand là một trong những nước có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất thế giới. Ảnh: TVNZ. Mô tả video