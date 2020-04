Cuộc sống dân nghèo Ấn Độ tận cùng khốn khổ vì COVID-19

Ấn Độ bắt đầu đóng cửa toàn quốc từ 0h ngày 25/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Lệnh phong tỏa hoàn toàn với 1,3 tỷ dân Ấn Độ sẽ có hiệu lực trong 21 ngày. Theo Al Jazeera, lệnh phong tỏa chưa từng có đã khiến cuộc sống của người nghèo ở nước này càng trở nên khốn khổ hơn. Ảnh: AP. Mất việc tại các thành phố lớn, hàng triệu lao động nhập cư tìm cách về quê. Nếu không thể về, họ phải tìm cách mưu sinh trong 21 ngày phong tỏa toàn quốc. Ảnh: Reuters. Người lao động nghèo Ấn Độ phải lựa chọn: Ở nhà và đói, hoặc bất chấp tất cả ra ngoài làm việc dù có nguy cơ cao bị lây nhiễm COVID-19. Ảnh: CNN. Những lao động nghèo sống trong các khu ổ chuột ở Ấn Độ buộc phải đi làm mới có tiền để sống. Trong các khu ổ chuột, mọi người sử dụng chung nhà vệ sinh, và điều này cũng dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters. Dù vậy, đối với hàng chục triệu lao động nhập cư tại các thành phố trên khắp đất nước Ấn Độ, cái ăn và chỗ ở là vấn đề đáng sợ hơn cả virus. Ảnh: AP. Không có thu nhập, không tiền mua thực phẩm, nhiều lao động nghèo buộc phải về quê để sinh tồn. Tuy nhiên, việc các phương tiện giao thông tạm ngừng hoạt động do lệnh phong tỏa khiến hàng trăm nghìn lao động Ấn Độ phải "cuốc bộ" về quê. Ảnh: Reuters. Được biết, nhiều người đói vì không có gì cho vào bụng suốt nhiều ngày trên đường về, và có người chỉ cầm cự bằng nước, bánh quy. Ảnh: Reuters. Tình trạng này khiến cho việc phong tỏa đất nước nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 của Ấn Độ trở thành một thảm họa nhân đạo. Ảnh: CNN. Nhà kinh tế học người Ấn Độ Jayoti Ghosh cảnh báo tình trạng thiếu lương thực gần đây trên khắp Ấn Độ sẽ càng trở nên tệ hơn trong hai tuần tới. Ảnh: Reuters. Một lao động nhập cư trên đường rời New Delhi để về quê. Ảnh: AJ. Tính đến sáng ngày 6/4, Ấn Độ ghi nhận hơn 4.000 ca mắc COVID-19, với 118 người tử vong. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

