Cảnh bầu trời Châu Âu chuyển sang màu cam như "ngày tận thế"

Những bức ảnh chụp cảnh bầu trời Châu Âu chuyển sang màu cam gần đây không khỏi khiến nhiều người liên tưởng đến "ngày tận thế". Ảnh: Bầu trời ở Lyon, Pháp. (Nguồn ảnh: The Sun). Theo BBC, nguyên nhân khiến bầu trời ở một số khu vực ở Châu Âu chuyển sang màu cam kỳ lạ là do ảnh hưởng từ cát và bụi do gió mạnh từ sa mạc Sahara thổi tới. Các nhà khí tượng học cho biết, đây là hiện tượng phổ biến, nhưng lần này sức gió từ Sahara thổi tới mạnh hơn bình thường nên mang theo nhiều cát bụi hơn. Gió thổi đến những dãy núi cao của Châu Âu thì bị chặn lại và bụi rơi xuống khiến tuyết cũng có màu cam. Nồng độ bụi cao đã biến bầu trời và tuyết thành màu cam, tạo ra khung cảnh khiến nhiều người liên tưởng đến "ngày tận thế". Bầu trời tại nhiều thành phố ở Pháp chuyển màu kỳ lạ. Không ít người cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng này. Tuy vậy, đây không phải là hiện tượng hiếm gặp. Khung cảnh tại Veysonnaz, Valais, Thụy Sĩ. Một vài người chơi trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng ở Anzere, Thụy Sĩ. Mời độc giả xem thêm video: Bão tuyết tại Tây Ban Nha (Nguồn video: VTV)

Những bức ảnh chụp cảnh bầu trời Châu Âu chuyển sang màu cam gần đây không khỏi khiến nhiều người liên tưởng đến "ngày tận thế". Ảnh: Bầu trời ở Lyon, Pháp. (Nguồn ảnh: The Sun). Theo BBC, nguyên nhân khiến bầu trời ở một số khu vực ở Châu Âu chuyển sang màu cam kỳ lạ là do ảnh hưởng từ cát và bụi do gió mạnh từ sa mạc Sahara thổi tới. Các nhà khí tượng học cho biết, đây là hiện tượng phổ biến, nhưng lần này sức gió từ Sahara thổi tới mạnh hơn bình thường nên mang theo nhiều cát bụi hơn. Gió thổi đến những dãy núi cao của Châu Âu thì bị chặn lại và bụi rơi xuống khiến tuyết cũng có màu cam. Nồng độ bụi cao đã biến bầu trời và tuyết thành màu cam, tạo ra khung cảnh khiến nhiều người liên tưởng đến "ngày tận thế". Bầu trời tại nhiều thành phố ở Pháp chuyển màu kỳ lạ. Không ít người cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng này. Tuy vậy, đây không phải là hiện tượng hiếm gặp. Khung cảnh tại Veysonnaz, Valais, Thụy Sĩ. Một vài người chơi trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng ở Anzere, Thụy Sĩ. Mời độc giả xem thêm video: Bão tuyết tại Tây Ban Nha (Nguồn video: VTV)