Cận cảnh bức tượng Phật khổng lồ bị Taliban phá hủy ở Afghanistan

Bức ảnh này được chụp trước năm 2001, khi bức tượng khổng lồ được khắc trên vách núi vẫn còn tồn tại. Tổ hợp này được tạo nên từ thế kỷ thứ 6 và đã trải qua 1.500 năm tồn tại trước khi bị lực lượng Taliban phá hủy. Ảnh: AP.



Các tay súng Taliban đứng dưới phần còn lại của một trong hai bức tượng Phật bị phá hủy hồi tháng 3/2001. Lãnh đạo nhóm khi đó, Mullah Mohammed Omar chính là người trực tiếp ra lệnh phá hủy 2 bức tượng. Ảnh: AP.



Những bức tranh có tuổi đời cả thiên niên kỷ được vẽ trên nóc hang cũng bị phá hủy. Bamiyan cách Kabul khoảng 250 km và từng là thành phố nhỏ trên con đường tơ lụa, nơi tồn tại một vài tu viện Phật giáo. Ảnh: AFP.



Cũng giống như hai bức tượng, các tu viện được xây dựng bằng cách đào hang vào trong núi, vì vậy tổ hợp này có một hệ thống chằng chịt các căn phòng nơi nhiều người dân Afghanistan sinh sống. Ảnh: AFP.



Afghanistan và cộng đồng quốc tế suốt 18 năm qua đã tranh luận rất nhiều về tương lai của tổ hợp này nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Ý tưởng gần đây nhất của một nhà từ thiện đến từ Trung Quốc là tài trợ máy chiếu 3D để chiếu hình ảnh của bức tượng Phật vào vị trí mà nó bị phá hủy. Tuy nhiên ở Afghanistan, điện là một thứ gì đó xa xỉ. Ảnh: New York Times.



Bức tượng nhỏ cao 35 mét trong khi bức tượng lớn cao 53 mét, hoàn toàn có thể đặt tượng Nữ thần Tự do vào khoảng trống mà bức tượng lớn để lại trên vách núi. Số tiền khôi phục mỗi bức tượng có thể lên đến 30 triệu USD. Ảnh: New York Times.



Vào những năm 1990, những hang động trong tổ hợp Bamiyan là nơi trú ẩn của các chiến binh Hồi giáo và họ đốt củi để sưởi ấm. Khói bay lên ám đen các hang động, vì là những người Hồi giáo cực đoan, họ đạp lên bức tường các hang động để bày tỏ sự bất kính. Ảnh: New York Times.



Khách du lịch đi theo các bậc thang được làm mài thẳng từ vách núi. Số tiền để trùng tu toàn bộ hệ thống hang động này có thể lên đến 1,2 tỷ USD, theo các chuyên gia sử học. Ảnh: New York Times.



Khung cảnh của thung lũng Bamiyan, với những dãy núi phủ tuyết trắng ở phía xa và những cánh đồng màu xanh, khi nhìn ra từ vị trí đặt bức tượng trước đây. Ảnh: New York Times. *) Title do Kiến Thức biên tập lại

