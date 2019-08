Bật mí thú vị vùng đất sản sinh các "tuyệt sắc giai nhân"

Sau chuyến đi Tân Cương 15 ngày, độc giả Sa Nguyễn đã chia sẻ với Zing.vn kinh nghiệm du lịch cũng như hành trình khám phá thiên nhiên tuyệt đẹp, thơ mộng ở đây. Không chỉ nổi tiếng với Con đường Tơ Lụa huyền thoại và quê hương sản sinh ra những mỹ nhân tuyệt sắc, Tân Cương (Trung Quốc) hấp dẫn du khách bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và nền văn hóa đậm đà bản sắc. Tân Cương xứng đáng là điểm đến tuổi trẻ này nên một lần đặt chân tới. Visa: Thẻ visa là vật đầu tiên cần có trước chuyến đi. Thủ tục visa bạn có thể tham khảo nhiều bài hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm trên mạng. Chi phí xin visa tự túc là 60 USD. Mình làm visa thương mại lưu trú 30 ngày qua dịch vụ là 190 USD. Di chuyển: Tùy vào thời gian và ngân sách, bạn có thể chọn một trong 2 cách di chuyển. Nếu đi máy bay, bạn đặt vé khứ hồi khoảng 12 triệu đồng chặng Hà Nội (Việt Nam) - Urumqi (Trung Quốc), quá cảnh tại Quảng Châu (Trung Quốc). Nếu muốn tiết kiệm, bạn sẽ di chuyển chặng Hà Nội - Côn Minh (Trung Quốc) - Urumqi với giá vé 5,5 triệu đồng khứ hồi. Cách di chuyển tiết kiệm này chỉ nên áp dụng cho người có sức khỏe tốt, không say tàu xe, nhiều thời gian và muốn trải nghiệm du lịch bằng tàu hỏa. Thời gian di chuyển bằng tàu hỏa mỗi chiều mất 3 ngày. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp đường bộ và đường bay để tiết kiệm chi phí mà không quá mệt. Tổng chi phí cho các chuyến nội địa là 3,5 triệu đồng. Chi phí: Chi phí ăn ở, vé tham quan, di chuyển tại Tân Cương trong chuyến đi này của mình khoảng 20 triệu đồng. Bạn có thể lựa chọn du lịch theo tour trọn gói hoặc tự túc. Nếu tự túc, bạn cần liên hệ trực tiếp với khách sạn để kiểm tra xem nơi đó có cho người nước ngoài ở không. Nhiều khách sạn vẫn đặt phòng trên mạng và có review của người nước ngoài nhưng thực tế thì không phải vậy. Đặt tour trọn gói có vẻ đắt hơn nhiều so với tự túc. Nếu bạn đi vào mùa thu, giá có thể cao gấp đôi. Mình đi vào mùa thấp điểm nên vé vào cửa một số khu thắng cảnh được giảm giá. Vào thời gian cao điểm như mùa thu, giá vé tại hầu hết điểm tham quan đều đắt hơn. Không chỉ phải trả vé vào, bạn còn mất thêm một khoản chi phí trung chuyển tại nhiều nơi du lịch. Lịch trình: Lịch trình tham quan Tân Cương của mình khá hợp lý cho những người thích săn hoa. Bạn sẽ mất ngày đầu tiên để di chuyển tới Tân Cương. Ngày thứ 2, mình ghé thăm Kashgar (Khách Thập), trung tâm thương mại quan trọng của Con đường Tơ Lụa. Taxkorgan (Tháp Thập Khố Nhĩ Can), vùng đất nổi bật với những ngọn núi quanh năm phủ tuyết, là điểm đến ngày thứ 3 của mình. Ngày thứ 4, mình trở về Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề) để di chuyển tới Yining (Y Ninh) và Tuergen (Thổ Nhĩ Căn). Tại Yining, mình ghé thăm Yili (Y Lê), nơi nổi tiếng với hồ Sayram (Trại Lý Mộc) và những đồng cỏ êm đềm. Thổ Nhĩ Căn được mệnh danh là chốn bồng lai tiên cảnh với thung lũng hoa mơ tuyệt sắc. Ngày thứ 9, mình bắt đầu di chuyển tới Burqin (Bố Nhĩ Tân) để tham quan Kanas (Khách Nạp Ti), Hemu (Hòa Mộc), 2 ngôi làng nổi tiếng với phong cảnh đẹp hàng đầu Trung Quốc. 3 ngày cuối cùng mình trở lại Urumqi và về Việt Nam. Lưu ý: Chi phí trên của mình là giá tại thời điểm tháng 4. Hiện tại, các chi phí có thể tăng, giảm tuỳ theo giá hiện hành và nhu cầu riêng của khách. Vé máy bay, tàu xe nội địa mình nhờ bạn đặt hộ bằng ứng dụng ở Trung Quốc nên khá rẻ. Tại Tân Cương, bạn không được chụp hình cảnh sát. Các khu vực như Urumqi và Kashgar ngoài địa điểm tham quan, du khách nên hạn chế chụp ảnh vì cảnh sát sẽ thường xuyên kiểm tra. Nếu đi theo đoàn, nhóm của bạn nên có người biết tiếng Trung để trao đổi với hướng dẫn viên vì khá khó để thuê người biết tiếng Anh toàn chặng ở đây. Săn hoa ở Yili khá may rủi. Nếu khu vực chính hết hoa, bạn có thể hỏi thăm những đồi phụ xung quanh. Hoa ở đó có thể nở muộn hơn. Thông tin dự đoán ngày hoa nở bạn có thể tra cứu trước trên mạng. Chuyến đi này của mình chỉ khám phá được các vùng ở Bắc Tân Cương. Nếu có thời gian, bạn nên ghé thăm Nam Tân Cương vì cảnh sắc mỗi vùng một khác và đều rất đẹp. *) Title do Kiến Thức biên tập lại Mời độc giả xem thêm video: Tới thăm ngôi làng ở "tận cùng Trái đất" (Nguồn: VTC14)

Sau chuyến đi Tân Cương 15 ngày, độc giả Sa Nguyễn đã chia sẻ với Zing.vn kinh nghiệm du lịch cũng như hành trình khám phá thiên nhiên tuyệt đẹp, thơ mộng ở đây. Không chỉ nổi tiếng với Con đường Tơ Lụa huyền thoại và quê hương sản sinh ra những mỹ nhân tuyệt sắc, Tân Cương (Trung Quốc) hấp dẫn du khách bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và nền văn hóa đậm đà bản sắc. Tân Cương xứng đáng là điểm đến tuổi trẻ này nên một lần đặt chân tới. Visa: Thẻ visa là vật đầu tiên cần có trước chuyến đi. Thủ tục visa bạn có thể tham khảo nhiều bài hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm trên mạng. Chi phí xin visa tự túc là 60 USD. Mình làm visa thương mại lưu trú 30 ngày qua dịch vụ là 190 USD. Di chuyển: Tùy vào thời gian và ngân sách, bạn có thể chọn một trong 2 cách di chuyển. Nếu đi máy bay, bạn đặt vé khứ hồi khoảng 12 triệu đồng chặng Hà Nội (Việt Nam) - Urumqi (Trung Quốc), quá cảnh tại Quảng Châu (Trung Quốc). Nếu muốn tiết kiệm, bạn sẽ di chuyển chặng Hà Nội - Côn Minh (Trung Quốc) - Urumqi với giá vé 5,5 triệu đồng khứ hồi. Cách di chuyển tiết kiệm này chỉ nên áp dụng cho người có sức khỏe tốt, không say tàu xe, nhiều thời gian và muốn trải nghiệm du lịch bằng tàu hỏa. Thời gian di chuyển bằng tàu hỏa mỗi chiều mất 3 ngày. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp đường bộ và đường bay để tiết kiệm chi phí mà không quá mệt. Tổng chi phí cho các chuyến nội địa là 3,5 triệu đồng. Chi phí: Chi phí ăn ở, vé tham quan, di chuyển tại Tân Cương trong chuyến đi này của mình khoảng 20 triệu đồng. Bạn có thể lựa chọn du lịch theo tour trọn gói hoặc tự túc. Nếu tự túc, bạn cần liên hệ trực tiếp với khách sạn để kiểm tra xem nơi đó có cho người nước ngoài ở không. Nhiều khách sạn vẫn đặt phòng trên mạng và có review của người nước ngoài nhưng thực tế thì không phải vậy. Đặt tour trọn gói có vẻ đắt hơn nhiều so với tự túc. Nếu bạn đi vào mùa thu, giá có thể cao gấp đôi. Mình đi vào mùa thấp điểm nên vé vào cửa một số khu thắng cảnh được giảm giá. Vào thời gian cao điểm như mùa thu, giá vé tại hầu hết điểm tham quan đều đắt hơn. Không chỉ phải trả vé vào, bạn còn mất thêm một khoản chi phí trung chuyển tại nhiều nơi du lịch. Lịch trình: Lịch trình tham quan Tân Cương của mình khá hợp lý cho những người thích săn hoa. Bạn sẽ mất ngày đầu tiên để di chuyển tới Tân Cương. Ngày thứ 2, mình ghé thăm Kashgar (Khách Thập), trung tâm thương mại quan trọng của Con đường Tơ Lụa. Taxkorgan (Tháp Thập Khố Nhĩ Can), vùng đất nổi bật với những ngọn núi quanh năm phủ tuyết, là điểm đến ngày thứ 3 của mình. Ngày thứ 4, mình trở về Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề) để di chuyển tới Yining (Y Ninh) và Tuergen (Thổ Nhĩ Căn). Tại Yining, mình ghé thăm Yili (Y Lê), nơi nổi tiếng với hồ Sayram (Trại Lý Mộc) và những đồng cỏ êm đềm. Thổ Nhĩ Căn được mệnh danh là chốn bồng lai tiên cảnh với thung lũng hoa mơ tuyệt sắc. Ngày thứ 9, mình bắt đầu di chuyển tới Burqin (Bố Nhĩ Tân) để tham quan Kanas (Khách Nạp Ti), Hemu (Hòa Mộc), 2 ngôi làng nổi tiếng với phong cảnh đẹp hàng đầu Trung Quốc. 3 ngày cuối cùng mình trở lại Urumqi và về Việt Nam. Lưu ý: Chi phí trên của mình là giá tại thời điểm tháng 4. Hiện tại, các chi phí có thể tăng, giảm tuỳ theo giá hiện hành và nhu cầu riêng của khách. Vé máy bay, tàu xe nội địa mình nhờ bạn đặt hộ bằng ứng dụng ở Trung Quốc nên khá rẻ. Tại Tân Cương, bạn không được chụp hình cảnh sát. Các khu vực như Urumqi và Kashgar ngoài địa điểm tham quan, du khách nên hạn chế chụp ảnh vì cảnh sát sẽ thường xuyên kiểm tra. Nếu đi theo đoàn, nhóm của bạn nên có người biết tiếng Trung để trao đổi với hướng dẫn viên vì khá khó để thuê người biết tiếng Anh toàn chặng ở đây. Săn hoa ở Yili khá may rủi. Nếu khu vực chính hết hoa, bạn có thể hỏi thăm những đồi phụ xung quanh. Hoa ở đó có thể nở muộn hơn. Thông tin dự đoán ngày hoa nở bạn có thể tra cứu trước trên mạng. Chuyến đi này của mình chỉ khám phá được các vùng ở Bắc Tân Cương. Nếu có thời gian, bạn nên ghé thăm Nam Tân Cương vì cảnh sắc mỗi vùng một khác và đều rất đẹp. *) Title do Kiến Thức biên tập lại Mời độc giả xem thêm video: Tới thăm ngôi làng ở "tận cùng Trái đất" (Nguồn: VTC14)