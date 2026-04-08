Độc tố đáng sợ của cây 'hóa thạch sống', nhiều người Việt trồng làm cảnh

Trong thế giới thực vật đầy biến động qua hàng trăm triệu năm, vẫn có những loài cây giữ được dáng vẻ cổ xưa gần như nguyên vẹn.

Cây vạn tuế (Cycas revoluta) thường bị nhầm lẫn với các loài cọ, thực chất thuộc nhóm tuế – một trong những dòng thực vật cổ đại xuất hiện từ thời khủng long. Với tán lá xòe tròn, cứng cáp như những chiếc lông chim xanh thẫm, vạn tuế mang vẻ đẹp vừa uy nghi vừa trầm mặc, gợi cảm giác như một “hóa thạch sống” giữa đời thường.

Ảnh: Nutcracker Nursery.

Nguồn gốc của cây vạn tuế được ghi nhận chủ yếu ở Nhật Bản, đặc biệt là các đảo phía Nam như Kyushu và Ryukyu. Trong môi trường tự nhiên, cây có thể phát triển chậm rãi qua hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, thân dày lên từng chút một như một cột trụ thời gian. Chính tốc độ sinh trưởng chậm này khiến mỗi cây vạn tuế trưởng thành đều mang giá trị cao về mặt cảnh quan và sưu tầm.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điểm đặc biệt của vạn tuế nằm ở cấu trúc sinh sản nguyên thủy. Không giống cây có hoa hiện đại, nó tạo ra các nón (cone) – cơ quan sinh sản đặc trưng của thực vật hạt trần. Cây đực và cây cái tách biệt, khi đến mùa, chúng tạo ra những cụm nón lớn, trông vừa lạ mắt vừa cổ kính. Điều này khiến vạn tuế trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng trong ngành thực vật học, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của thực vật có hạt.

Ảnh: The Plant Broker.

Tuy mang vẻ ngoài thanh nhã, vạn tuế lại chứa độc tính cao. Hầu hết các bộ phận của cây, đặc biệt là hạt, đều chứa cycasin – một hợp chất có thể gây ngộ độc nghiêm trọng nếu ăn phải. Tuy vậy, trong lịch sử, con người ở một số vùng vẫn biết cách xử lý hạt để loại bỏ độc tố và sử dụng làm thực phẩm trong thời kỳ khan hiếm – một minh chứng cho khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của con người.

Ở Việt Nam, cây vạn tuế thường được trồng trong sân vườn, đình chùa hay các công trình kiến trúc cổ, tượng trưng cho sự trường tồn, bền bỉ và phú quý. Cái tên “vạn tuế” – nghĩa là “muôn năm” – cũng phản ánh niềm tin rằng loài cây này mang lại may mắn và sự thịnh vượng lâu dài. Những cây vạn tuế cổ thụ, thân xù xì và tán lá tròn đều, thường được xem như biểu tượng của thời gian lắng đọng và sự ổn định.

Không rực rỡ như hoa, không cao lớn như cổ thụ, vạn tuế cuốn hút bằng chính sự chậm rãi và bền bỉ của mình. Trong nhịp sống hiện đại, sự hiện diện của một cây vạn tuế dường như nhắc nhở con người về một thế giới xưa cũ – nơi thời gian trôi chậm hơn, vẻ đẹp nằm ở sự trường tồn hơn là biến đổi.