Loài ốc biển được ví như 'kiệt tác của đại dương', Việt Nam có nhiều

Ốc gai (chi Murex) là một trong những sinh vật biển vừa kỳ dị vừa quyến rũ, nơi cái đẹp và sự sắc nhọn cùng tồn tại đầy nghịch lý.

Trong thế giới động vật thân mềm, ốc gai nổi bật không chỉ vì vẻ ngoài gai góc như một tác phẩm điêu khắc tự nhiên mà còn bởi lịch sử văn hóa gắn liền với con người từ hàng nghìn năm trước. Những chiếc vỏ xoắn ốc của chúng thường được bao phủ bởi các gai dài, nhọn, xòe ra như những chiếc vương miện kỳ lạ, khiến người quan sát khó rời mắt.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ốc gai sống chủ yếu ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, ẩn mình trong các rạn san hô hoặc nền đáy cát. Dù mang vẻ ngoài mong manh, chúng thực chất là những kẻ săn mồi đáng gờm. Bằng chiếc vòi dài và cấu trúc răng đặc biệt gọi là radula, ốc gai có thể khoan thủng vỏ của các loài nhuyễn thể khác để hút lấy phần thịt bên trong. Quá trình này diễn ra chậm rãi nhưng cực kỳ hiệu quả, thể hiện một chiến lược sinh tồn tinh vi giữa lòng đại dương.

Điều thú vị nhất về ốc gai có lẽ nằm ở vai trò lịch sử của chúng trong việc tạo ra màu nhuộm tím hoàng gia – một trong những sắc màu đắt đỏ nhất thời cổ đại. Từ tuyến tiết của một số loài trong chi Murex, người Phoenicia đã chiết xuất được sắc tím Tyrian nổi tiếng, từng được sử dụng để nhuộm áo cho vua chúa và giới quý tộc. Để tạo ra một lượng nhỏ thuốc nhuộm, người ta phải thu hoạch hàng nghìn cá thể ốc, khiến màu tím này trở thành biểu tượng của quyền lực và sự xa xỉ.

Ngày nay, vỏ ốc gai được ưa chuộng trong trang trí và sưu tầm nhờ vẻ đẹp độc đáo, nhưng điều đó cũng đặt ra nguy cơ khai thác quá mức ở một số khu vực. Việc bảo tồn các hệ sinh thái biển, đặc biệt là rạn san hô – nơi ốc gai sinh sống – trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để giữ lại những “tác phẩm nghệ thuật sống” này cho tương lai.