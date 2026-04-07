Loài ốc biển được ví như 'kiệt tác của đại dương', Việt Nam có nhiều

Ốc gai (chi Murex) là một trong những sinh vật biển vừa kỳ dị vừa quyến rũ, nơi cái đẹp và sự sắc nhọn cùng tồn tại đầy nghịch lý.

Trong thế giới động vật thân mềm, ốc gai nổi bật không chỉ vì vẻ ngoài gai góc như một tác phẩm điêu khắc tự nhiên mà còn bởi lịch sử văn hóa gắn liền với con người từ hàng nghìn năm trước. Những chiếc vỏ xoắn ốc của chúng thường được bao phủ bởi các gai dài, nhọn, xòe ra như những chiếc vương miện kỳ lạ, khiến người quan sát khó rời mắt.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ốc gai sống chủ yếu ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, ẩn mình trong các rạn san hô hoặc nền đáy cát. Dù mang vẻ ngoài mong manh, chúng thực chất là những kẻ săn mồi đáng gờm. Bằng chiếc vòi dài và cấu trúc răng đặc biệt gọi là radula, ốc gai có thể khoan thủng vỏ của các loài nhuyễn thể khác để hút lấy phần thịt bên trong. Quá trình này diễn ra chậm rãi nhưng cực kỳ hiệu quả, thể hiện một chiến lược sinh tồn tinh vi giữa lòng đại dương.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều thú vị nhất về ốc gai có lẽ nằm ở vai trò lịch sử của chúng trong việc tạo ra màu nhuộm tím hoàng gia – một trong những sắc màu đắt đỏ nhất thời cổ đại. Từ tuyến tiết của một số loài trong chi Murex, người Phoenicia đã chiết xuất được sắc tím Tyrian nổi tiếng, từng được sử dụng để nhuộm áo cho vua chúa và giới quý tộc. Để tạo ra một lượng nhỏ thuốc nhuộm, người ta phải thu hoạch hàng nghìn cá thể ốc, khiến màu tím này trở thành biểu tượng của quyền lực và sự xa xỉ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngày nay, vỏ ốc gai được ưa chuộng trong trang trí và sưu tầm nhờ vẻ đẹp độc đáo, nhưng điều đó cũng đặt ra nguy cơ khai thác quá mức ở một số khu vực. Việc bảo tồn các hệ sinh thái biển, đặc biệt là rạn san hô – nơi ốc gai sinh sống – trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để giữ lại những “tác phẩm nghệ thuật sống” này cho tương lai.

Cuốn chiếu khổng lồ dài 30 cm được nhiều người săn lùng làm thú cưng

Trong thế giới của những sinh vật nhỏ bé dưới chân chúng ta, có một “gã khổng lồ hiền lành” khiến bất kỳ ai cũng phải tò mò khi bắt gặp.

Loài cuốn chiếu khổng lồ châu Phi mang tên khoa học Archispirostreptus gigas là một trong những loài cuốn chiếu lớn nhất thế giới. Chúng có thể dài tới 25–30 cm, thân hình tròn trịa với hàng trăm chiếc chân nhỏ xíu chuyển động nhịp nhàng như những làn sóng. Khi quan sát kỹ, người ta dễ bị mê hoặc bởi cách cơ thể chúng uốn lượn mềm mại, vừa chậm rãi vừa đều đặn, như một cỗ máy sinh học hoạt động hoàn hảo.

Chiêm ngưỡng sinh vật kỳ diệu được ví như 'rừng mưa nhiệt đới dưới nước'

Ẩn mình dưới đại dương xanh thẳm, san hô không chỉ tạo nên những rạn đá tuyệt đẹp mà còn là nền tảng của hệ sinh thái biển.

“Kiến trúc sư” thầm lặng của đại dương. San hô thuộc lớp Anthozoa, là những sinh vật nhỏ bé nhưng có khả năng xây dựng nên các rạn san hô khổng lồ qua hàng nghìn năm. Mỗi cá thể san hô tiết ra canxi cacbonat tạo thành bộ xương cứng, dần dần tích tụ thành các cấu trúc đá vôi rộng lớn, trở thành nơi cư trú của vô số loài sinh vật biển. Ảnh: gbrrestoration.org.
Không phải thực vật mà là động vật. Mặc dù có hình dạng giống cây hoặc hoa, san hô thực chất là động vật thuộc ngành Cnidaria, cùng nhóm với sứa và hải quỳ. Chúng có các xúc tu chứa tế bào gai dùng để bắt mồi và tự vệ, cho thấy bản chất săn mồi rõ rệt của mình. Ảnh: Flickr.
Sinh vật khổng lồ lông lá sống trong khu rừng 'rậm rạp nhất châu Phi'

Ẩn sâu trong vùng rừng núi Đông Phi, Vườn quốc gia Bwindi (Uganda) là một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học và hoang dã nhất hành tinh.

Một trong những khu rừng cổ xưa nhất châu Phi. Bwindi được xem là rừng mưa nhiệt đới cổ đại, tồn tại từ thời kỳ băng hà cách đây hàng chục nghìn năm. Nhờ lịch sử lâu dài, nơi đây tích tụ được hệ sinh thái phong phú với nhiều loài sinh vật tiến hóa độc lập. Ảnh: Flickr.
Địa hình dốc và rậm rạp đúng như tên gọi. Tên “Bwindi” trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là “khu rừng tối và rậm”. Địa hình nơi đây gồm các sườn núi dốc, thung lũng sâu và thảm thực vật dày đặc, khiến việc di chuyển trong rừng khá khó khăn. Ảnh: Flickr.
