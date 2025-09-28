Hà Nội

Độc đáo thành phố của Đức nằm gọn trong lòng Thụy Sĩ

Kho tri thức

Độc đáo thành phố của Đức nằm gọn trong lòng Thụy Sĩ

Thành phố Büsingen am Hochrhein của Đức nằm gọn trong lòng Thụy Sĩ. Tại đây, người dân chuộng dùng tiền franc Thụy Sĩ thay vì đồng euro.

Tâm Anh (theo Amusingplanet)
Büsingen am Hochrhein là một trong những thành phố có vị trí địa lý độc đáo nhất thế giới. Mặc dù thuộc lãnh thổ Đức nhưng toàn bộ thành phố Büsingen am Hochrhein nằm trong lòng Thụy Sĩ. Ảnh: donald.kaden/Flickr.
Người dân ở Büsingen am Hochrhein nói tiếng Thụy Sĩ và thích dùng franc Thụy Sĩ thay vì euro. Thực tế, cho đến cuối thập niên 1980, thành phố này thậm chí còn không chấp nhận đồng mark Đức. Ảnh: Triefeline/Wikimedia Commons.
Bưu điện cũng chỉ nhận franc Thụy Sĩ để thanh toán tem Đức. Trẻ em đi học tại trường tiểu học Đức ở Büsingen am Hochrhein nhưng nhiều học sinh trung học lại theo học ở ngôi trường bên kia biên giới. Ảnh: outono.net.
Hầu hết cư dân ở Büsingen am Hochrhein làm việc tại các thị trấn lân cận của Thụy Sĩ và được trả lương bằng franc Thụy Sĩ. Điều này giải thích vì sao họ ưu tiên dùng đồng tiền franc Thụy Sĩ. Ngay cả điện mà người dân ở Büsingen am Hochrhein sử dụng cũng được cung cấp bởi Thụy Sĩ. Điều duy nhất nhắc nhở họ là công dân Đức chính là việc đóng thuế thu nhập. Ảnh: Christophe Ravier.
Người dân ở Büsingen am Hochrhein có thể lựa chọn giữa 2 mã bưu chính, 2 nhà mạng điện thoại và cả các công ty bảo hiểm. Nhà ở của người dân và khách sạn có cả ổ cắm điện Đức và Thụy Sĩ. Thành phố có hai lực lượng cảnh sát. Một kẻ gây rối bị bắt ở đây có thể bị xét xử tại tòa Đức hoặc Thụy Sĩ, tùy thuộc vào lực lượng cảnh sát tham gia vào vụ bắt giữ. Ảnh: Christophe Ravier.
Sở dĩ Büsingen am Hochrhein có vị trí địa lý "đặc biệt" như vậy là nguồn từ mâu thuẫn gia tộc vào năm 1693. Khi ấy, thành phố này thuộc quyền kiểm soát của lãnh chúa Áo tên là Eberhard Im Thurn. Dù sinh ra trong một gia đình theo đạo Tin Lành, Eberhard bị buộc tội bí mật theo Công giáo sau một cuộc cãi vã với mục sư thị trấn. Ảnh: Junkerhaus (Bj. 1579) in… @ JoachimKohlerBremen.
Ông Eberhard bị các anh em họ bắt cóc và giao cho giới chức Thụy Sĩ tại Schaffhausen. Theo đó, ông bị giam giữ trong ngục suốt 6 năm trước khi được thả về Büsingen am Hochrhein trong tình trạng thể chất và tinh thần xuống dốc. Ông Eberhard sau đó quyết định cải sang đạo Công giáo. Ảnh: Prekario.
Sự kiện này suýt gây cuộc chiến tranh Áo - Thụy Sĩ. Trong vài thập kỷ sau, mặc dù Áo bán nhiều vùng lãnh thổ cho bang Zurich của Thụy Sĩ nhưng nước này vẫn giữ lại Büsingen am Hochrhein. Cuối cùng, đế chế Áo đã bị sáp nhập vào Đức và Büsingen am Hochrhein trở thành một phần lãnh thổ của Đức. Ảnh: DJSeanW / Atlas Obscura User.
Năm 1918, người dân ở Büsingen am Hochrhein tổ chức trưng cầu dân ý. Kết quả là 96% cử tri ủng hộ sáp nhập vào Thụy Sĩ. Tuy nhiên, do Thụy Sĩ không thể nhượng lại đất để trao đổi nên Đức bác bỏ đề nghị. Ảnh: schaffhauserland.ch.
Đến năm 1967, Büsingen am Hochrhein ký hiệp định liên minh hải quan với Thụy Sĩ khiến nơi đây trở thành lãnh thổ duy nhất của Đức nằm ngoài Liên minh châu Âu, không chịu sự chi phối của quy định kinh tế của EU. Ảnh: wikipedia.
Tâm Anh (theo Amusingplanet)
